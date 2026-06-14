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Gary Lineker considerou “difícil de entender” a ausência do lateral-esquerdo da seleção inglesa para a Copa do Mundo, ao questionar a decisão de Thomas Tuchel
Lineker critica a exclusão de Lewis Hall
Lineker expressou sua perplexidade com a decisão de Tuchel de deixar Hall de fora da seleção inglesa para a próxima Copa do Mundo. Apesar de uma temporada de destaque no Newcastle, o jovem lateral-esquerdo não foi incluído no grupo de 26 jogadores que viajará para os Estados Unidos, uma escolha que Lineker descreveu como “incompreensível”, considerando o bom desempenho recente do jogador contra adversários de alto nível. Apesar de ter participado dos amistosos contra Uruguai e Japão, Hall foi uma das baixas de destaque quando a lista final foi confirmada.
Falando no podcast The Rest is Football, Lineker disse: “Isso certamente me surpreendeu, mas eu diria que todo mundo tem sua própria opinião sobre isso e praticamente todo mundo vai discordar do técnico da Inglaterra em uma ou duas posições. O que realmente importa é o que o técnico da Inglaterra pensa, mas há algumas coisas que não consigo entender. Não fará a menor diferença se a Inglaterra chegar até o fim e ganhar a Copa do Mundo, e Thomas Tuchel disse que não se trata de escolher os jogadores mais talentosos, mas de montar um time, e eu entendo isso perfeitamente.”
"Acho que houve alguns casos que se destacaram para mim. Todo mundo escolheria um elenco diferente e só uma opinião é que conta, mas achei difícil entender a omissão de Lewis Hall, de verdade. Ele tem sido brilhante nesta temporada. Tuchel falou que Djed Spence é a segunda opção para lateral-esquerdo, mas ele é mais um lateral-direito, e ele mencionou a velocidade dele caso enfrentemos um ponta realmente rápido. Mas Lewis Hall foi o único jogador que eu realmente vi dar conta de Lamine Yamal nesta temporada. Então, achei essa decisão um pouco desconcertante.”
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Surpresa com a ausência de Cole Palmer
A ausência do craque do Chelsea, Cole Palmer, também foi alvo de críticas por parte do lendário atacante. Apesar de ser um jogador decisivo para os Blues e de ter demonstrado sua qualidade em momentos importantes no passado, Palmer foi mais uma baixa de destaque no processo de seleção final de Tuchel, com o técnico alemão optando por outras opções nas laterais.
Lineker expressou sua decepção em relação ao astro do Chelsea, afirmando: “Fiquei decepcionado com o Cole Palmer porque o Noni Madueke teve uma temporada razoável, mas ele fica na sombra do Bukayo Saka na maior parte do tempo. O Cole traz algo diferente, ele é um jogador decisivo. Além disso, se voltarmos 12 meses no tempo, ele foi o melhor jogador do torneio na Copa do Mundo de Clubes, onde este torneio está sendo disputado. Sim, ele se lesionou bastante nesta temporada, mas ficou fora por períodos intermitentes e acho que ele mostrou essa agilidade nos últimos jogos do Chelsea e estava voltando à forma.”
Debate sobre a liderança entre Maguire e Burn
Outro ponto de discórdia para Lineker foi a exclusão de Harry Maguire. O zagueiro do Manchester United tem sido um pilar da seleção inglesa há anos, mas Tuchel optou por Dan Burn, do Newcastle, para assumir a liderança experiente no centro da defesa dos Três Leões durante o torneio na América do Norte.
Lineker acredita que Maguire pode se sentir injustiçado, observando: “Acho que Harry Maguire teve realmente azar. Tuchel elogiou muito Dan Burn e disse que ele poderia ser um verdadeiro líder lá. Eu suspeitava que ele não escalaria os dois porque são jogadores semelhantes em muitos aspectos, mas Maguire teve realmente azar porque tinha a vantagem de ter disputado grandes torneios internacionais, onde sempre jogou bem e nunca decepcionou a Inglaterra.”
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A inclusão surpresa de Ivan Toney
Por fim, Lineker comentou sobre a inesperada convocação de Ivan Toney. O atacante vem jogando na Liga Profissional da Arábia Saudita pelo Al-Ahli, o que levou muitos a acreditar que ele tivesse ficado de fora das planos da seleção, mas Tuchel encontrou espaço para o ex-jogador do Brentford em sua lista final de convocados.
Refletindo sobre a inclusão do atacante, Lineker acrescentou: “Fiquei realmente surpreso com Ivan Toney também, essa escolha surgiu do nada. Acho que ninguém estava falando sobre ele porque ele joga na liga saudita há alguns anos. Ele é um bom jogador, claro, mas achei isso um pouco surpreendente.”
A Inglaterra agora se prepara para iniciar sua campanha no Grupo D em 17 de junho contra a Croácia, seguida por partidas contra Gana e Panamá.