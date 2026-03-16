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cm grafica pellegrini roma 2025 26 16 9Getty Images
Miriana Cardinale

Traduzido por

Gazzetta - Juventus de olho em Pellegrini: primeiros contatos, a ideia é de Spalletti

A Juventus está de olho no capitão da Roma, que está de saída do seu clube histórico.

Entre os alvos da Juventus no mercado de transferências está também o nome de Lorenzo Pellegrini. De acordo com o que foi publicado pelo La Gazzetta dello Sport, o clube bianconero estaria acompanhando de perto a situação do capitão da Roma, cujo contrato está prestes a expirar.

Na Continassa, acompanha-se com interesse a evolução da relação entre o meio-campista e o clube giallorosso. No momento, de fato, parecem haver poucas chances de uma renovação do contrato com a Roma. Uma situação que poderia abrir cenários interessantes no mercado para a Juventus, também tendo em vista a estima de Luciano Spalletti pelo jogador.

  • JUVE-PELLEGRINI E SPALLETTI

    A Juventus está em busca de reforços de qualidade para o meio-campo, mas sempre dentro de parâmetros financeiros sustentáveis. Nesse sentido, o perfil de Pellegrini poderia representar uma solução ideal.

    O meio-campista recebe atualmente um salário de cerca de 4 milhões de euros por temporada e, por enquanto, não parece haver muitos clubes dispostos a entrar em uma disputa para contratá-lo. O jogador, profundamente ligado à Roma, estaria, no entanto, em busca de um projeto ambicioso que lhe permita continuar se sentindo protagonista na corrida pelos títulos.

    Uma eventual proposta da Juventus poderia, portanto, ser particularmente interessante, sobretudo considerando a presença de um técnico como Spalletti, que o aprecia e conhece bem suas características. Em um meio-campo da Juventus repleto de jogadores com características semelhantes, Pellegrini poderia garantir maior qualidade e soluções ofensivas.

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  • CONTATO!

    Outro fator que torna a operação particularmente interessante diz respeito aos custos. Caso não renove com a Roma, Pellegrini poderia chegar a título gratuito, permitindo que a Juventus arcasse apenas com o peso do salário no balanço.

    Segundo informações que vazaram, já teriam ocorrido contatos informais por meio de intermediários para sondar a disponibilidade do jogador. Caso Spalletti decida agir pessoalmente para convencer Pellegrini, as negociações poderiam avançar rapidamente.

    Por enquanto, trata-se de avaliações em andamento, mas o nome do capitão da Roma continua entre os que são acompanhados de perto pela Juventus de vista das próximas janelas de transferências.

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