Goleiro da Noruega explica provocação a Neymar durante pênalti contra o Brasil

Um dos protagonistas da classificação da Noruega sobre o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, o goleiro Ørjan Nyland explicou a troca de provocações com Neymar durante a cobrança de pênalti nos acréscimos da partida, vencida pelos europeus por 2 a 1.

Apesar de o camisa 10 brasileiro ter convertido a penalidade, o arqueiro afirmou que seu objetivo era tentar mexer com o atacante antes da batida e destacou que o mais importante foi a vaga conquistada pela seleção norueguesa.

Em entrevista reproduzida pelo jornal português A Bola, Nyland revelou que buscou entrar na mente de Neymar durante o momento decisivo da partida, embora reconheça que o brasileiro levou a melhor no duelo individual.