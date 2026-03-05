Getty Images Sport
Igor Tudor evita responder a perguntas sobre sua demissão e faz uma defesa bizarra dos fracassos do Tottenham após perder os três primeiros jogos no comando
Mais uma noite infeliz para o Tottenham
O Tottenham está agora um ponto acima da zona de rebaixamento, com apenas nove jogos ainda por disputar, após mais uma derrota lamentável. Dominic Solanke deu a vantagem ao time no final do primeiro tempo, mas o panorama da noite mudou completamente antes do intervalo.
Van de Ven foi expulso por puxar Ismaila Sarr como último homem, e o atacante senegalês empatou de pênalti. Jorgen Strand Larsen colocou o Palace na frente antes de Sarr marcar novamente para garantir a vitória no final do primeiro tempo.
Tudor mantém sigilo sobre o futuro do Spurs
Já se fala que Tudor pode perder o emprego após não conseguir proporcionar o impacto necessário para reacender a temporada do Spurs e guiá-lo para a segurança da Premier League. Na coletiva de imprensa pós-jogo, o croata foi questionado se o mundo o veria novamente no banco do Tottenham, ao que ele simplesmente respondeu: “Sem comentários sobre essa pergunta”.
Antes dessa pergunta, Tudor foi questionado se achava que a hierarquia lhe permitiria continuar no cargo. “Não penso na direção deles, tenho meu trabalho a fazer e isso é tudo”, respondeu.
Tudor viu “coisas interessantes” em seus jogadores
Tudor admitiu que ainda conseguiu tirar aspectos positivos do jogo, apesar de o Spurs ter prolongado a sua série sem vitórias na Premier League para 11 jogos.
“Talvez pareça estranho, mas acredito mais depois deste jogo do que acreditava antes. Eu vi algo”, disse ele. “Preciso escolher os jogadores certos, porque o barco está indo na direção que eu quero e precisa ir, e quem está no barco pode ficar. Caso contrário, podem sair do barco. Então, quando os outros jogadores voltarem e eu escolher os jogadores certos, tenho certeza de que teremos um bom time e as vitórias voltarão. Não é fácil aceitar o momento em que estamos agora, mas é assim que as coisas são.”
Em entrevista à emissora TNT Sports, Tudor acrescentou: “Foram dois jogos. Depois do cartão vermelho, foi um segundo jogo. No segundo tempo, tentamos e vi coisas interessantes, mas estou muito decepcionado, assim como os torcedores. Precisamos trabalhar duro e acreditar. Depois deste jogo, acredito mais do que antes. Sei que parece estranho, mas vi algo na equipe. Mesmo no vestiário após o jogo. Quando estivermos completos e escolhermos os jogadores certos, acredito que será bom.
Vi uma boa energia, vontade de fazer, mais paixão. A luta estava lá, mas infelizmente o cartão vermelho mudou o jogo. Faltam nove jogos para jogar. [Cristian] Romero está voltando, [Kevin] Danso jogou bem hoje, [Pedro] Porro está totalmente diferente, talvez outros voltem. Seremos bons quando estivermos completos.”
O que vem a seguir para o Tottenham?
Tudor espera continuar no comando do Tottenham para a viagem de terça-feira ao Atlético de Madrid, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Em seguida, o time irá a Liverpool para enfrentar o Liverpool pela Premier League no próximo domingo, antes da partida de volta contra os homens de Diego Simeone em casa. O Spurs encerrará a fase antes da pausa internacional de março com um jogo em casa contra o Nottingham Forest, seu rival na luta contra o rebaixamento.
