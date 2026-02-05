Hat-trick e feito incrível: Carlos Vinícius tem marca impressionante pelo Grêmio

Carlos Vinícius chegou ao Grêmio em 2025. Estava sem clube depois de passagem pelo Fulham. De lá para cá, se transformou no artilheiro da equipe tricolor. O camisa 95 marca gols como poucos no futebol brasileiro.

Em oito jogos realizados em 2026, oito gols marcados. Contra o Botafogo, pela segunda rodada do Brasileirão, foram três gols que sacramentaram a vitória de virada por 5 a 3.

Carlos Vinícius fez sua estreia contra o Sport, em agosto do ano passado. De lá para cá, foram 20 gols em 22 partidas. No mesmo período, o Grêmio marcou 45 tentos. Ou seja, o camisa 95 fez quase metade de todos os gols de sua equipe desde sua chegada: 44,4%.