Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Há o risco de uma enorme polêmica em torno da transferência: Yan Diomande contradiz o RB Leipzig publicamente

Bundesliga
Mercado da bola
Campeonato Francês
Y. Diomande
Leipzig
PSG

Um suposto acordo do craque do ataque com o Paris Saint-Germain levou o presidente do Leipzig, Marcel Schäfer, a fazer uma declaração contundente sobre o caso Yan Diomande. O próprio jogador contradiz Schäfer publicamente.

A disputa pela contratação de Yan Diomande, a estrela em ascensão da Bundesliga, está ficando mais acirrada. O jogador de 19 anos do RB Leipzig, ao ser questionado sobre seu futuro esportivo na segunda-feira em Dallas, inicialmente se mostrou evasivo, mas depois deixou transparecer uma tendência clara. “Presumo que vou sair. Tenho um agente. Ele vai cuidar do resto”, disse Diomande.

Antes disso, o diretor esportivo do Leipzig, Marcel Schäfer, havia adotado um tom diferente e, na segunda-feira, descartou categoricamente uma transferência neste verão.

“Nossa intenção clara é: Yan Diomande vai jogar pelo RB Leipzig no ano que vem. E não vamos mudar de ideia”, disse ele ao jornal *Bild*. Chegará o momento de permitir que o jogador dê o próximo passo, “mas não este ano”.


  • O atacante da Costa do Marfim (Côte d'Ivoire) enfrentará a Noruega, do craque Erling Haaland, nas oitavas de final nesta terça-feira. Diomande não se pronunciou sobre a possibilidade de uma transferência. Ele afirmou que é seu “sonho” jogar pela seleção e fazer história com ela: “Para mim, o mais importante no momento é me concentrar na Copa do Mundo com a minha seleção.”


    • Publicidade

  • Diomande já teria chegado a um acordo com o PSG

    Recentemente, a mídia havia noticiado de forma unânime que Diomande almeja uma transferência para o Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões.

    Diomande teria informado aos dirigentes do clube francês de ponta que o Paris é seu “próximo destino preferido”. A Sky informou ainda que já haveria “um acordo total sobre um contrato até 2031” entre Diomande e o PSG. Recentemente, o Liverpool também havia demonstrado interesse no veloz atacante de ponta. No entanto, o jovem assinou no ano passado, em Leipzig, um contrato válido até 2030.


  • Yan Diomande no PSG? Seus números pelo RB Leipzig


    Intervenções

    36

    Gols

    13

    Assistências

    10