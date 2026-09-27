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'Idade é só um número!' - Marco Pasalic fala sobre a lenda Luka Modric após levar a Croácia à vitória
Pasalic dá a vitória à Croácia na estreia dos sonhos de Bilic
O meio-campista Marco Pasalic marcou o gol da vitória na impressionante vitória da Croácia por 2 a 1 sobre a Tchéquia pela Liga das Nações da Uefa, em Praga. Catorze anos depois do fim de sua primeira passagem no comando, o técnico Slaven Bilic celebrou um retorno triunfal ao banco de reservas graças ao gol de Pasalic no segundo tempo, após a abertura do placar de Luka Modric.
Pasalic deu o toque fatal dentro da área, aproveitando a atuação dominante do meio-campo da Croácia para garantir os três pontos.
A vitória garante que a Croácia inicie sua campanha na Liga das Nações em alta.
- AFP
Artilheiro da partida, Pasalic lidera homenagens elogiosas ao eterno Modric
Falando à Uefa após a partida, Pasalic expressou pura alegria por seu capitão, Modric, que havia aberto o placar com um chute brilhante. O meio-campista se maravilhou com a condição física e a autoridade técnica de Modric, afirmando que seu capitão desafia as leis do envelhecimento.
Pasalic destacou que a presença de Modric em campo continua sendo o elemento definidor para a seleção nacional.
"O primeiro gol de Luka Modric foi excelente! Estou muito feliz por ele!", declarou Pasalic. "Ele prova que idade é apenas um número! Em campo, ele faz a diferença e é realmente uma lenda."
Kovacic e Bilic elogiam o entrosamento imediato do elenco
Além do gol de Pasalic e do brilho de Modric, o meio-campista Mateo Kovacic destacou como o elenco se adaptou com naturalidade às exigências táticas de Bilic. Kovacic prestou homenagem ao ex-técnico Zlatko Dalic antes de observar que o retorno de Bilic trouxe energia e união ao time de forma imediata.
O técnico tcheco Santi Denia expressou decepção com a derrota na estreia e pediu que sua equipe se recupere contra a Inglaterra.
"Primeiro, tenho que agradecer a Zlatko Dalic por tudo", afirmou Kovacic. "Mas com Bilic, tudo encaixou imediatamente, e todos estão trabalhando juntos como um só."
Croácia se prepara para viagem a Sevilha para enfrentar a campeã mundial Espanha
Pasalic e a Croácia agora voltam suas atenções para um grande confronto internacional, já que viajam a Sevilha para enfrentar a campeã mundial Espanha na terça-feira. A equipe de Bilic busca levar o embalo para a partida e consolidar a liderança de seu grupo na Liga das Nações.
A Tchéquia se prepara para receber a Inglaterra em Praga na mesma noite, sob o comando do novo técnico Santi Denia.
Pasalic mira manter sua boa fase de gols na Espanha.
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