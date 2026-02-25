“A reviravolta realmente começa com uma liderança extraordinária no topo e com o que Gianni fez em termos de liderança e inclusão”, disse Brady sobre Infantino. “Acho que Gianni é um homem do povo e está sempre celebrando as partes boas do esporte. Acho que ele fez grandes contribuições para o mundo do futebol. E ter a chance de conhecê-lo e entender o tipo de pessoa que ele é, os valores que ele representa, acho que isso realmente se destaca dentro dos objetivos mais amplos do que é o futebol. O futebol é para todos. É uma chance para todos nós nos conectarmos, globalmente, por meio de algo que amamos."

A descrição de Brady de Infantino como um “homem do povo” causou espanto entre aqueles que acham que o presidente da FIFA está cada vez mais distante dos participantes reais do esporte. Enquanto o ícone da NFL elogiou uma visão de “inclusão”, Infantino provocou indignação global ao sugerir que a proibição internacional do futebol da Rússia deveria “definitivamente” ser suspensa — uma postura que muitos acreditam minar a resposta unificada do esporte à agressão geopolítica. Isso, juntamente com a decisão desconcertante de conceder o primeiro Prêmio da Paz da FIFA a Donald Trump durante uma cerimônia de sorteio que supostamente violou as próprias políticas de neutralidade política da FIFA.

O apoio de Brady a Infantino destaca uma mudança na forma como o torneio está sendo comercializado para o público doméstico nos Estados Unidos. Com a competição se expandindo para 16 cidades-sede e 48 equipes, a ênfase na “inclusão” tornou-se um tema central do mandato do presidente da FIFA. Ao alinhar-se com o órgão regulador do esporte, Brady está ajudando a preencher a lacuna entre os esportes tradicionais americanos e o “jogo global”, reforçando a ideia de que a edição de 2026 será o evento mais acessível e assistido da história do esporte.