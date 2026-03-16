Gazzetta - Juventus de olho em Pellegrini: primeiros contatos, a ideia é de Spalletti

A Juventus está em busca de reforços de qualidade para o meio-campo, mas sempre dentro de parâmetros financeiros sustentáveis. Nesse sentido, o perfil de Pellegrini poderia representar uma solução ideal.

O meio-campista recebe atualmente um salário de cerca de 4 milhões de euros por temporada e, por enquanto, não parece haver muitos clubes dispostos a entrar em uma disputa para contratá-lo. O jogador, profundamente ligado à Roma, estaria, no entanto, em busca de um projeto ambicioso que lhe permita continuar se sentindo protagonista na corrida pelos títulos.

Uma eventual proposta da Juventus poderia, portanto, ser particularmente interessante, sobretudo considerando a presença de um técnico como Spalletti, que o aprecia e conhece bem suas características. Em um meio-campo da Juventus repleto de jogadores com características semelhantes, Pellegrini poderia garantir maior qualidade e soluções ofensivas.