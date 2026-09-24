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Gigantes sem garras: Real Madrid, Al-Hilal e Al-Ahly nas garras da identidade perdida!

Especiais e Opinião
H. Ammouta
S. Inzaghi
J. Mourinho
Real Madrid
Al Hilal
Al Ahly
La Liga
Campeonato Saudita
Premier League
Marrocos
Itália
Portugal
Espanha
Arábia Saudita
Egito

Situação difícil e diferente

Há clubes para os quais não basta vencer; espera-se que imponham sua personalidade à partida e que façam o adversário viver sob pressão desde o apito inicial.

O Real Madrid na Espanha, o Al-Hilal na Arábia Saudita e o Al-Ahly no Egito são três clubes cujas torcidas se acostumaram a ver um futebol ofensivo, pressão constante e um domínio que se traduz em chances e gols.

Mas o cenário atual parece diferente de forma marcante, depois que o trio passou a ser comandado por técnicos que tendem à organização antes da aventura e às transições antes da posse ofensiva contínua, apoiando-se em blocos defensivos médios ou baixos em algumas fases das partidas.

O resultado é que a questão já não diz respeito ao número de estrelas dentro de campo, mas sim ao quanto cada equipe é capaz de preservar sua identidade histórica.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O despertar de Inzaghi não esconde os defeitos de identidade

    Com Simone Inzaghi, o Al-Hilal passou a se preocupar mais com o equilíbrio, a organização e as transições, uma filosofia que o treinador italiano conseguiu aplicar de forma clara durante alguns períodos da temporada passada, mas que não convenceu a torcida, que esperava um time mais agressivo ofensivamente, especialmente diante da enorme quantidade de estrelas no setor ofensivo.

    E, embora o Al-Hilal tenha começado a temporada atual de forma sólida, conquistando 6 vitórias nas 7 primeiras rodadas, a goleada por 6 a 0 sobre o Al-Taawoun não pode ser considerada, isoladamente, prova suficiente de que o sistema ofensivo esteja completo; afinal, o Al-Sukkari estava na zona de rebaixamento e não havia conquistado nenhuma vitória até aquele momento.

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    Em contrapartida, o Al-Hilal já havia perdido para o NEOM por 2 a 0, apesar de contar com três atacantes de destaque, em uma partida na qual sofreu com a falta de eficiência ofensiva.

    O problema, portanto, não está na capacidade do Al-Hilal de marcar gols quando a resistência do adversário desaba, e sim na sua capacidade de criar soluções diante de um time organizado, que fecha os espaços e o obriga a jogar em zonas apertadas.

    E é exatamente aqui que aparece a crise de identidade sentida pela torcida: este é o Al-Hilal que costumava atacar, ou um novo time que busca primeiro a segurança e depois espera o momento da transição?

    • Publicidade
  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-AFC-KSA-JORAFP

    Al Ahly: o gigante em busca de suas presas

    No Cairo, a crise parece ainda mais evidente com o marroquino Hussein Amotta, que assumiu o comando do Ahly no início da atual temporada. Os resultados ainda lhe dão espaço para defender seu projeto, mas o desempenho ofensivo abre um amplo leque de dúvidas, especialmente pela lentidão na construção das jogadas, a escassez de padrões ofensivos claros e a recorrente dependência de soluções individuais.

    O Ahly teve um bom início no Campeonato antes do empate por 1 a 1 com o Al-Mokawloon Al-Arab, mas, naquela partida, sofreu com a penetração na defesa do adversário, apesar de dominar a bola no segundo tempo, e tudo acabou com um gol de pênalti.

    Da mesma forma, o Ahly sofreu com os amplos espaços atrás de sua defesa e entre os dois zagueiros centrais, que o Al-Mokawloon explorou repetidas vezes. Mesmo com a vitória sobre o Abu Qir Fertilizers na rodada passada, isso também foi alcançado por meio de esforços individuais.

    E aqui a raiva da torcida se torna compreensível do ponto de vista técnico, pois o problema não é apenas o empate ou o desperdício de uma chance, e sim a sensação de que a própria maneira de jogar não se parece com o Ahly que a torcida quer ver.

    Uma equipe que possui nomes capazes de fazer a diferença, mas que não constrói o ataque de forma a oferecer a esses jogadores as melhores condições, fazendo com que a solução individual passe de uma arma adicional a uma recorrente tábua de salvação.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid: estrelas presentes e ataque ausente

    Já em Madri, a equação é mais intrigante, porque José Mourinho voltou ao Real Madrid em meio a expectativas enormes, mas se viu diante de um time que tem nomes de peso em todos os setores, enquanto sua personalidade ainda está sendo testada.

    O próprio Mourinho afirmou que quer uma equipe capaz de pressionar e recuperar a bola no campo de ataque para então liquidar o adversário em segundos na transição, mas também frisou a necessidade de ter a capacidade de defender de forma mais recuada quando a partida exigir isso.

    O problema apareceu de maneira gritante diante do Atlético de Madrid, quando o Real Madrid perdeu por 2 a 1 no dérbi, em uma partida na qual o time sofreu com a perda de controle e de eficiência, enquanto o Atlético dominou as ações do jogo por longos períodos.

    E, apesar de o Real Madrid ter jogadores capazes de fazer a diferença individualmente, o sistema não lhes deu espaços suficientes nem continuidade ofensiva.

    E o mais intrigante é que o problema do Real Madrid não se limita à construção ofensiva, mas se estende à própria pressão. O time não pressiona como uma unidade coesa na medida necessária e, quando recua para suas zonas, nem sempre parece capaz de controlar os espaços entre as linhas, ao passo que fica mais confuso diante de um adversário que lhe impõe a posse de bola em vez de lhe conceder os espaços que ele deseja para a transição.

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  • Uma crise com três nomes

    O curioso nas histórias do Al-Hilal, do Al-Ahli e do Real Madrid é que os três clubes não sofrem com a falta de qualidade individual, mas sim com uma questão maior: como você quer jogar? A torcida não exige apenas a vitória, ela quer ver um time que ataque da maneira condizente com sua história, que pressione, que crie oportunidades e obrigue o adversário a recuar.

    Inzaghi tem um arsenal ofensivo capaz de fazer a diferença, Amoutta possui nomes que lhe oferecem soluções ofensivas variadas, e Mourinho conta, no Real Madrid, com um grupo dos jogadores mais destacados do mundo.

    Ainda assim, a força individual não parece suficiente quando não há um sistema ofensivo claro capaz de convertê-la em uma superioridade contínua.

    E é aqui que a verdadeira batalha dos três treinadores se torna maior do que simplesmente somar pontos: Inzaghi precisa provar que a organização não significa abrir mão da personalidade do Al-Hilal, Amoutta tem diante de si a missão de devolver o Al-Ahli à forma que a sua torcida deseja, enquanto Mourinho precisa encontrar o equilíbrio entre a sua filosofia de pressão e transições e as exigências de um time como o Real Madrid, que não pode ficar esperando os espaços o tempo todo.

    Três gigantes, três treinadores e três filosofias em busca de equilíbrio, mas o problema é que as torcidas em Madri, Riade e Cairo não querem um time que espere a partida, e sim um time que a construa.

    E, se persistir a incapacidade diante dos adversários que fecham os espaços, a crise de resultados pode se transformar em uma verdadeira crise de identidade, porque o que mais a torcida teme não é que o seu time perca uma partida, e sim que ele deixe de jogar da maneira pela qual ela o conhece.