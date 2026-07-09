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Fluminense v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Hulk aprova estreia pelo Fluminense e minimiza jejum: "Gol vai sair naturalmente"

Hulk
Fluminense

Atacante participa da construção ofensiva na goleada sobre o Nova Iguaçu, valoriza atuação da equipe e projeta evolução física e de entrosamento antes da retomada do Brasileirão

A estreia de Hulk com a camisa do Fluminense terminou sem gol, mas deixou boas impressões. Escalado como referência no ataque por Luis Zubeldía, o camisa 7 participou ativamente da construção ofensiva na goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, na noite da última quarta-feira (8), no Maracanã, em amistoso de intertemporada.

Com movimentação constante, tabelas e presença física, o atacante mostrou as características que pretende acrescentar ao setor ofensivo tricolor e preferiu minimizar o fato de ter passado em branco em seu primeiro compromisso pelo clube.

Apesar de desperdiçar boas oportunidades, Hulk participou diretamente das jogadas que terminaram nos dois gols de Savarino e deixou claro que a prioridade neste início de trajetória é fortalecer o desempenho coletivo para que os gols apareçam naturalmente.

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  • Fluminense x Nova Iguaçu - 2026MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

    Hulk valoriza estreia e diz que gol será consequência

    Mesmo sem balançar as redes, Hulk afirmou que saiu satisfeito com a primeira atuação pelo Fluminense. O atacante reconheceu a expectativa em marcar logo na estreia, mas ressaltou que o principal objetivo é ajudar a equipe a crescer como conjunto.

    "A gente vai ter sempre esse friozinho, porque a gente vive o futebol. Particularmente, eu amo jogar futebol. Independente da idade, eu procuro me cuidar muito pra poder correr muito e ajudar muito a minha equipe, os meus companheiros. É claro que a gente fica nessa expectativa de já começar a fazer gol, mas o mais importante é sempre pensar no coletivo, é trabalhar forte pra tornar o nosso coletivo cada vez mais forte, mais entrosado, porque o gol acaba vindo naturalmente".

    Hulk também revelou que manteve uma preparação intensa antes mesmo de chegar ao clube. Após ficar cerca de três meses sem atuar, o atacante explicou que aproveitou o período de férias para preservar a condição física e acelerar a adaptação ao elenco.

    "Desde que eu cheguei aqui, acho que tem um mês e pouco. Eu já estava há quase três meses sem jogar. Mas deu para treinar bastante. Principalmente quando entrei de férias, procurei manter a condição física para chegar bem fisicamente e poder entrosar o mais rápido possível com os meus companheiros".

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  • Fluminense x Nova Iguaçu - 2026LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

    Participação ofensiva e movimentação chamam atenção na estreia

    Embora tenha iniciado a partida como centroavante, Hulk não permaneceu preso entre os zagueiros. O atacante recuou diversas vezes para participar da construção das jogadas, fez o pivô, abriu espaços e criou boas combinações principalmente com Lucho Acosta.

    A principal delas aconteceu no segundo gol do Fluminense. Após triangulação com Kevin Serna e Lucho pela esquerda, o argentino cruzou para Savarino marcar. No início da etapa final, Hulk voltou a participar de outra troca rápida de passes que terminou novamente com o venezuelano balançando a rede.

    Além da participação coletiva, o reforço também levou perigo ao gol adversário. Logo aos quatro minutos desperdiçou um cara a cara com o goleiro Mota. Ainda no primeiro tempo, apareceu livre na área após cruzamento de Savarino, mas finalizou por cima. Na etapa final, obrigou o goleiro a trabalhar em uma finalização sem ângulo e em uma cobrança de falta forte da entrada da área.

  • Fluminense x Nova Iguaçu - 2026MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

    Evolução física e entrosamento são prioridades

    Titular na partida, Hulk permaneceu em campo até os 19 minutos do segundo tempo e destacou a importância da minutagem para chegar em melhores condições à retomada do Campeonato Brasileiro.

    Segundo o atacante, os amistosos fazem parte do processo de adaptação ao modelo de jogo de Luis Zubeldía e ao entendimento com os novos companheiros.

    "A gente já vem treinando forte, já tem uns dias, procurando encontrar a melhor condição física, para poder já no dia 17, que é o nosso principal objetivo, já iniciar bem, retornar bem o Campeonato Brasileiro. Então, essa minutagem de hoje foi muito boa, a minutagem do próximo domingo também vai ser muito importante para que a gente chegue na nossa melhor condição física e se entrose cada vez mais ali, não só com o Lucho, mas com todos os outros jogadores".

    O camisa 7 também demonstrou confiança na evolução do desempenho coletivo nas próximas partidas.

    "A gente vinha treinando bastante. Lógico que, quando se iniciam os treinos, é mais a parte física, até para recuperar o que a gente acaba perdendo nas férias. E a parte tática e técnica a gente vem aprimorando no dia a dia. Eu tenho certeza que, nos próximos jogos, a gente vai estar muito mais entrosado. A gente conseguiu fazer algumas jogadas coletivamente, que saíram até terminando com gol, então isso foi muito bom".

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  • Fluminense x Nova Iguaçu - 2026MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

    Versatilidade aumenta opções de Zubeldía no ataque

    A estreia também evidenciou a forte concorrência no setor ofensivo do Fluminense. Hulk começou como centroavante, enquanto John Kennedy iniciou no banco e marcou após entrar justamente na vaga do reforço. Germán Cano também deixou o dele na reta final da partida.

    Mesmo diante da disputa por espaço, Hulk acredita que sua experiência permitirá atuar em diferentes funções no ataque.

    "Já são muitos anos jogando futebol, então a gente acaba se adaptando a algumas posições e entendendo como o nosso time joga. Claro que o Fluminense tem grandes jogadores, então, independente da posição que eu jogar ali na frente, acho que vou conseguir me encaixar, porque é um time que facilita muito o nosso jogo".

    O técnico Luis Zubeldía também comemorou o aumento das alternativas para o setor ofensivo e destacou que a concorrência será importante diante do calendário apertado da temporada.

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    Fluminense segue preparação antes da volta do Brasileirão

    O Fluminense volta a campo no próximo domingo (12), às 16h (de Brasília), novamente no Maracanã, para mais um amistoso de intertemporada, desta vez diante do Bahia. Depois, a equipe inicia a preparação final para a retomada do Campeonato Brasileiro, quando enfrentará o Red Bull Bragantino, compromisso tratado internamente como o principal objetivo deste período de ajustes.

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