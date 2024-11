Iker Casillas, Gianluigi Buffon e o ranking dos 25 melhores goleiros do século 21 no futebol europeu

A GOAL preparou uma lista repleta de nomes históricos da posição que atuaram no Velho Continente neste século

Goleiro é a posição que supostamente ninguém realmente quer jogar. Certamente, a maioria das crianças cresce sonhando em se tornar grandes artilheiros, pontas mágicos ou defensores dominantes. No entanto, nas últimas décadas, o papel do goleiro evoluiu e, assim, tornou-se possivelmente mais importante do que nunca.

Hoje em dia, os 'goleiros-líberos' estão em alta, com nomes como Pep Guardiola exigindo que seus camisas 1 sejam muito mais do que meros bloqueadores de chutes. Além do desafio de manterem o gol impenetrável com defesas acrobáticas, os goleiros modernos também precisam ser excelentes com os pés para ajudar seus times a construir jogadas desde a defesa.

Então, ao nos aproximarmos de 2025, a GOAL decidiu olhar para trás no século 21 até agora e listar os maiores goleiros que atuaram no futebol europeu. Como sempre, haverá algumas escolhas polêmicas, então sinta-se à vontade para nos deixar saber seus pensamentos na seção de comentários!