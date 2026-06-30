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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Haaland decide a partida: Noruega vence a Costa do Marfim por 2 a 1; o Brasil está nas oitavas de final

Noruega
Cote D'Ivoire x Noruega
Cote D'Ivoire
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO as oitavas de final da Copa do Mundo.

Oitavas de final

Costa do Marfim x Noruega 1 a 2

Gols: 39' Nusa (N), 74' Diallo (C), 87' Haaland (N)


A Noruega de Erling Braut Haaland vence no final da partida eestreia com sucesso na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Após as excelentes vitórias sobre Alemanha e Holanda, a equipe comandada por Stale Solbakkenderrota por 2 a 1, no final da partida, um adversário muito perigoso, a Costa do Marfim de Emerse Fae, nas oitavas de final disputadas às 19h no AT&T Stadium, em Arlington, Dallas, Texas, graças aos gols de Nusa, com um fantástico chute de efeito, do ex-jogador da Atalanta Diallo, com uma jogada de gênio após uma série de dribles, e do decisivo Haaland, que marcou seu quinto gol na Copa do Mundo. A Noruega volta às oitavas de final após 28 anos e enfrentará o Brasil de Carlo Ancelotti, na partida marcada para domingo, 5 de julho, às 22h. As escandinavas chegaram em segundo lugar no grupo com França, Senegal e Iraque, com duas vitórias e uma derrota contra os franceses, enquanto os marfinenses de Franck Kessie foram eliminados em sua primeira participação na fase final de uma Copa do Mundo, após o segundo lugar no grupo com Alemanha, Equador e Curaçao, com duas vitórias e uma derrota contra os alemães.




  • OS OBJETIVOS E OS DESTAQUES:

    90'+1' Defesa espetacular de Nyland, que salva o chute de falta de Diallo, a centímetros do empate!


    87' – Sempre e apenas Haaland: 2 a 1 para a Noruega no final da partida! Bobb aproveita a entrada de Berg, que encontra no meio da área o artilheiro do Manchester City, que marca seu quinto gol na Copa do Mundo e vira o placar.


    74' – Empate da Costa do Marfim, fantástico Diallo! O ex-jogador da Atalanta, que acabara de impedir que sua equipe sofresse o segundo gol, recebe a bola no vértice da área de Pepe, abre espaço e, com dois dribles, chega cara a cara com Nyland, batendo-o com o pé esquerdo e marcando o 1 a 1.


    66' – Defesa espetacular de Diallo, na linha do gol! Escanteio pela direita, cabeçada de Sorloth e remate de Heggem, com o ex-jogador da Atalanta defendendo milagrosamente e evitando o segundo gol.


    55' – Costa do Marfim a um passo do empate! Nyland defende o chute certeiro de pé esquerdo de Pepe, após a defesa de Heggem.


    42' – A Noruega volta a atacar: no escanteio, Sorloth chega e por pouco não manda a bola para o fundo da rede. Heggem e Haaland tocam levemente na bola, que passa raspando.


    41' – A Noruega quase marca o segundo! Haaland chuta com o pé esquerdo em direção ao gol, mas Sangaré tira a bola literalmente da linha.


    39' – Gol da Noruega, Nusa! Joia do ponta do Leipzig, que recebe de Odegaard pela esquerda e, com um chute de direita, manda a bola no ângulo oposto. Nono gol pela seleção. E 1 a 0 para os nórdicos.


    28' – Grande chance para a Costa do Marfim! Diomandé cruza para o segundo poste, Pepe cruza de volta, mas ninguém aparece para o mais fácil dos remates à queima-roupa.


    21' – Resposta da Costa do Marfim: avanço de Konan, que chuta com o pé direito na parte externa da rede de Nyland.


    3' – Oportunidade da Noruega! Sorloth lança Pedersen pela direita, que cruza para Haaland, mas a cabeçada não encontra espaço.

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  • O PLACAR:

    Costa do Marfim x Noruega 1 a 2

    Gols: 39' Nusa (N), 74' Diallo (C), 87' Haaland (N)


    COSTA DO MARFIM (4-3-3): Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan (a partir dos 90'+3' Touré); Kessie, Sangare, Oulai (a partir dos 61' Diallo); Diomandé (a partir dos 90'+3 Guessand), Bonny (a partir dos 61' Wahi), Pepe (a partir dos 87' Diakite). Técnico: Fae


    NORUEGA (4-3-3): Nyland; Pedersen (a partir dos 83' Aursnes), Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth (a partir dos 71' Bobb), Haaland, Nusa (a partir dos 71' Schjelderup). Técnico: Solbakken



    Avisados: Nusa (N)

    Expulsos: -

    Assistências: Odegaard (N), Pepe (C), Berg (N)

    Árbitro: J. Valenzuela (VEN)