"Ganhamos em campo e ninguém pode mudar isso!" - Idrissa Gueye se indigna com a decisão "ridícula" de tirar o título da Copa Africana das Nações do Senegal

Gueye, que já disputou 128 partidas pela seleção de seu país, mostrou-se desafiador ao comentar a perda do que teria sido sua segunda medalha de campeão da Copa Africana das Nações. Ao falar sobre o assunto, ele argumentou que o mérito futebolístico deve sempre prevalecer sobre as decisões administrativas.

“Acho que essa decisão é simplesmente ridícula. Ganhamos o jogo em campo, não nos escritórios, e, como jogador senegalês, estou orgulhoso do que fizemos”, afirmou o meio-campista do Everton. “Merecemos esse troféu. Lutamos em campo e todos sabem o que aconteceu; acho que, se jogássemos essa partida dez vezes, venceríamos dez vezes.”

Gueye continuou: “Não porque sejamos melhores que o Marrocos, mas porque era o nosso destino, pois demos tudo em campo e merecemos ser campeões. Realmente não nos importamos com medalhas, com troféus, porque o mais importante está em campo e não no que se escreve no papel. Em campo, nós vencemos e ninguém pode mudar isso.”