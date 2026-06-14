Gary Lineker considerou “difícil de entender” a ausência do lateral-esquerdo da seleção inglesa para a Copa do Mundo, ao questionar a decisão de Thomas Tuchel

Lineker expressou sua perplexidade com a decisão de Tuchel de deixar Hall de fora da seleção inglesa para a próxima Copa do Mundo. Apesar de uma temporada de destaque no Newcastle, o jovem lateral-esquerdo não foi incluído no grupo de 26 jogadores que viajará para os Estados Unidos, uma escolha que Lineker descreveu como “incompreensível”, considerando o bom desempenho recente do jogador contra adversários de alto nível. Apesar de ter participado dos amistosos contra Uruguai e Japão, Hall foi uma das baixas de destaque quando a lista final foi confirmada.

Falando no podcast The Rest is Football, Lineker disse: “Isso certamente me surpreendeu, mas eu diria que todo mundo tem sua própria opinião sobre isso e praticamente todo mundo vai discordar do técnico da Inglaterra em uma ou duas posições. O que realmente importa é o que o técnico da Inglaterra pensa, mas há algumas coisas que não consigo entender. Não fará a menor diferença se a Inglaterra chegar até o fim e ganhar a Copa do Mundo, e Thomas Tuchel disse que não se trata de escolher os jogadores mais talentosos, mas de montar um time, e eu entendo isso perfeitamente.”

"Acho que houve alguns casos que se destacaram para mim. Todo mundo escolheria um elenco diferente e só uma opinião é que conta, mas achei difícil entender a omissão de Lewis Hall, de verdade. Ele tem sido brilhante nesta temporada. Tuchel falou que Djed Spence é a segunda opção para lateral-esquerdo, mas ele é mais um lateral-direito, e ele mencionou a velocidade dele caso enfrentemos um ponta realmente rápido. Mas Lewis Hall foi o único jogador que eu realmente vi dar conta de Lamine Yamal nesta temporada. Então, achei essa decisão um pouco desconcertante.”