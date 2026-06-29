Há o risco de uma enorme polêmica em torno da transferência: Yan Diomande contradiz o RB Leipzig publicamente

A disputa pela contratação de Yan Diomande, a estrela em ascensão da Bundesliga, está ficando mais acirrada. O jogador de 19 anos do RB Leipzig, ao ser questionado sobre seu futuro esportivo na segunda-feira em Dallas, inicialmente se mostrou evasivo, mas depois deixou transparecer uma tendência clara. “Presumo que vou sair. Tenho um agente. Ele vai cuidar do resto”, disse Diomande.

Antes disso, o diretor esportivo do Leipzig, Marcel Schäfer, havia adotado um tom diferente e, na segunda-feira, descartou categoricamente uma transferência neste verão.

“Nossa intenção clara é: Yan Diomande vai jogar pelo RB Leipzig no ano que vem. E não vamos mudar de ideia”, disse ele ao jornal *Bild*. Chegará o momento de permitir que o jogador dê o próximo passo, “mas não este ano”.



