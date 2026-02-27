Getty Images Sport
Hansi Flick quer “mais 100 jogos” no Barcelona antes de atingir marco histórico, enquanto o técnico reage ao sorteio da Liga dos Campeões contra o Newcastle
Olha para o futuro em Barcelona
Flick está preparado para prolongar a sua estadia no Barcelona, à medida que se aproxima de atingir a marca de cem jogos como treinador. Antes do confronto histórico da La Liga contra o Villarreal, o treinador alemão refletiu sobre o seu mandato, expressando um profundo desejo de permanecer no comando. Ele enfatizou a sua paixão pelo cargo, pela cidade e o seu orgulho no desenvolvimento do atual plantel.
“É uma grande honra chegar a esse número de partidas. Era um sonho treinar aqui e eu aproveito cada dia, com os jogadores, os torcedores”, disse ele aos repórteres. “Por que não ficar aqui por mais 100 jogos? Eu aproveito cada dia aqui. O clima é fantástico. Amo meu trabalho. É uma honra. E todos devem se orgulhar do time.”
O teste da Liga dos Campeões do Newcastle aguarda
A conversa inevitavelmente mudou para o cenário continental após o sorteio da Liga dos Campeões, que colocou o Barcelona frente a frente com o Newcastle United, da Premier League, nas oitavas de final. Embora evitar pesos pesados como o Paris Saint-Germain tenha sido um alívio para alguns torcedores, Flick foi rápido em descartar qualquer complacência. Ele enfatizou que todas as equipes restantes, incluindo possíveis adversários futuros como o Atlético de Madrid ou o Tottenham, possuem uma qualidade imensa.
“Todos os jogos são importantes. Não comemoro o fato de não enfrentar o PSG, é preciso respeitar o adversário”, insistiu Flick durante a coletiva de imprensa. “Todos querem chegar à final e o Newcastle também quer ganhar a Liga dos Campeões. Todos os adversários são difíceis. Não será fácil. É preciso jogar no mais alto nível. Jogar contra o Atlético ou o Tottenham, se passarmos, também será muito difícil. É fantástico ter essa oportunidade, mas respeitamos rigorosamente todos os nossos rivais.”
Flick antecipa o confronto com o Villarreal
Voltando seu foco para as tarefas domésticas, Flick alertou seus jogadores sobre a ameaça representada pelo Villarreal. Ele lembrou o encontro anterior como uma vitória afortunada e exigiu concentração total para evitar erros desnecessários. O técnico está pressionando por um desempenho impecável, destacando que manter a liderança na tabela exige uma abordagem implacável e agressiva jogo após jogo.
“Se você está ganhando, é um jogo a menos. Para mim, o importante é que façamos nosso trabalho”, explicou Flick. “Lembramos do último jogo em Villarreal, foi uma vitória por sorte. Não podemos cometer erros desnecessários e temos que jogar nosso estilo.” Enfatizando a mentalidade necessária para garantir o título do campeonato, ele deu uma orientação clara: “Podemos melhorar e temos que fazer isso. Temos que vencer, vencer e vencer.”
Lesão e disciplina de De Jong
Flick também tem que lidar com uma difícil escolha após uma lesão inoportuna do meio-campista Frenkie de Jong. A ausência do jogador da seleção holandesa chega em um momento crítico, com sete partidas programadas antes da próxima pausa internacional. No entanto, o técnico do Barcelona se recusou a usar a crise de lesões como desculpa, desafiando a profundidade de seu elenco a dar um passo à frente.
“A lesão chega em um momento ruim, mas você tem que aceitar. Outros vão jogar. Não procuro desculpas ou reclamações”, afirmou Flick, mantendo uma perspectiva positiva. Além das táticas, ele também esclareceu a disciplina interna no vestiário, revelando que a mudança para multas financeiras e a delegação da responsabilidade aos capitães da equipe erradicaram completamente os atrasos. “Desde então, ninguém mais se atrasou, então acho que tomamos a decisão certa. Isso alivia a pressão e a tensão para mim.”
