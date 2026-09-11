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CM grafica Icardi Lazio 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Icardi segue sem clube: o Parma desafia a Lazio e dois clubes gregos

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O artilheiro argentino ainda não escolheu seu próximo destino e ainda pode assinar sem custos.

Embora a janela de transferências já tenha se encerrado há algum tempo em sua sessão de verão, em quase toda a Europa e no mundo, ainda há muitos clubes se movimentando na tentativa de aproveitar um mercado, o dos jogadores livres, que hoje, mais do que nunca, oferece oportunidades importantíssimas para buscar reforços.

Entre os nomes de peso ainda disponíveis está, por exemplo, Mauro Icardi, que ficou sem contrato após a saída do Galatasaray, muito procurado ao longo do verão também por clubes italianos, mas ainda indeciso sobre a escolha final de seu próximo clube. E, nestas horas, sobre a mesa de seu agente chegaram 5 propostas, sendo duas da Itália.


  • Lazio segue viva, mas tem o Parma

    Há tempos Icardi é um dos alvos declarados do diretor esportivo da Lazio, Angelo Fabiani, embora o centroavante ex-Inter não esteja no topo da lista de preferência de Gennaro Gattuso, que gostaria de um camisa 9 com características diferentes. Em Formello, Andrea Pinamonti chegou e, se necessário, Gudmundsson também poderia atuar como centroavante, mas a chance de contratar um jogador tão importante também agrada ao presidente Lotito, em uma jogada para aliviar a pressão com a torcida.

    Segundo o que foi publicado pelo Corriere dello Sport, os biancocelesti, porém, não estão sozinhos, já que nestas horas o Parma também está pensando em avançar pelo argentino (embora, para isso, seja preciso discutir em profundidade o salário, dada a diferença entre o que o clube pode oferecer e as exigências do jogador) para garantir a Carlos Cuesta um finalizador puro para reforçar o ataque.

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  • Brasil ou Grécia? A nova família estará com ele

    As duas italianas obviamente não estão sozinhas, e quem certamente deu um impulso ao mercado em torno do ex-capitão da Inter foi a decisão da nova companheira, a China Suarez, de se mudar com a família dela (ela também tem filhos de outro relacionamento) para o país que Maurito escolher.

    Então ganham força as opções na Grécia, com o Paok Salonica e o Olympiacos, que gostariam de contratá-lo. Por fim, também não falta a solução que o reaproximaria de sua pátria (e das filhas que teve com Wanda Nara), com o Atlético Mineiro, no Brasil, que fez uma sondagem na semana passada.



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