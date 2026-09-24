De volta como capitão da Sérvia, Dusan Tadic fez muitos elogios à Grécia antes da estreia de quinta-feira na Liga das Nações da UEFA, no Estádio Rajko Mitic. Em entrevista coletiva antes da partida, o veterano de 111 jogos pela seleção alertou seus companheiros de equipe de que o time visitante de Ivan Jovanovic representa o elenco grego mais forte dos últimos anos.

Tadic destacou que a Grécia agora conta com estrelas consolidadas atuando nas principais ligas da Europa.

Apesar da avaliação elogiosa, o meia insistiu que a Sérvia precisa buscar os três pontos em Belgrado.

"A Grécia é uma equipe muito boa", afirmou Tadic. "Eles têm muitos jogadores de qualidade e não acho que tenham tido um time melhor nos últimos anos. Há Pavlidis, Douvikas e muitos outros jogadores que desempenham papéis importantes nos campeonatos europeus mais fortes."