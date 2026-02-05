Goal.com
Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2025
Gabriel Marin

Hat-trick e feito incrível: Carlos Vinícius tem marca impressionante pelo Grêmio

Atacante foi a grande estrela na vitória por 5 a 3 sobre o Botafogo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Carlos Vinícius chegou ao Grêmio em 2025. Estava sem clube depois de passagem pelo Fulham. De lá para cá, se transformou no artilheiro da equipe tricolor. O camisa 95 marca gols como poucos no futebol brasileiro.

Em oito jogos realizados em 2026, oito gols marcados. Contra o Botafogo, pela segunda rodada do Brasileirão, foram três gols que sacramentaram a vitória de virada por 5 a 3.

Carlos Vinícius fez sua estreia contra o Sport, em agosto do ano passado. De lá para cá, foram 20 gols em 22 partidas. No mesmo período, o Grêmio marcou 45 tentos. Ou seja, o camisa 95 fez quase metade de todos os gols de sua equipe desde sua chegada: 44,4%.

  Fulham FC v Nottingham Forest - Premier League

    Quem é Carlos Vinícius?

    Carlos Vinícius Alves Morais, mais conhecido no futebol como Carlos Vinícius, é um atacante brasileiro nascido em 25 de março de 1995, em Bom Jesus das Selvas (MA). O jogador construiu grande parte de sua carreira no futebol europeu antes de retornar ao Brasil para defender o Grêmio.

    Formado nas categorias de base do Santos, com passagem também pelo Palmeiras, Vinícius iniciou sua trajetória profissional na Caldense (MG) e passou pelo Grêmio Anápolis (GO) antes de se transferir para o futebol de Portugal, onde começou a chamar atenção internacional. Ao longo dos anos, defendeu clubes como Real SC, Napoli, Rio Ave, Monaco, Benfica, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Fulham e Galatasaray.

  FBL-POR-LIGA-BENFICA-PACOS

    Títulos conquistados

    Carlos Vinícius tem no currículo algumas conquistas importantes, especialmente durante sua passagem pela Europa:

    • Supertaça Cândido de Oliveira (2019)
    • Copa da Holanda (2021/22)
    • Supercopa da Holanda (2023)
    • Campeonato Turco (2023/24)
    • Supercopa da Turquia (2023)
  Gremio v Sao Paulo - Brasileirao 2025

    Contrato com o Grêmio

    No meio de julho de 2025, o Grêmio confirmou a contratação de Carlos Vinícius como reforço para o ataque tricolor. O centroavante de 30 anos assinou contrato com o clube até 31 de dezembro de 2026, após ter encerrado seu vínculo com o Fulham, da Inglaterra.

    Apresentado oficialmente em 28 de julho de 2025, Vinícius vestiu a camisa 95 do Grêmio e falou sobre o desafio de atuar no futebol brasileiro, destacando a grandeza do clube e da torcida como fatores importantes para sua escolha.

  Fluminense v Gremio - Brasileirao 2026

    Marca incrível

    Contando apenas jogos de Campeonato Brasileiro, Carlos Vinícius já atuou 16 vezes pelo Grêmio. Nessas partidas, o jogador alcançou a incrível marca de 16 gols marcados, ou seja, uma média de 1 gol por jogo.

