Veja os números do atacante, já vendido para o Real Madrid, pela equipe alviverde

Endrick será jogador do Real Madrid. A joia permanecerá no Palmeiras até o meio de 2024, mas foi negociado com o clube merengue por em um acordo que chega a 72 milhões de euros. O atacante subiu aos profissionais com apenas 16 anos e deixou uma trilha de recordes por onde passou nas categorias de base do Verdão.

Além disso, cnão demorou para fazer a diferença e ajudar a equipe alviverde a conquistar títulos tão importantes quanto inesquecíveis Listamos, então, os gols, títulos e recordes de Endrick pelo Palmeiras - na base e no profissional.