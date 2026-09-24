Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
إنزاجي ومورينيو وعموتةkooora
GOAL
Traduzido por

Gigantes sem presas: Real Madrid, Al-Hilal e Al-Ahly nas garras da identidade perdida!

Especiais e Opinião
H. Ammouta
S. Inzaghi
J. Mourinho
Real Madrid
Al Hilal
Al Ahly
La Liga
Campeonato Saudita
Premier League
Marrocos
Itália
Portugal
Espanha
Arábia Saudita
Egito

Situação difícil e diferente

Existem clubes para os quais não basta vencer; espera-se que imponham sua personalidade à partida e que façam o adversário viver sob pressão desde o apito inicial.

O Real Madrid na Espanha, o Al-Hilal na Arábia Saudita e o Al-Ahly no Egito são três clubes cujas torcidas estão acostumadas a ver futebol ofensivo, pressão constante e um domínio que se traduz em oportunidades e gols.

Mas o cenário atual parece notavelmente diferente, depois que o trio passou a ser comandado por treinadores que tendem a priorizar a organização em vez da ousadia, e as transições em vez da posse ofensiva contínua, apoiando-se em blocos defensivos médios ou baixos em alguns momentos das partidas.

O resultado é que a questão já não diz respeito ao número de estrelas dentro de campo, mas sim à capacidade de cada equipe de preservar sua identidade histórica.

Leia também: Vídeo: os olhares de Cristiano Ronaldo resumiram a primeira aparição de Jesus com Portugal

  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O despertar de Inzaghi não esconde os defeitos de identidade

    Com Simone Inzaghi, o Al-Hilal passou a se preocupar mais com o equilíbrio, a organização e as transições, uma filosofia que o técnico italiano conseguiu aplicar de forma clara durante alguns momentos da temporada passada, mas que não convenceu a torcida, que esperava um time mais feroz no ataque, especialmente diante da enorme quantidade de estrelas no setor ofensivo.

    E apesar de o Al-Hilal ter começado a atual temporada de forma sólida, com 6 vitórias nas 7 primeiras rodadas, a goleada arrasadora sobre o Al-Taawoun por 6 a 0 não pode ser considerada, por si só, uma prova suficiente da consolidação do sistema ofensivo; afinal, o Al-Taawoun estava na zona de rebaixamento e não havia conquistado nenhuma vitória até aquele momento.

    Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

    Em contrapartida, o Al-Hilal já havia perdido para o Neom por 0 a 2, apesar de contar com três atacantes de destaque, em uma partida na qual sofreu com a falta de eficácia ofensiva.

    O problema, portanto, não está na capacidade do Al-Hilal de marcar gols quando a resistência do adversário desmorona, mas sim em sua capacidade de criar soluções diante de um time organizado, que fecha os espaços e o obriga a jogar em áreas apertadas.

    E é exatamente aí que aparece a crise de identidade sentida pela torcida: este é o Al-Hilal que costumava atacar, ou um novo time que busca primeiro a segurança e depois espera o momento da transição?

    • Publicidade
  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-AFC-KSA-JORAFP

    O Al-Ahly: o gigante que procura suas presas

    No Cairo, a crise parece ainda mais evidente com o marroquino Hussein Amotta, que assumiu o comando do Al Ahly no início da atual temporada. Os resultados ainda lhe dão margem para defender seu projeto, mas o desempenho ofensivo abre um amplo espaço para questionamentos, especialmente diante da lentidão na construção do jogo, da escassez de padrões ofensivos claros e da recorrente dependência de soluções individuais.

    O Al Ahly teve um bom início no campeonato antes do empate por 1 a 1 com o Al Mokawloon Al Arab. Naquela partida, porém, sofreu com a penetração da defesa adversária, apesar de dominar a bola no segundo tempo, e tudo terminou com um gol de pênalti.

    Da mesma forma, o Al Ahly sofreu com amplos espaços atrás de sua defesa e entre os dois zagueiros centrais, que o Al Mokawloon explorou repetidas vezes. Mesmo com a vitória sobre o Abu Qir Fertilizers na rodada passada, esse resultado também foi obtido por meio de esforços individuais.

    E é aqui que a raiva da torcida se torna compreensível do ponto de vista técnico, pois o problema não é apenas o empate ou o desperdício de uma chance, mas a sensação de que a própria forma de jogar não se parece com o Al Ahly que a torcida quer ver.

    Um time que possui nomes capazes de fazer a diferença, mas que não constrói o ataque de uma maneira que ofereça a esses jogadores as melhores condições, fazendo com que a solução individual deixe de ser uma arma adicional e se transforme em uma recorrente tábua de salvação.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid: estrelas presentes e ataque ausente

    Já em Madri, a equação é ainda mais empolgante, pois José Mourinho retornou ao Real Madrid em meio a expectativas enormes, mas se viu diante de um elenco que possui nomes de peso em todos os setores, enquanto sua personalidade ainda está em teste.

    O próprio Mourinho afirmou que quer um time capaz de pressionar e recuperar a bola no campo de ataque para então matar o adversário em segundos na transição, mas também frisou a necessidade de ter a capacidade de defender de forma mais recuada quando a partida exigir.

    O problema apareceu de forma gritante diante do Atlético de Madrid, quando o Real Madrid perdeu por 2 a 1 no dérbi, em um jogo no qual o time sofreu com a perda de controle e efetividade, enquanto o Atlético dominou a partida por longos períodos.

    E, apesar de o Real Madrid ter jogadores capazes de fazer a diferença individualmente, o sistema não lhes deu espaços suficientes nem continuidade ofensiva.

    O mais intrigante é que o problema do Real Madrid não se limita à construção ofensiva, mas se estende à própria pressão: o time não pressiona como uma unidade coesa na medida necessária e, quando recua para os seus setores, nem sempre parece capaz de controlar os espaços entre as linhas, tornando-se mais confuso diante de um adversário que lhe impõe a posse de bola em vez de lhe conceder os espaços que ele deseja para a transição.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Uma crise com três nomes

    O interessante nas histórias de Al-Hilal, Al-Ahly e Real Madrid é que os três clubes não sofrem de falta de qualidade individual, mas de uma questão maior: como você quer jogar? A torcida não exige apenas a vitória, mas quer ver um time que ataque da maneira condizente com sua história, que pressione, crie oportunidades e obrigue o adversário a recuar.

    Inzaghi conta com um arsenal ofensivo capaz de fazer a diferença, Amouta possui nomes que lhe dão soluções ofensivas variadas, e Mourinho tem no Real Madrid um grupo formado por alguns dos maiores jogadores do mundo.

    Ainda assim, a força individual não parece suficiente quando não há um sistema ofensivo claro capaz de transformá-la em superioridade contínua.

    É aqui que a verdadeira batalha dos três treinadores se torna maior do que simplesmente somar pontos. Inzaghi precisa provar que a organização não significa abrir mão da personalidade do Al-Hilal, Amouta tem pela frente a missão de devolver ao Al-Ahly a forma que sua torcida deseja, enquanto Mourinho precisa encontrar o equilíbrio entre sua filosofia de pressão e transições e as exigências de um time como o Real Madrid, que não pode ficar esperando os espaços o tempo todo.

    Três gigantes, três treinadores e três filosofias em busca de equilíbrio, mas o problema é que as torcidas de Madri, Riade e Cairo não querem um time que espera a partida, e sim um time que a constrói.

    E, se a incapacidade diante dos adversários que fecham os espaços persistir, a crise de resultados pode se transformar numa verdadeira crise de identidade, porque o maior temor da torcida não é que seu time perca uma partida, mas que deixe de jogar da maneira pela qual ela o conhece.