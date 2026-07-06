Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Goleiro da Noruega explica provocação a Neymar durante pênalti contra o Brasil

Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
O. Nyland
Neymar

Nyland admite que tentou desestabilizar o camisa 10 brasileiro antes da cobrança nos acréscimos e valoriza classificação histórica da seleção norueguesa às quartas de final

Um dos protagonistas da classificação da Noruega sobre o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, o goleiro Ørjan Nyland explicou a troca de provocações com Neymar durante a cobrança de pênalti nos acréscimos da partida, vencida pelos europeus por 2 a 1.

Apesar de o camisa 10 brasileiro ter convertido a penalidade, o arqueiro afirmou que seu objetivo era tentar mexer com o atacante antes da batida e destacou que o mais importante foi a vaga conquistada pela seleção norueguesa.

Em entrevista reproduzida pelo jornal português A Bola, Nyland revelou que buscou entrar na mente de Neymar durante o momento decisivo da partida, embora reconheça que o brasileiro levou a melhor no duelo individual.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Tentei entrar na cabeça dele"

    Ao comentar a cobrança de Neymar, Nyland admitiu que utilizou a provocação como estratégia para tentar impedir o gol brasileiro nos minutos finais do confronto.

    "No segundo pênalti, tentei entrar na cabeça dele e, esperava eu, manter o zero e defender também. Mas foi o que foi. Não é importante o que o Neymar me disse. Ele levou a melhor nesse duelo individual. Marcou um excelente pênalti. O mais importante é que ganhamos".

    O goleiro também preferiu manter em sigilo o conteúdo da conversa entre os dois jogadores, reforçando que a classificação da Noruega teve peso muito maior do que qualquer disputa individual.

    "Não importa (o que disse a Neymar), no final eu defendi o mais importante e conseguimos algo especial".

    Todos os jogos da Copa do Mundo e mais!Inscreva-se!
    • Publicidade
  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Troca de provocações foi registrada durante a partida

    O diálogo entre Neymar e Nyland foi revelado pelo quadro "Jogo Falado", do programa Fantástico. Antes da cobrança, o camisa 10 da seleção brasileira tentou provocar o goleiro perguntando: "Onde você quer? Onde você quer?".

    Na sequência, Nyland respondeu: "Na trave, na trave".

    Após converter o pênalti, Neymar devolveu a provocação ao goleiro norueguês: "Comigo, não. Comigo, não. Otário".

    Apesar do gol sofrido, Nyland terminou o confronto como um dos principais nomes da classificação da Noruega.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Decisivo desde o primeiro tempo

    Muito antes do pênalti convertido por Neymar, Nyland já havia assumido papel determinante na partida. Ainda na primeira etapa, com o placar empatado em 0 a 0, o goleiro defendeu a cobrança de Bruno Guimarães, evitando que o Brasil abrisse vantagem.

    Além da penalidade defendida, o arqueiro realizou outras intervenções importantes e encerrou a partida com quatro defesas, sendo um dos principais responsáveis pela vitória por 2 a 1 que eliminou a seleção brasileira da Copa do Mundo.

    Com o resultado, a Noruega garantiu vaga nas quartas de final da competição e agora terá pela frente a Inglaterra, em duelo marcado para o próximo sábado (11), às 18h (de Brasília), valendo um lugar na semifinal do Mundial.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING