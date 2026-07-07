Zlatan Ibrahimovic, consultor da RedBird e muito próximo de Cardinale, presidente do Milan, está acompanhando esta Copa do Mundo de 2026 como comentarista da Fox Sports. Suas opiniões, muitas vezes contundentes, dividiram os telespectadores, mas certamente chamaram a atenção para o ex-jogador – entre outros clubes – da Juventus e da Inter. Veja o que ele disse após o jogo entre Estados Unidos e Bélgica, que selou a eliminação dos anfitriões.
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Ibrahimovic: “Foi um choque de realidade para os EUA; você pode ter sorte, mas depois tem que enfrentar os adversários de verdade”
“Os EUA simplesmente enfrentaram uma seleção melhor. A Bélgica é superior, tanto no papel quanto pelo que vimos em campo. Acho que esse foi o pior jogo dos Estados Unidos, mas também é verdade que eles enfrentaram um adversário de verdade”.
“O resultado de hoje não é positivo, mas, no fim das contas, acho que a trajetória foi. Eles deram o máximo possível neste torneio. Sim, dá para ter sorte e chegar mais longe, mas acho que, para os Estados Unidos, foi um banho de realidade”.
Nas últimas horas, Ibra havia sido muito criticado por apoiar a decisão da FIFA de perdoar Folarin Balogun, atacante do Mônaco que havia sido suspenso após uma expulsão contra a Bósnia, mas foi reintegrado pela FIFA, que o havia suspendido, porém com condicional.
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