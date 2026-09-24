Há clubes para os quais não basta vencer; espera-se que imponham sua personalidade à partida e que façam o adversário viver sob pressão desde o apito inicial.

O Real Madrid na Espanha, o Al-Hilal na Arábia Saudita e o Al-Ahly no Egito são três clubes cujas torcidas se acostumaram a ver um futebol ofensivo, pressão constante e um domínio que se traduz em chances e gols.

Mas o cenário atual parece diferente de forma marcante, depois que o trio passou a ser comandado por técnicos que tendem à organização antes da aventura e às transições antes da posse ofensiva contínua, apoiando-se em blocos defensivos médios ou baixos em algumas fases das partidas.

O resultado é que a questão já não diz respeito ao número de estrelas dentro de campo, mas sim ao quanto cada equipe é capaz de preservar sua identidade histórica.