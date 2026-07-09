Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Harry Kane vs Erling Haaland GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Harry Kane x Erling Haaland: Quem é realmente o melhor atacante do mundo?

Análises
Copa do Mundo
E. Haaland
H. Kane
Inglaterra
Noruega
Especiais e Opinião
Noruega x Inglaterra

Há muitos motivos para se animar com o confronto das quartas de final da Copa do Mundo entre a Inglaterra e a Noruega, no sábado à noite. É uma partida repleta de histórias. A Inglaterra conta com grandes estrelas em várias posições. A Noruega é a equipe mais coesa, voltada para apoiar uma única estrela. A Inglaterra já venceu no Azteca. A Noruega eliminou o Brasil. A Inglaterra já ganhou a Copa do Mundo. A Noruega, não.

Mas talvez o aspecto mais fascinante da narrativa seja a disputa entre os dois atacantes. Não há muito o que discutir: Erling Haaland e Harry Kane são os dois melhores “números 9” do mundo (para fins desta discussão, Kylian Mbappé não é um “número 9”). Hoje em dia, na verdade, a diferença é enorme.

Mas eles atuam na mesma posição de maneiras radicalmente diferentes. Haaland tem poucos toques na bola, mas é absolutamente letal com aqueles que consegue. Ele é um verdadeiro matador dentro da área. Kane é um jogador mais móvel, um excelente passador que poderia atuar com bastante facilidade como um “10”.

Eles também têm personalidades muito diferentes. Kane tem um ar de cavalheiro. Haaland é mais bruto. Ele é uma década mais jovem. Provavelmente também é um pouco mais divertido. Mas quem é melhor? É difícil comparar essas coisas. Mas a GOAL tentará escolher entre os dois, categoria por categoria...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Finalização: Harry Kane

    Essa talvez seja a comparação mais complicada. Kane e Haaland, como já foi mencionado, são dois tipos muito diferentes de atacantes. Kane não é exatamente um centroavante. Haaland, por sua vez, não é muito diferente disso. Seguindo essa lógica, Haaland realmente deveria ser o melhor finalizador nessa comparação. Sua função é marcar gols dentro da área, e ele é de nível mundial nisso.

    No entanto, Kane é mais completo. Não há realmente nenhuma finalização que ele não consiga realizar. Não existe um único tipo de gol característico de Harry Kane. E isso é algo positivo. Ele sabe usar os dois pés, é bom no jogo aéreo e também sabe chutar de longe. Haaland é um pouco mais instintivo? Provavelmente. Mas, em termos de variedade de habilidades de finalização, Kane leva a melhor aqui.

    • Publicidade
  • Erling HaalandGetty Images

    Título: Erling Haaland

    Dava para perceber claramente que o primeiro gol de Haaland pela Noruega contra o Brasil estava para acontecer bem antes de ele ocorrer. A jogada avançou pela esquerda, e Haaland ficou meio que vagando pela marca do pênalti, parecendo desinteressado. Mas quando Andreas Schjelderup avançou com a bola pela linha lateral e ficou claro que viria um cruzamento, Haaland partiu.

    Ele deu três passos curtos e saltou por cima de Gabriel — provavelmente um dos melhores cabeceadores do futebol. Mas o brasileiro nem chegou perto dele. Haaland cabeceou para o gol. 1 a 0. Missão cumprida.

    E isso resume bem o Haaland. Ele tem seis pés e cinco polegadas de altura, é imensamente atlético e calcula o momento dos seus saltos com perfeição. Desde que chegou ao Man City, nenhum jogador na Inglaterra marcou mais gols de cabeça. Kane é bom no jogo aéreo. Haaland é absolutamente prolífico.

  • 엘링 홀란 (Erling Haaland)Getty Images

    Velocidade: Erling Haaland

    Vale ressaltar que os jogadores nem sempre atingem a velocidade máxima em um campo de futebol. Trata-se de um esporte que envolve mais arrancadas rápidas do que passadas longas.

    A velocidade de Kane talvez seja seu maior ponto fraco (embora ele não seja tão lento quanto alguns sugerem). No entanto, a velocidade de Haaland está em outro nível.

    Em 2025, ele registrou a maior velocidade de sprint da Liga dos Campeões, atingindo 22,9 milhas por hora (mais rápido do que Achraf Hakimi e Kylian Mbappé).

    E ainda há mais:


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • HaalandGetty Images

    Transferência: Erling Haaland

    É difícil para alguém tão grande passar tão despercebido. Mas Haaland parece bastante despreocupado na maior parte do tempo. Sua genialidade está no fato de que ele meio que flui com o jogo e escolhe os momentos certos para realmente partir para a arrancada. E quando ele consegue ganhar um passo sobre o zagueiro, muitas vezes já é tarde demais.

    Talvez seja injusto com o Kane. Esse é mais um exemplo de como os dois desempenham funções diferentes. O Kane quer a bola o tempo todo. O Haaland é letal mesmo sem ela. E, além disso, não dá para ter uma média de um gol a cada 13 toques sem dar uma aula de como se movimentar quando não se está com a bola.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jogo completo: Harry Kane

    Roy Keane estava quase certamente provocando quando chamou Erling Haaland de “jogador da Segunda Divisão”. Foi uma daquelas conversas inevitáveis na Sky Sports após uma atuação sem brilho do Manchester City. O painel precisava de temas para discutir, e Haaland teve uma partida em que não se destacou muito. Keane fez aquele comentário, e isso meio que ficou na cabeça de Haaland por um tempo. A grande ironia aqui é que ele, na verdade, é muito bom com os pés; só não precisa da bola o tempo todo.

    Kane, por sua vez, é um camisa 10 que nunca foi. O nirvana tático que talvez nunca seja alcançado é escalar Kane como camisa 10 atrás de um atacante mais ágil. Até lá, Kane é um camisa 9 que se deslocam pelo campo. É um pouco enlouquecedor, às vezes, que ele fique muito recuado para a seleção inglesa? Sim. Foi frustrante — se não notável — que ele estivesse defendendo a área quando a Inglaterra vencia por 3 a 2 contra a Croácia na estreia? Sim. Mas ele é bom o suficiente para fazer todas essas coisas.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Liderança: Harry Kane

    Bem, isso é bem simples. Kane já foi capitão da Inglaterra quase 100 vezes. Ele foi vice-capitão do Spurs (Hugo Lloris usava a braçadeira quando estava lá). Ele já falou bastante sobre o que aprendeu com Wayne Rooney e David Beckham. Na semana passada, um deputado de Oxfordshire apresentou uma moção para conceder-lhe o título de cavaleiro.

    Kane tem abraçado totalmente a tendência recente das reuniões teóricas em campo, mas a equipe parece estar respondendo às suas palavras com atuações. Ele dá todas as entrevistas necessárias. Parece ser um cara decente. No que diz respeito a capitães, ele é bastante exemplar.

    Haaland não foge exatamente dos holofotes, mas nunca foi um verdadeiro líder de equipe. E embora Pep Guardiola o tenha indicado como parte do “grupo de liderança” do Man City, ele nunca teve a mesma qualidade que Kane. Ainda há tempo, porém...

Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING