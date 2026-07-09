Hulk aprova estreia pelo Fluminense e minimiza jejum: "Gol vai sair naturalmente"

A estreia de Hulk com a camisa do Fluminense terminou sem gol, mas deixou boas impressões. Escalado como referência no ataque por Luis Zubeldía, o camisa 7 participou ativamente da construção ofensiva na goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, na noite da última quarta-feira (8), no Maracanã, em amistoso de intertemporada.
Com movimentação constante, tabelas e presença física, o atacante mostrou as características que pretende acrescentar ao setor ofensivo tricolor e preferiu minimizar o fato de ter passado em branco em seu primeiro compromisso pelo clube.
Apesar de desperdiçar boas oportunidades, Hulk participou diretamente das jogadas que terminaram nos dois gols de Savarino e deixou claro que a prioridade neste início de trajetória é fortalecer o desempenho coletivo para que os gols apareçam naturalmente.