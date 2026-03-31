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Gianni Infantino insiste que o Irã VAI disputar a Copa do Mundo de 2026
Infantino confirma o status do torneio
Infantino decidiu pôr fim às especulações sobre a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026, afirmando categoricamente que a seleção ocupará seu lugar no torneio. Falando no intervalo do amistoso entre Irã e Costa Rica, na Turquia, o presidente da FIFA descartou as sugestões de que a guerra em curso com os Estados Unidos e Israel forçaria uma mudança nos planos.
“O Irã estará na Copa do Mundo”, disse Infantino. “É por isso que estamos aqui. Estamos muito felizes porque eles são uma seleção muito, muito forte, estou muito contente. Eu vi a equipe, conversei com os jogadores e com o técnico, então está tudo bem.” Sua presença inesperada na partida serviu como uma demonstração pública de apoio à Seleção Melli em meio a um período de intensa pressão política.
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Não haverá mudança de estádio para o Grupo G
A Federação Iraniana de Futebol havia indicado anteriormente que estava “negociando” com a FIFA para transferir os jogos da Copa do Mundo do país dos Estados Unidos para o México. Isso ocorreu devido a preocupações com a segurança da seleção e com a adequação de jogar em um país atualmente envolvido em um conflito militar com o seu próprio. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, chegou a manifestar disposição para sediar os jogos caso a mudança fosse aprovada.
No entanto, Infantino encerrou essas discussões, insistindo que o calendário permanece inalterável, de acordo com o sorteio inicial do torneio. Abordando diretamente as preocupações sobre os locais, o presidente da FIFA enfatizou que “as partidas do Irã serão disputadas onde devem ser, de acordo com o sorteio”. Isso significa que a Seleção Iraniana seguirá com o itinerário planejado em Los Angeles e Seattle.
A posição da FIFA em relação aos conflitos globais
O órgão dirigente tem-se encontrado frequentemente na encruzilhada entre o esporte e a política, e Infantino não hesitou em reiterar a filosofia da FIFA em relação às tensões globais.
Durante uma recente reunião online do Conselho da FIFA em Zurique, ele observou que o futebol deve servir como uma força unificadora, em vez de ser ditado pelas ações dos líderes mundiais, mesmo reconhecendo a gravidade da situação atual.
“A FIFA espera que todas as seleções participantes da Copa do Mundo disputem a competição com espírito de fair play e respeito mútuo”, disse Infantino. “A FIFA não pode resolver conflitos geopolíticos, mas estamos comprometidos em usar o poder do futebol e da Copa do Mundo para construir pontes e promover a paz, pois nossos pensamentos estão com aqueles que sofrem como consequência das guerras em curso.”
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Logística e calendário do torneio
O Irã foi uma das primeiras seleções da AFC a garantir sua vaga para 2026, marcando sua quarta classificação consecutiva. Apesar de seu histórico de classificações, a equipe ainda busca sua primeira participação histórica nas fases eliminatórias.
De acordo com o calendário atual, a seleção estreará na Campanha do Grupo G contra a Nova Zelândia, em Los Angeles, no dia 15 de junho, seguido de um confronto com a Bélgica no dia 21 de junho e um último jogo da fase de grupos contra o Egito, em Seattle, no dia 26 de junho.