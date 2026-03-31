Infantino decidiu pôr fim às especulações sobre a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026, afirmando categoricamente que a seleção ocupará seu lugar no torneio. Falando no intervalo do amistoso entre Irã e Costa Rica, na Turquia, o presidente da FIFA descartou as sugestões de que a guerra em curso com os Estados Unidos e Israel forçaria uma mudança nos planos.

“O Irã estará na Copa do Mundo”, disse Infantino. “É por isso que estamos aqui. Estamos muito felizes porque eles são uma seleção muito, muito forte, estou muito contente. Eu vi a equipe, conversei com os jogadores e com o técnico, então está tudo bem.” Sua presença inesperada na partida serviu como uma demonstração pública de apoio à Seleção Melli em meio a um período de intensa pressão política.



