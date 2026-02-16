Goal.com
Lucas Paquetá em Botafogo x FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Gabriel Marin

Gol em clássico, diferentes posições e aplausos: Lucas Paquetá enfim "estreia" pelo Flamengo

Após cinco jogos, camisa 20 desencanta com um gol decisivo no clássico e ganha confiança da torcida e comissão técnica

No domingo de Carnaval, pelo jogo das quartas de final do Campeonato Carioca contra o Botafogo, Lucas Paquetá finalmente desencantou com a camisa do Flamengo ao marcar o seu primeiro gol desde o retorno ao clube. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o meia recebeu passe na entrada da área e disparou um chute de primeira, abrindo o placar no clássico no estádio Nilton Santos.

O gol ajudou o Flamengo a vencer por 2 a 1, garantindo a classificação rubro-negra às semifinais do Carioca, com o segundo tento sendo marcado por Erick Pulgar, já na etapa final.

  • Lucas Paquetá em Botafogo x FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

    Versatilidade tática

    Paquetá não foi apenas um goleador no clássico: ele também tem sido utilizado em posições variadas no meio de campo e no ataque. Contra o Botafogo, atuou mais recuado, quase como um segundo volante ou meia mais centralizado, aproveitando sua visão de jogo para organizar o ataque flamenguista.

    Essa versatilidade já havia sido destacada pelo técnico Filipe Luís em partidas anteriores, inclusive no empate 1 a 1 com o Internacional pelo Brasileirão, quando Paquetá começou como titular e foi elogiado por sua capacidade de jogar em diferentes setores do campo e chegar com perigo na área.

  • FBL-BRA-SUPERCOPA-FLAMENGO-CORINTHIANSAFP

    Evolução após críticas

    A jornada desde a sua estreia na volta ao Flamengo foi de altos e baixos. Na Supercopa do Brasil contra o Corinthians, Paquetá entrou no segundo tempo e teve uma chance clara de empatar, mas desperdiçou uma finalização cara a cara com Hugo Souza.

    Em outros jogos, como na goleada 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa-RJ, ele chegou perto novamente e foi destaque nas trocas de passes e movimentação, inclusive acertando a trave em uma finalização. Mesmo sem marcar, foi bastante aplaudido pela torcida ao ser substituído.

  • FBL-BRA-SUPERCOPA-FLAMENGO-CORINTHIANSAFP

    Primeiro gol traz alívio

    O gol diante do Botafogo, portanto, representou mais do que marcar: foi a consolidação de um processo de adaptação. Aplaudido pelos torcedores presentes no Engenhão mesmo em momentos anteriores, Paquetá contribuiu diretamente para uma vitória em um clássico na fase de mata-mata do estadual.

