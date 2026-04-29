Harry Kane é criticado após declaração polêmica: “Adoro o Kane, mas...”

Kane marcou um pênalti no primeiro tempo e foi fundamental no gol de 5 a 4 de Luis Díaz, mas foi sua declaração após a partida que mais chamou a atenção. O capitão elogiou os defensores de ambas as equipes, mesmo com nove gols marcados.

“Vimos duas equipes atacando e fazendo transições de alto nível”, começou o atacante inglês em entrevista à Amazon Prime. “Achei que a defesa foi fantástica, apesar dos nove gols marcados. Às vezes, os atacantes saem vencedores, mas a última linha esteve excelente hoje”, concluiu Kane.