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Gabriel Marin

Harry Kane começando com tudo, Livakovic evitando o pior e o perigo nas bolas aéreas: top 5 do que você precisa saber sobre Inglaterra 4 x 2 Croácia

Inglaterra x Croácia
Inglaterra
Croácia
Copa do Mundo

Kane decide, Bellingham brilha e ingleses estreiam com vitória emocionante na Copa do Mundo

A Inglaterra começou sua caminhada na Copa do Mundo 2026 com uma vitória dramática por 4 a 2 sobre a Croácia, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo L.

Em uma partida movimentada do início ao fim, Harry Kane marcou duas vezes ainda no primeiro tempo, enquanto Jude Bellingham e Marcus Rashford anotaram os gols da vitória logo após o intervalo. Pelo lado croata, Martin Baturina e Petar Musa chegaram a buscar o empate em duas oportunidades, mas não evitaram a derrota na estreia.

Confira, a seguir, os principais destaques de Inglaterra 3 x 2 Croácia.

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    Mandou voltar o pênalti

    O primeiro gol inglês já entrou para a lista dos lances mais polêmicos desta Copa do Mundo. Aos oito minutos, Luka Modric derrubou Noni Madueke dentro da área e o árbitro marcou pênalti para a Inglaterra.

    Na cobrança, Harry Kane bateu no canto e viu Dominik Livakovic fazer a defesa. A festa croata, porém, durou pouco. Após revisão do VAR, a arbitragem identificou que o goleiro havia se adiantado antes da cobrança e determinou a repetição do lance. Na segunda tentativa, Kane não desperdiçou e abriu o placar para os ingleses.

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    Harry Kane começou com tudo

    Se existia alguma dúvida sobre o protagonismo de Harry Kane nesta Copa do Mundo, ela desapareceu logo na estreia.

    Além de converter o pênalti que inaugurou o marcador, o camisa 9 voltou a aparecer pouco antes do intervalo para marcar de cabeça após cobrança de escanteio. Com os dois gols diante da Croácia, Kane já soma dois tentos em apenas uma partida e se coloca desde cedo na disputa pela artilharia do torneio.

    O início avassalador reforça a importância do atacante para as pretensões inglesas de conquistar o tão sonhado título mundial.

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    O fim da "Era Modric"?

    Aos 40 anos, Luka Modric segue sendo uma das maiores referências da história da Croácia, mas a estreia na Copa deixou dúvidas sobre seu futuro em alto nível.

    O veterano meia cometeu o pênalti que originou o primeiro gol inglês e encontrou dificuldades para controlar o ritmo da partida diante da intensidade dos ingleses. Sem conseguir impor sua habitual influência no jogo, acabou substituído no segundo tempo.

    A pergunta passa a ser inevitável: Modric ainda consegue sustentar o nível exigido por uma Copa do Mundo?

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    Livakovic evitou uma derrota pior

    Apesar de ter sofrido quatro gols, Dominik Livakovic foi um dos melhores jogadores da Croácia.

    O goleiro realizou diversas intervenções importantes ao longo da partida e impediu que a Inglaterra construísse um placar mais confortável. No segundo tempo, por exemplo, salvou finalizações perigosas de Declan Rice, Kane e O'Reilly em sequência, mantendo os croatas vivos até os minutos finais.

    Se a Croácia deixou o campo derrotada por dois gols de diferença, boa parte do mérito passa pelas mãos de seu camisa 1.

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    O perigo inglês nas bolas aéreas

    A bola parada inglesa foi um pesadelo para a defesa croata durante praticamente os 90 minutos.

    Desde os primeiros escanteios da partida, a Inglaterra mostrou sua força física e levou perigo constante pelo alto. O segundo gol nasceu justamente dessa característica: após cobrança de escanteio, Kane apareceu livre para cabecear para as redes.

    Além do gol, outras oportunidades surgiram em cruzamentos e cobranças de falta para a área. Com jogadores altos e fortes fisicamente, os ingleses demonstraram que a bola aérea pode ser uma das principais armas da equipe ao longo do Mundial.

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