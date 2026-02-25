Getty/GOAL
“Gianni é um homem do povo” – Tom Brady elogia o “extraordinário” presidente da FIFA, Infantino, por promover mudanças na Copa do Mundo
A visão de Infantino: o catalisador do crescimento global
O ex-quarterback, que participou do sorteio do torneio em dezembro passado, acredita que o esporte está alcançando um novo patamar de popularidade na América do Norte. Durante o evento, Brady foi responsável por colocar vários pesos pesados em seus respectivos grupos, incluindo Brasil, França e a atual campeã Argentina. Olhando para o verão de 2026, o três vezes MVP da NFL expressou sua total admiração pelo homem no topo da hierarquia da FIFA, sugerindo que o atual crescimento do esporte é resultado direto da visão implementada por Infantino desde 2016.
Elogios à liderança da FIFA
“A reviravolta realmente começa com uma liderança extraordinária no topo e com o que Gianni fez em termos de liderança e inclusão”, disse Brady sobre Infantino. “Acho que Gianni é um homem do povo e está sempre celebrando as partes boas do esporte. Acho que ele fez grandes contribuições para o mundo do futebol. E ter a chance de conhecê-lo e entender o tipo de pessoa que ele é, os valores que ele representa, acho que isso realmente se destaca dentro dos objetivos mais amplos do que é o futebol. O futebol é para todos. É uma chance para todos nós nos conectarmos, globalmente, por meio de algo que amamos."
A descrição de Brady de Infantino como um “homem do povo” causou espanto entre aqueles que acham que o presidente da FIFA está cada vez mais distante dos participantes reais do esporte. Enquanto o ícone da NFL elogiou uma visão de “inclusão”, Infantino provocou indignação global ao sugerir que a proibição internacional do futebol da Rússia deveria “definitivamente” ser suspensa — uma postura que muitos acreditam minar a resposta unificada do esporte à agressão geopolítica. Isso, juntamente com a decisão desconcertante de conceder o primeiro Prêmio da Paz da FIFA a Donald Trump durante uma cerimônia de sorteio que supostamente violou as próprias políticas de neutralidade política da FIFA.
O apoio de Brady a Infantino destaca uma mudança na forma como o torneio está sendo comercializado para o público doméstico nos Estados Unidos. Com a competição se expandindo para 16 cidades-sede e 48 equipes, a ênfase na “inclusão” tornou-se um tema central do mandato do presidente da FIFA. Ao alinhar-se com o órgão regulador do esporte, Brady está ajudando a preencher a lacuna entre os esportes tradicionais americanos e o “jogo global”, reforçando a ideia de que a edição de 2026 será o evento mais acessível e assistido da história do esporte.
A expansão do cenário global
“Foi ótimo participar do sorteio da FIFA, mas só de saber que agora há 48 países participando da Copa do Mundo em toda a América do Norte é incrivelmente emocionante, porque isso significa mais inclusão, mais países, mais torcedores, um público mais amplo para esses jogos incríveis e esses atletas mostrarem o que realmente tentaram realizar durante toda a vida, que é alcançar o auge do esporte”, disse Brady em entrevista ao CGTN Sports Scene. “E o fato de eles poderem fazer isso nos Estados Unidos e mostrar isso no maior palco é absolutamente incrível, e foi divertido para mim fazer parte disso.”
A expansão não ficou isenta de críticas por parte dos tradicionalistas, mas Brady vê a decisão de incluir mais nações como um passo vital na evolução da Copa do Mundo. Ele acredita que fornecer uma plataforma para que mais atletas “alcancem o auge” só serve para aumentar o prestígio do torneio. Para os EUA especificamente, o torneio representa uma chance de apagar a decepção das recentes eliminações, incluindo uma derrota nas oitavas de final no Catar e uma eliminação na fase de grupos da Copa América de 2024, que levou à nomeação de Mauricio Pochettino.
O crescente interesse dos Estados Unidos pelo futebol
“Acho que sempre houve um grande interesse pelo futebol nos Estados Unidos”, disse Brady. “Obviamente, durante muito tempo, tivemos uma das seleções femininas mais dominantes do mundo em cena global, então acho que entendemos o nível da competição. Veja bem, todas as crianças nos Estados Unidos crescem jogando futebol. Jogamos no pátio da escola ou jogamos de forma básica em algumas das ligas das quais fazemos parte, mas eu moro em Miami. O Inter Miami é um dos grandes times da MLS nos Estados Unidos. Lionel Messi joga por eles, e acho que isso continua a crescer através das redes sociais e das pessoas que assistem a um jogo tão bom no cenário global, e acho que a Copa do Mundo nos Estados Unidos só vai reforçar isso para as futuras gerações.”
O “efeito Messi” em Miami claramente repercutiu em Brady, que mora na mesma cidade que a lenda argentina. A presença do oito vezes vencedor da Bola de Ouro no Inter Miami serviu como um precursor do enorme interesse esperado para o torneio de 2026. Com a seleção americana sorteada no Grupo D ao lado do Paraguai, da Austrália e de um classificado das eliminatórias europeias, ela está pronta para iniciar sua campanha contra os sul-americanos em 12 de junho. A pressão recairá sobre a equipe de Pochettino para corresponder ao entusiasmo do público. Para Brady, a base já está lá, e a liderança de Infantino garante que o cenário esteja pronto para um momento esportivo verdadeiramente histórico.”
