Embora a janela de transferências já tenha se encerrado há algum tempo em sua sessão de verão, em quase toda a Europa e no mundo, ainda há muitos clubes se movimentando na tentativa de aproveitar um mercado, o dos jogadores livres, que hoje, mais do que nunca, oferece oportunidades importantíssimas para buscar reforços.

Entre os nomes de peso ainda disponíveis está, por exemplo, Mauro Icardi, que ficou sem contrato após a saída do Galatasaray, muito procurado ao longo do verão também por clubes italianos, mas ainda indeciso sobre a escolha final de seu próximo clube. E, nestas horas, sobre a mesa de seu agente chegaram 5 propostas, sendo duas da Itália.



