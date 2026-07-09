Hulk aprova estreia pelo Fluminense e minimiza jejum: "Gol vai sair naturalmente"

Mesmo sem balançar as redes, Hulk afirmou que saiu satisfeito com a primeira atuação pelo Fluminense. O atacante reconheceu a expectativa em marcar logo na estreia, mas ressaltou que o principal objetivo é ajudar a equipe a crescer como conjunto.

"A gente vai ter sempre esse friozinho, porque a gente vive o futebol. Particularmente, eu amo jogar futebol. Independente da idade, eu procuro me cuidar muito pra poder correr muito e ajudar muito a minha equipe, os meus companheiros. É claro que a gente fica nessa expectativa de já começar a fazer gol, mas o mais importante é sempre pensar no coletivo, é trabalhar forte pra tornar o nosso coletivo cada vez mais forte, mais entrosado, porque o gol acaba vindo naturalmente".

Hulk também revelou que manteve uma preparação intensa antes mesmo de chegar ao clube. Após ficar cerca de três meses sem atuar, o atacante explicou que aproveitou o período de férias para preservar a condição física e acelerar a adaptação ao elenco.

"Desde que eu cheguei aqui, acho que tem um mês e pouco. Eu já estava há quase três meses sem jogar. Mas deu para treinar bastante. Principalmente quando entrei de férias, procurei manter a condição física para chegar bem fisicamente e poder entrosar o mais rápido possível com os meus companheiros".