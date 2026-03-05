Igor Tudor evita responder a perguntas sobre sua demissão e faz uma defesa bizarra dos fracassos do Tottenham após perder os três primeiros jogos no comando

Tudor admitiu que ainda conseguiu tirar aspectos positivos do jogo, apesar de o Spurs ter prolongado a sua série sem vitórias na Premier League para 11 jogos.

“Talvez pareça estranho, mas acredito mais depois deste jogo do que acreditava antes. Eu vi algo”, disse ele. “Preciso escolher os jogadores certos, porque o barco está indo na direção que eu quero e precisa ir, e quem está no barco pode ficar. Caso contrário, podem sair do barco. Então, quando os outros jogadores voltarem e eu escolher os jogadores certos, tenho certeza de que teremos um bom time e as vitórias voltarão. Não é fácil aceitar o momento em que estamos agora, mas é assim que as coisas são.”

Em entrevista à emissora TNT Sports, Tudor acrescentou: “Foram dois jogos. Depois do cartão vermelho, foi um segundo jogo. No segundo tempo, tentamos e vi coisas interessantes, mas estou muito decepcionado, assim como os torcedores. Precisamos trabalhar duro e acreditar. Depois deste jogo, acredito mais do que antes. Sei que parece estranho, mas vi algo na equipe. Mesmo no vestiário após o jogo. Quando estivermos completos e escolhermos os jogadores certos, acredito que será bom.

Vi uma boa energia, vontade de fazer, mais paixão. A luta estava lá, mas infelizmente o cartão vermelho mudou o jogo. Faltam nove jogos para jogar. [Cristian] Romero está voltando, [Kevin] Danso jogou bem hoje, [Pedro] Porro está totalmente diferente, talvez outros voltem. Seremos bons quando estivermos completos.”