Após o espetacular confronto entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique (5 a 4), Harry Kane fez uma declaração bastante notável à Amazon Prime. Apesar dos nove gols marcados, o atacante inglês elogiou os defensores de ambas as equipes. A lenda do Manchester United, Wayne Rooney, discordou totalmente disso, conforme declarou à BBC.
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Harry Kane é criticado após declaração polêmica: “Adoro o Kane, mas...”
Kane marcou um pênalti no primeiro tempo e foi fundamental no gol de 5 a 4 de Luis Díaz, mas foi sua declaração após a partida que mais chamou a atenção. O capitão elogiou os defensores de ambas as equipes, mesmo com nove gols marcados.
“Vimos duas equipes atacando e fazendo transições de alto nível”, começou o atacante inglês em entrevista à Amazon Prime. “Achei que a defesa foi fantástica, apesar dos nove gols marcados. Às vezes, os atacantes saem vencedores, mas a última linha esteve excelente hoje”, concluiu Kane.
Rooney discordou totalmente dessa declaração um tanto surpreendente do jogador com 112 partidas pela seleção. “Adoro o Harry Kane, mas ele não pode, de jeito nenhum, elogiar seus defensores”, afirmou a lenda do Manchester United. “Talvez por serem seus companheiros de equipe, ele esteja tentando dar-lhes um pouco de confiança para a próxima semana. Mas a defesa de ambas as equipes foi realmente ruim”, concluiu Rooney.
O ex-jogador da seleção inglesa questionou, portanto, a abordagem tática de ambos os treinadores. “Com uma vantagem de 5 a 2, Luis Enrique deveria ter dito: ‘fechai o jogo’”, afirmou Rooney. “Mas eles foram atrás de mais gols. E Kompany tem uma equipe com uma mentalidade muito ofensiva. Vimos um jogo defensivo um tanto imaturo, o que é realmente inacreditável.”
Nem todos concordaram com as críticas de Rooney. Carragher afirmou à CBS Sports que os gols eram simplesmente bons demais para serem defendidos. “Não foi que os defensores tenham se exposto ao ridículo”, disse o ex-zagueiro do Liverpool. “O jogo ofensivo foi de um nível tão alto que era quase impossível impedir os gols.” Thierry Henry concordou e elogiou o valor de entretenimento da partida. “As pessoas reclamam que o futebol é chato. Essa partida definitivamente não foi chata”, afirmou a lenda do Arsenal.