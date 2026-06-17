Harry Kane começando com tudo, Livakovic evitando o pior e o perigo nas bolas aéreas: top 5 do que você precisa saber sobre Inglaterra 4 x 2 Croácia

A Inglaterra começou sua caminhada na Copa do Mundo 2026 com uma vitória dramática por 4 a 2 sobre a Croácia, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo L.

Em uma partida movimentada do início ao fim, Harry Kane marcou duas vezes ainda no primeiro tempo, enquanto Jude Bellingham e Marcus Rashford anotaram os gols da vitória logo após o intervalo. Pelo lado croata, Martin Baturina e Petar Musa chegaram a buscar o empate em duas oportunidades, mas não evitaram a derrota na estreia.

Confira, a seguir, os principais destaques de Inglaterra 3 x 2 Croácia.