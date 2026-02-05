Garoto de 15 anos comparado a Lionel Messi é promovido ao time principal do Manchester United

JJ Gabriel não poderá fazer sua estreia pelo Manchester United nesta temporada devido às regras da Premier League. Ele estava apto a disputar a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra, mas as eliminações precoces do clube em ambas as competições significam que o jovem terá de aguardar até a temporada 2026/27 para realizar sua estreia profissional.

Quando ainda era técnico interino, Darren Fletcher explicou por que o garoto não foi relacionado para o confronto da terceira fase da Copa da Inglaterra contra o Brighton. Ele afirmou:

“JJ é um talento fantástico. Tenho gostado muito de trabalhar com ele e de conhecê-lo melhor. É um jovem cercado por uma enorme empolgação — ele sabe que há muito barulho em torno do seu nome — e isso é merecido, porque ele é realmente muito talentoso.

Ele trabalha duro. A primeira coisa que eu diria é que ele ama futebol. Ele adora treinar, adora jogar, adora ter a bola e se expressar em campo. Toma decisões excelentes. Tem um entusiasmo pelo jogo que é simplesmente incrível. Com apenas 15 anos, tem um futuro brilhante pela frente.

Estou extremamente empolgado com o talento dele, mas o mais importante é que continue se desenvolvendo. Ele está na equipe sub-18 e vem indo muito bem, mas ainda há muito a aprender.

Ele está evoluindo ali. O mundo está aos seus pés, e ele só precisa seguir sua própria jornada — o momento dele vai chegar na hora certa. Por enquanto, acredito que ainda seja um pouco cedo para colocá-lo no time principal, e acho que muita gente concordaria comigo.

Não tenho palavras para elogiar o JJ. Ele tem uma família incrível e um suporte fantástico ao seu redor, e é alguém que estamos muito felizes por ter no clube.

Esperamos apenas que ele continue melhorando, aprendendo todos os dias e sendo o garoto que realmente é: curtindo o jogo, jogando futebol, se expressando e marcando muitos gols para que o Manchester United sub-18 vença partidas. Aí, sim, eu serei um homem feliz.”