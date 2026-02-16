Gol em clássico, diferentes posições e aplausos: Lucas Paquetá enfim "estreia" pelo Flamengo

No domingo de Carnaval, pelo jogo das quartas de final do Campeonato Carioca contra o Botafogo, Lucas Paquetá finalmente desencantou com a camisa do Flamengo ao marcar o seu primeiro gol desde o retorno ao clube. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o meia recebeu passe na entrada da área e disparou um chute de primeira, abrindo o placar no clássico no estádio Nilton Santos.
O gol ajudou o Flamengo a vencer por 2 a 1, garantindo a classificação rubro-negra às semifinais do Carioca, com o segundo tento sendo marcado por Erick Pulgar, já na etapa final.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢