Oitavas de final
Costa do Marfim x Noruega 1 a 2
Gols: 39' Nusa (N), 74' Diallo (C), 87' Haaland (N)
A Noruega de Erling Braut Haaland vence no final da partida eestreia com sucesso na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Após as excelentes vitórias sobre Alemanha e Holanda, a equipe comandada por Stale Solbakkenderrota por 2 a 1, no final da partida, um adversário muito perigoso, a Costa do Marfim de Emerse Fae, nas oitavas de final disputadas às 19h no AT&T Stadium, em Arlington, Dallas, Texas, graças aos gols de Nusa, com um fantástico chute de efeito, do ex-jogador da Atalanta Diallo, com uma jogada de gênio após uma série de dribles, e do decisivo Haaland, que marcou seu quinto gol na Copa do Mundo. A Noruega volta às oitavas de final após 28 anos e enfrentará o Brasil de Carlo Ancelotti, na partida marcada para domingo, 5 de julho, às 22h. As escandinavas chegaram em segundo lugar no grupo com França, Senegal e Iraque, com duas vitórias e uma derrota contra os franceses, enquanto os marfinenses de Franck Kessie foram eliminados em sua primeira participação na fase final de uma Copa do Mundo, após o segundo lugar no grupo com Alemanha, Equador e Curaçao, com duas vitórias e uma derrota contra os alemães.