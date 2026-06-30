90'+1' – Defesa espetacular de Nyland, que salva o chute de falta de Diallo, a centímetros do empate!





87' – Sempre e apenas Haaland: 2 a 1 para a Noruega no final da partida! Bobb aproveita a entrada de Berg, que encontra no meio da área o artilheiro do Manchester City, que marca seu quinto gol na Copa do Mundo e vira o placar.





74' – Empate da Costa do Marfim, fantástico Diallo! O ex-jogador da Atalanta, que acabara de impedir que sua equipe sofresse o segundo gol, recebe a bola no vértice da área de Pepe, abre espaço e, com dois dribles, chega cara a cara com Nyland, batendo-o com o pé esquerdo e marcando o 1 a 1.





66' – Defesa espetacular de Diallo, na linha do gol! Escanteio pela direita, cabeçada de Sorloth e remate de Heggem, com o ex-jogador da Atalanta defendendo milagrosamente e evitando o segundo gol.





55' – Costa do Marfim a um passo do empate! Nyland defende o chute certeiro de pé esquerdo de Pepe, após a defesa de Heggem.





42' – A Noruega volta a atacar: no escanteio, Sorloth chega e por pouco não manda a bola para o fundo da rede. Heggem e Haaland tocam levemente na bola, que passa raspando.





41' – A Noruega quase marca o segundo! Haaland chuta com o pé esquerdo em direção ao gol, mas Sangaré tira a bola literalmente da linha.





39' – Gol da Noruega, Nusa! Joia do ponta do Leipzig, que recebe de Odegaard pela esquerda e, com um chute de direita, manda a bola no ângulo oposto. Nono gol pela seleção. E 1 a 0 para os nórdicos.





28' – Grande chance para a Costa do Marfim! Diomandé cruza para o segundo poste, Pepe cruza de volta, mas ninguém aparece para o mais fácil dos remates à queima-roupa.





21' – Resposta da Costa do Marfim: avanço de Konan, que chuta com o pé direito na parte externa da rede de Nyland.





3' – Oportunidade da Noruega! Sorloth lança Pedersen pela direita, que cruza para Haaland, mas a cabeçada não encontra espaço.