Há uma forte convicção dentro do FC Barcelona de que a contratação definitiva do jogador egípcio Hamza Abdelkarim, antes do início da Copa do Mundo de 2026, foi uma decisão acertada.

Hamza Abdelkarim está atualmente defendendo a seleção egípcia na fase final da Copa do Mundo e entrou como reserva na partida contra a Bélgica, que terminou empatada em 1 a 1.

O jornal “AS” informou que os dirigentes do Barça estão satisfeitos com a decisão de fechar a negociação antes do início da Copa do Mundo.

Hamza jogou pelo Barcelona por seis meses por empréstimo e, há pouco tempo, a diretoria esportiva do Blaugrana concordou em pagar 1,5 milhão de euros ao Al-Ahly, do Egito, para garantir seus serviços de forma definitiva.

O técnico Hans Flick conta com o jogador egípcio em seus planos e, caso a seleção egípcia não avance muito na Copa do Mundo, ele o incluirá na pré-temporada da equipe na Inglaterra.

Hamza Abdelkarim, o principal atacante do Barcelona durante a pré-temporada, pode estar aguardando a contratação de um novo atacante, bem como para ver o que Ferran Torres apresentará com a seleção espanhola.