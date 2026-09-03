Hugh Jackman negocia a compra de uma participação no Norwich City após o sucesso de Ryan Reynolds no Wrexham

Apesar do início irregular do Norwich na atual temporada sob o comando do técnico Philippe Clement, Jackman segue otimista em relação à trajetória do clube. Os Canários ocupam atualmente a 20ª colocação na tabela da Championship após um começo de temporada difícil, com apenas uma vitória e três derrotas nos quatro primeiros jogos.

A paixão de Jackman pelo clube segue inabalada apesar da fase recente, e ele já está fazendo previsões ousadas para a temporada. Ele explicou, com nostalgia, por que escolheu o time, dizendo: "Eu disse: 'Pai, de onde você é?' Ele disse: 'Londres'. Eu disse: 'Então vou torcer para Londres?' Ele respondeu: 'Não, tem um monte de times em Londres'. Eu disse: 'Mãe, de onde você é?' Ela disse: 'Norwich'. Eu falei: 'Tem um time de futebol em Norwich?' Ela respondeu: 'Sim'. Eu disse: 'Esse é o meu time'. Então, desde então, tem sido difícil encontrar motivos para comemorar. Nós ganhamos a Milk Cup em 1984. Nem se chama mais Milk Cup, mas estamos crescendo. Estamos em ascensão. Fui a Carrow Road algumas vezes, e amo o Norwich, e este é o ano em que vamos subir. Esse é o meu palpite".