Gazzetta - Juventus de olho em Pellegrini: primeiros contatos, a ideia é de Spalletti

Entre os alvos da Juventus no mercado de transferências está também o nome de Lorenzo Pellegrini. De acordo com o que foi publicado pelo La Gazzetta dello Sport, o clube bianconero estaria acompanhando de perto a situação do capitão da Roma, cujo contrato está prestes a expirar.
Na Continassa, acompanha-se com interesse a evolução da relação entre o meio-campista e o clube giallorosso. No momento, de fato, parecem haver poucas chances de uma renovação do contrato com a Roma. Uma situação que poderia abrir cenários interessantes no mercado para a Juventus, também tendo em vista a estima de Luciano Spalletti pelo jogador.