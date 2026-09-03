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"The Death Of Robin Hood" – PhotocallGetty Images Entertainment
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Hugh Jackman negocia a compra de uma participação no Norwich City após o sucesso de Ryan Reynolds no Wrexham

Norwich
Wrexham
Championship

O astro de Hollywood Hugh Jackman confirmou que está em negociações ativas para comprar uma participação no Norwich City, da Championship. O ator de Wolverine busca seguir o modelo estabelecido por seu amigo próximo Ryan Reynolds, que comandou uma ascensão meteórica no Wrexham ao lado de Rob McElhenney.

  • Uma revolução de Hollywood em Carrow Road

    O ator australiano, famoso por seus papéis icônicos em Les Miserables e The Greatest Showman, revelou que está buscando se juntar à crescente lista de celebridades de primeira linha que investem no futebol inglês. Jackman, que tem cidadania britânica por meio de seus pais, é torcedor do Norwich City desde a infância por causa de sua mãe, Grace, que é natural de Norwich.

    Falando à talkSPORT sobre sua possível entrada na propriedade de um clube de futebol, Jackman deixou claro que leva a sério a ideia de sair das arquibancadas para a diretoria, afirmando: "Estou muito, muito interessado e falando sobre isso agora mesmo. Vocês são os primeiros a saber disso. Aqui vai uma pequena exclusiva. Muito bem, Ryan, faça o seu trabalho, eu sou totalmente Norwich City."

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    Inspirado no modelo do Wrexham

    O interesse de Jackman parece ter sido despertado pelo sucesso incrível de Reynolds e McElhenney no Wrexham. Desde a aquisição, o clube galês subiu da National League para a League One, tornando-se uma marca global no processo. Jackman e Reynolds são famosos por serem amigos próximos e colegas de elenco, com a dupla tendo colaborado recentemente no blockbuster Deadpool & Wolverine.

    Ao relembrar sua conexão de infância com o clube, Jackman explicou como as raízes de sua família influenciaram sua escolha de time. "Quando eu estava na Austrália, crescendo, eu tinha pais ingleses que emigraram para a Austrália", disse. "Nós costumávamos assistir à Copa da Inglaterra. Era a única coisa para a qual nos deixavam ficar acordados, às 3h da manhã. Primeiro, tínhamos que ir para a cama, e depois éramos acordados para assistir. Então eu via todos esses times, o Arsenal e todos esses times, e pensava: 'Tenho que escolher um time'."

  • Otimismo para a temporada da Championship

    Apesar do início irregular do Norwich na atual temporada sob o comando do técnico Philippe Clement, Jackman segue otimista em relação à trajetória do clube. Os Canários ocupam atualmente a 20ª colocação na tabela da Championship após um começo de temporada difícil, com apenas uma vitória e três derrotas nos quatro primeiros jogos.

    A paixão de Jackman pelo clube segue inabalada apesar da fase recente, e ele já está fazendo previsões ousadas para a temporada. Ele explicou, com nostalgia, por que escolheu o time, dizendo: "Eu disse: 'Pai, de onde você é?' Ele disse: 'Londres'. Eu disse: 'Então vou torcer para Londres?' Ele respondeu: 'Não, tem um monte de times em Londres'. Eu disse: 'Mãe, de onde você é?' Ela disse: 'Norwich'. Eu falei: 'Tem um time de futebol em Norwich?' Ela respondeu: 'Sim'. Eu disse: 'Esse é o meu time'. Então, desde então, tem sido difícil encontrar motivos para comemorar. Nós ganhamos a Milk Cup em 1984. Nem se chama mais Milk Cup, mas estamos crescendo. Estamos em ascensão. Fui a Carrow Road algumas vezes, e amo o Norwich, e este é o ano em que vamos subir. Esse é o meu palpite".

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  • Ipswich Town v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Entrando para uma lista seleta de proprietários famosos

    Embora Jackman, que, segundo relatos, tenha um patrimônio de £ 100 milhões, não tenha revelado o tamanho da participação nem o valor financeiro envolvido, qualquer investimento faria com que ele se juntasse a um grupo cada vez mais cheio de figuras de destaque nas diretorias do futebol inglês. Tom Brady é atualmente proprietário minoritário do Birmingham City, enquanto JJ Watt investiu no Burnley. Em outro caso, o Leeds United tem Will Ferrell como acionista, e o ícone global da música Ed Sheeran detém uma participação minoritária no Ipswich Town.

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