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Sweden v Greece - International FriendlyGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Heróis helênicos! Tadic se encanta com os prodígios gregos Tzolis e Karetsas enquanto uma nova era nasce em Belgrado

Grécia
Sérvia x Grécia
D. Tadic
Sérvia
Liga das Nações A

O capitão da Sérvia, Dusan Tadic, elogiou o atual elenco da Grécia como o mais forte do país nos últimos tempos antes da estreia de quinta-feira na Liga das Nações, em Belgrado. A equipe de Ivan Jovanovic chega à Liga A com uma empolgante nova geração de talentos europeus pronta para escrever um novo capítulo internacional.

  • Tadic exalta o melhor elenco da Grécia na história recente

    De volta como capitão da Sérvia, Dusan Tadic fez muitos elogios à Grécia antes da estreia de quinta-feira na Liga das Nações da UEFA, no Estádio Rajko Mitic. Em entrevista coletiva antes da partida, o veterano de 111 jogos pela seleção alertou seus companheiros de equipe de que o time visitante de Ivan Jovanovic representa o elenco grego mais forte dos últimos anos.

    Tadic destacou que a Grécia agora conta com estrelas consolidadas atuando nas principais ligas da Europa.

    Apesar da avaliação elogiosa, o meia insistiu que a Sérvia precisa buscar os três pontos em Belgrado.

    "A Grécia é uma equipe muito boa", afirmou Tadic. "Eles têm muitos jogadores de qualidade e não acho que tenham tido um time melhor nos últimos anos. Há Pavlidis, Douvikas e muitos outros jogadores que desempenham papéis importantes nos campeonatos europeus mais fortes."

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  • FBL-WC-2026-SWE-GRE-FRIENDLYAFP

    Pontas criativos Tzolis e Karetsas lideram uma nova era empolgante

    O acesso histórico da Grécia à Liga A da Liga das Nações é impulsionado por um ataque vibrante, formado por jogadores que atuam em grandes clubes europeus. O ponta do Arsenal Christos Tzolis lidera o ataque após sua transferência de 40 milhões de euros do Club Brugge, oferecendo ameaça direta ao gol ao lado do meia-armador de 18 anos Konstantinos Karetsas.

    Karetsas se juntou recentemente ao Borussia Dortmund vindo do Genk, depois de terminar em segundo lugar no ranking de assistências da liga belga.

    A dupla oferece criatividade incansável e refinamento técnico em lados opostos para a equipe de Jovanovic.

  • Kostoulas em boa fase complementa núcleo ofensivo experiente

    Acrescentando poder de fogo ao ataque, o atacante do Brighton Charalampos Kostoulas, de 19 anos, chega à concentração em fase sensacional depois de marcar três gols em oito dias, incluindo um contra o Arsenal. Ele complementa uma espinha dorsal experiente que conta com o atacante do Benfica Vangelis Pavlidis e o jogador de frente do Como Tassos Douvikas.

    Com o apoio do goleiro do Olympiacos Konstantinos Tzolakis, a Grécia combina a fome da juventude com qualidade internacional comprovada.

    Os líderes veteranos Odysseas Vlachodimos e Kostas Tsimikas continuam a orientar o núcleo jovem da seleção.

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  • Scotland v Greece - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Grécia mira vitória de impulso na temida Marakana

    A Grécia chega ao confronto de quinta-feira, em Belgrado, disposta a transformar o sucesso individual em clubes em resultados no cenário internacional. A equipe de Jovanovic vê sua campanha na Liga A como um passo vital rumo à classificação para a Euro 2028.

    Diante de uma atmosfera intensa no Marakana, a Grécia busca afirmar sua competitividade contra a Sérvia.

    O país helênico quer iniciar seu novo capítulo com uma atuação memorável fora de casa.

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