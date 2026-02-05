Garoto de 15 anos comparado a Lionel Messi é promovido ao time principal do Manchester United
- Getty Images Sport
JJ Gabriel chamado para os treinos por Carrick
Segundo noticiou inicialmente o Manchester Evening News, JJ Gabriel participou dos treinos do Manchester United na terça e na quarta-feira, antes do confronto deste fim de semana contra o Tottenham. Embora a presença dele na atividade de terça tenha sido inicialmente interpretada como uma medida de Carrick para aumentar o número de jogadores seniores em um dia de recuperação, a participação do garoto na quarta-feira aconteceu já integrada ao elenco completo.
Carrick também optou por promover novamente ao time principal os meio-campistas gêmeos Jack e Tyler Fletcher, filhos do ex-jogador do clube e recente técnico interino Darren Fletcher. Além deles, Jack Moorhouse esteve presente na sessão de quarta-feira após retornar de um período de empréstimo ao Leyton Orient. O lateral Yuel Helafu, de 17 anos, foi o quinto jovem a participar dos treinos.
- (C)Getty Images
A rápida ascensão de JJ Gabriel antes mesmo de estrear profissionalmente
JJ Gabriel é considerado uma das grandes promessas do Manchester United desde os 14 anos, quando chamou a atenção na base do clube. No entanto, ele tinha apenas nove anos quando ganhou projeção no cenário do futebol, com vídeos publicados no YouTube sob o apelido de “Kid Messi” que rapidamente se tornaram virais.
Aos 15 anos, o atacante já tem contrato com a Nike e soma 11 gols em 16 partidas pelo time sub-18 dos Red Devils nesta temporada. Entre os destaques estão um hat-trick na goleada por 7 a 0 sobre o Liverpool e um gol logo em sua estreia no Old Trafford, na vitória por 1 a 0 contra o Peterborough, pela Copa da Inglaterra sub-18.
Quando JJ Gabriel poderá jogar pelo Manchester United?
JJ Gabriel não poderá fazer sua estreia pelo Manchester United nesta temporada devido às regras da Premier League. Ele estava apto a disputar a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra, mas as eliminações precoces do clube em ambas as competições significam que o jovem terá de aguardar até a temporada 2026/27 para realizar sua estreia profissional.
Quando ainda era técnico interino, Darren Fletcher explicou por que o garoto não foi relacionado para o confronto da terceira fase da Copa da Inglaterra contra o Brighton. Ele afirmou:
“JJ é um talento fantástico. Tenho gostado muito de trabalhar com ele e de conhecê-lo melhor. É um jovem cercado por uma enorme empolgação — ele sabe que há muito barulho em torno do seu nome — e isso é merecido, porque ele é realmente muito talentoso.
Ele trabalha duro. A primeira coisa que eu diria é que ele ama futebol. Ele adora treinar, adora jogar, adora ter a bola e se expressar em campo. Toma decisões excelentes. Tem um entusiasmo pelo jogo que é simplesmente incrível. Com apenas 15 anos, tem um futuro brilhante pela frente.
Estou extremamente empolgado com o talento dele, mas o mais importante é que continue se desenvolvendo. Ele está na equipe sub-18 e vem indo muito bem, mas ainda há muito a aprender.
Ele está evoluindo ali. O mundo está aos seus pés, e ele só precisa seguir sua própria jornada — o momento dele vai chegar na hora certa. Por enquanto, acredito que ainda seja um pouco cedo para colocá-lo no time principal, e acho que muita gente concordaria comigo.
Não tenho palavras para elogiar o JJ. Ele tem uma família incrível e um suporte fantástico ao seu redor, e é alguém que estamos muito felizes por ter no clube.
Esperamos apenas que ele continue melhorando, aprendendo todos os dias e sendo o garoto que realmente é: curtindo o jogo, jogando futebol, se expressando e marcando muitos gols para que o Manchester United sub-18 vença partidas. Aí, sim, eu serei um homem feliz.”
- Getty/GOAL
JJ Gabriel segue na fila para se tornar o jogador mais jovem da história do Manchester United
JJ Gabriel só completará 16 anos em outubro e, mesmo que faça sua estreia pelo Manchester United logo no início da temporada 2026/27, ainda assim quebrará um recorde, tornando-se o jogador mais jovem da história do clube. Atualmente, a marca pertence a David Gaskell, que atuou em 1956 com apenas 16 anos e 19 dias.