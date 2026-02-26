Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Igor Jesus GFXGetty/GOAL
Joaquim Lira Viana

Como Igor Jesus fez da Liga Europa seu principal argumento para brigar por uma vaga na Copa do Mundo no Brasil de Carlo Ancelotti

Em um Nottingham Forest defasado, o atacante brasileiro usa o protagonismo continental para provar que está pronto para o ciclo de 2026

O Nottingham Forest viveu uma temporada mágica em 2024/25, contrariando todas as expectativas ao garantir o retorno a uma competição continental após 29 anos de ausência. O sétimo lugar conquistado na Premier League foi o ápice do trabalho de Nuno Espírito Santo, e foi nesse cenário de euforia que Igor Jesus desembarcou no City Ground, inicialmente planejado para brigar com Chris Wood no ataque da equipe. No entanto, o sonho transformou-se rapidamente em pesadelo: após a demissão inesperada de Nuno e um início de campanha 2025/26 desastroso — marcado por sete derrotas nos primeiros 11 jogos —, o clube mergulhou em uma crise técnica que parecia comprometer o ano histórico.

Foi em meio a esse cenário de terra arrasada que Igor Jesus encontrou sua brecha. Enquanto o time sofria para se encontrar na Premier League, o brasileiro assumiu o protagonismo absoluto na Liga Europa. Em um Forest defasado e carente de criatividade, o atacante converteu o ceticismo em gols decisivos. Ao carregar o setor ofensivo de uma equipe em crise, ele demonstrou uma resiliência rara, transformando as noites de quinta-feira no argumento definitivo de que não depende de um elenco estelar para ser produtivo.

Esse desempenho "operário" e taticamente disciplinado é exatamente o que costuma seduzir Carlo Ancelotti. O técnico italiano, mestre em extrair eficiência de contextos adversos, encontra em Igor Jesus um perfil de atacante moderno: alguém que oferece profundidade, ataca os espaços e possui o equilíbrio necessário para o pragmatismo da Seleção Brasileira. Com a Copa do Mundo no horizonte, a ascensão do atacante na Europa levanta uma questão inevitável para a comissão técnica canarinha: estaríamos diante do "elemento surpresa" que Ancelotti tanto busca para o seu esquema?

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Fenerbahce-vs-Nottingham-Forest-UEFA-Europa-League-2025-26-KO-plAFP

    O desempenho na Liga Europa

    Igor Jesus transformou a Liga Europa em seu habitat natural. Enquanto o Nottingham Forest oscila na Premier League, ocupando apenas a 17ª colocação, o brasileiro assumiu a artilharia da competição continental (empatado com Petar Stanic, do Ludogorets) com sete gols em sete jogos. Ele foi o nome do time durante a fase de liga, com atuações de gala contra Real Betis e Ferencváros — marcando duas vezes em ambos os jogos —, e contra o Utrecht, decidindo a vitória por 2 a 1 com um gol nos minutos finais.

    Sua capacidade de ser decisivo apareceu com força total no primeiro jogo dos playoffs de oitavas de final contra o Fenerbahçe, na Turquia. Em um ambiente hostil, Igor marcou e deu assistência na vitória avassaladora por 3 a 0, colocando o Forest com um pé na primeira fase do mata-mata. 

    A lesão do centroavante do Nottingham Forest, Chris Wood, desde outubro de 2025 certamente ajudou Igor Jesus a ganhar mais oportunidades na equipe. O brasileiro jogou 25 dos 35 jogos na temporada (cinco dos sete da Europa League) como titular, e o fato de que vem se mostrando importante e decisivo para o Forest certamente não é favorável para o neo-zelandês, que quando estiver 100% de saúde pode ver Igor tomando seu lugar na titularidade.

    Assista à Europa League na CazéTVAssine já!

    • Publicidade
  • Paris Saint-Germain FC v Botafogo FR: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Igor Jesus já provou seu valor

    Igor Jesus desembarcou no City Ground com o status de carrasco de gigantes. Além do protagonismo que teve nas conquistas do Botafogo do Brasileirão e da Libertadores em 2024, sua chegada ao Nottingham Forest foi impulsionada pela uma performance lendária no Mundial de Clubes de 2025, onde ele foi o craque absoluto na vitória do Botafogo por 1 a 0 contra o PSG. O atacante não apenas marcou o gol da vitória, mas infernizou a defesa francesa, jogando excelentemente no pivô e provando que consegue encarar os melhores defensores do planeta de igual para igual.

    Ao concretizar a transferência em julho de 2025, o técnico Nuno Espírito Santo não poupou elogios para justificar o investimento de 10 milhões de libras na apresentação do brasileiro: "Igor é um jogador que nos traz algo diferente. Tem uma capacidade de trabalho incrível e ataca os espaços de uma forma que poucos atacantes fazem hoje em dia. Ele se adaptou muito rápido ao que pedimos e sua mentalidade é o que mais impressiona: ele não se intimida"

    Essa "casca" adquirida em grandes palcos se traduziu em convocações decisivas para a seleção brasileira. Na sua estréia pelo Brasil, contra o Chile, Igor entrou com personalidade e marcou o gol do empate ainda no primeiro tempo. Posteriormente, a seleção virou a partida e Igor foi visto como a "virada de chave" do time.

    Após a partida, Dorival Júnior, então técnico do Brasil, destacou a atuação e o papel tático do atacante: "A presença do Igor, eu acho que preencheu um pouco daquele homem mais presente na área, que veio para ser um pivô em determinados momentos e que possa, ao mesmo tempo, com essas flutuações, buscar o ataque à última linha, o que nós tivemos consideravelmente na noite de hoje e não tínhamos tendo nas partidas anteriores."

  • IGOR JESUS-brazil-20241114(C)Getty Images

    Concorrência no ataque do Brasil

    A disputa pela camisa 9 do Brasil em 2026 é uma das mais intensas das últimas décadas. Igor Jesus, na temporada, tem 12 gols e duas assistências em 35 jogos pelo Forest. Para garantir seu lugar na Copa, ele precisará superar os números de concorrentes que vivem momentos distintos na temporada europeia. 

    João Pedro soma 14 gols e cinco assistências em 36 jogos, sendo o maior goleador do Chelsea na Premier league nesta temporada, com 11 tentos. Hoje, é o favorito do treinador italiano pela versatilidade e confiança já demonstrada em convocações anteriores. Já Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League pelo Brentford com 17 gols e 1 assistência em 26 jogos, oferece um perfil de imposição física que pode ser o contraponto tático buscado por Ancelotti, e por isso também briga forte pela posição. Endrick é outra figura que pode garantir uma vaga, já que reencontrou seu futebol no Lyon, onde é titular absoluto e soma cinco gols e uma assistência em sete jogos. 

    Em contrapartida, nomes experientes como Richarlison e Gabriel Jesus enfrentam dificuldades: o primeiro soma oito gols em 36 partidas e sofre com o mau momento do Tottenham — assim como com a sua lesão na coxa —, enquanto o segundo, recém-retornado de departamento médico, tem cinco gols e uma assistência em 18 jogos e ainda busca sua melhor forma no Arsenal. Ambos, no entanto, não podem ser descartados do debate. Por fim, Rayan, a joia revelada no Vasco, surge como o "fato novo", com dois gols e uma assistência em seu início fulminante no Bournemouth, se tornando mais um que briga por uma vaga entre os selecionados.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já!

  • Nottingham Forest FC v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    O próximo passo

    O Nottingham Forest encara o jogo de volta contra o Fenerbahçe nesta quinta-feira (26), brigando para avançar às oitavas da Liga Europa, competição que se tornou o principal argumento do atacante na busca por uma vaga na seleção. Igor sabe que, em um time que luta para se estabilizar na Premier League, continuar tendo protagonismo continental é o que o faz permanecer no radar de Carlo Ancelotti, e ele fará de tudo para manter a equipe viva no torneio.

    A vaga na Copa do Mundo está aberta, e a combinação de vigor físico e resiliência tática que Igor possui são características que Ancelotti valoriza em seus esquemas pragmáticos. Ele já provou que pode bater o PSG e ser o artilheiro de uma competição europeia; agora, resta saber se esse fôlego será o suficiente para carimbar o passaporte rumo à Copa do Mundo de 2026. Igor Jesus aprendeu a brilhar no caos do City Ground; o próximo palco pode ser, enfim, a consagração definitiva com a camisa do Brasil.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
0