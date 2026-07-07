Ibrahimovic: “Foi um choque de realidade para os EUA; você pode ter sorte, mas depois tem que enfrentar os adversários de verdade”

“Os EUA simplesmente enfrentaram uma seleção melhor. A Bélgica é superior, tanto no papel quanto pelo que vimos em campo. Acho que esse foi o pior jogo dos Estados Unidos, mas também é verdade que eles enfrentaram um adversário de verdade”.





“O resultado de hoje não é positivo, mas, no fim das contas, acho que a trajetória foi. Eles deram o máximo possível neste torneio. Sim, dá para ter sorte e chegar mais longe, mas acho que, para os Estados Unidos, foi um banho de realidade”.





Nas últimas horas, Ibra havia sido muito criticado por apoiar a decisão da FIFA de perdoar Folarin Balogun, atacante do Mônaco que havia sido suspenso após uma expulsão contra a Bósnia, mas foi reintegrado pela FIFA, que o havia suspendido, porém com condicional.