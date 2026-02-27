Hansi Flick quer “mais 100 jogos” no Barcelona antes de atingir marco histórico, enquanto o técnico reage ao sorteio da Liga dos Campeões contra o Newcastle

Flick está preparado para prolongar a sua estadia no Barcelona, à medida que se aproxima de atingir a marca de cem jogos como treinador. Antes do confronto histórico da La Liga contra o Villarreal, o treinador alemão refletiu sobre o seu mandato, expressando um profundo desejo de permanecer no comando. Ele enfatizou a sua paixão pelo cargo, pela cidade e o seu orgulho no desenvolvimento do atual plantel.

“É uma grande honra chegar a esse número de partidas. Era um sonho treinar aqui e eu aproveito cada dia, com os jogadores, os torcedores”, disse ele aos repórteres. “Por que não ficar aqui por mais 100 jogos? Eu aproveito cada dia aqui. O clima é fantástico. Amo meu trabalho. É uma honra. E todos devem se orgulhar do time.”