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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hamza Abdelkarim... A Copa do Mundo confirma que a decisão do Barcelona foi acertada

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Há uma forte convicção dentro do FC Barcelona de que a contratação definitiva do jogador egípcio Hamza Abdelkarim, antes do início da Copa do Mundo de 2026, foi uma decisão acertada.

Hamza Abdelkarim está atualmente defendendo a seleção egípcia na fase final da Copa do Mundo e entrou como reserva na partida contra a Bélgica, que terminou empatada em 1 a 1.

O jornal “AS” informou que os dirigentes do Barça estão satisfeitos com a decisão de fechar a negociação antes do início da Copa do Mundo. 

Hamza jogou pelo Barcelona por seis meses por empréstimo e, há pouco tempo, a diretoria esportiva do Blaugrana concordou em pagar 1,5 milhão de euros ao Al-Ahly, do Egito, para garantir seus serviços de forma definitiva.

O técnico Hans Flick conta com o jogador egípcio em seus planos e, caso a seleção egípcia não avance muito na Copa do Mundo, ele o incluirá na pré-temporada da equipe na Inglaterra.

Hamza Abdelkarim, o principal atacante do Barcelona durante a pré-temporada, pode estar aguardando a contratação de um novo atacante, bem como para ver o que Ferran Torres apresentará com a seleção espanhola.

  • Hamza Abdelkarimfacebook.com/hamzabdelkarim, Gemini

    O plano do Barcelona com Hamza Abdelkarim

    A participação de Hamza na Copa do Mundo não foi apenas simbólica; ficou claro que ele conta com a confiança total do técnico da seleção egípcia, Hossam Hassan.

    O plano do Barcelona é que Hamza Abdelkarim jogue pelo Barcelona Atlético na próxima temporada, com algumas oportunidades de atuar na equipe principal.

    Hamza Abdelkarim é hábil em finalizar jogadas dentro da grande área, mas a comissão técnica do clube catalão está atualmente trabalhando para aprimorar outros aspectos de seu estilo de jogo, como melhorar sua compreensão das dinâmicas táticas, desenvolver sua capacidade de jogo coletivo e criar conexões com os companheiros, além de tomar melhores decisões e se movimentar com eficácia fora da área.

    Flick acompanha de perto a evolução do jogador durante sua participação na Copa do Mundo e aguarda com entusiasmo a oportunidade de trabalhar com ele durante a pré-temporada, a fim de avaliar seu nível de perto e continuar seu desenvolvimento.

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