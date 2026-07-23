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Gabriel Pec - CruzeiroLucas Bubols / Cruzeiro
Gabriel Marin

Gabriel Pec se machuca na estreia e vira problema no Cruzeiro

G. Pec
Cruzeiro

Atacante sofre fratura na tíbia da perna esquerda no primeiro jogo oficial pelo clube, passará por cirurgia e deve desfalcar a Raposa por até quatro meses

O Cruzeiro ganhou um importante reforço para a sequência da temporada, mas perdeu o jogador logo em sua estreia oficial. Contratado como uma das principais apostas da janela de transferências, Gabriel Pec sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda durante a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na última quarta-feira (22), no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O atacante foi submetido a exames que confirmaram a gravidade da lesão e precisará passar por cirurgia nos próximos dias. O clube ainda não divulgou oficialmente o prazo de recuperação, mas a tendência é que o camisa 77 celeste fique afastado dos gramados por um longo período, tornando-se um desfalque importante logo no início de sua trajetória em Belo Horizonte.

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  • imago-sport-1080347618.jpgAction Plus

    Lesão aconteceu após entrada dura de Victor Gabriel

    O lance que mudou a estreia de Gabriel Pec aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. O atacante disputava a bola com o zagueiro Victor Gabriel quando recebeu uma forte entrada na canela esquerda.

    Com muitas dores, Pec caiu imediatamente no gramado e apresentou sangramento na região atingida. O atendimento médico foi realizado ainda no campo, mas o atacante não teve condições de continuar na partida e foi substituído por Bruno Rodrigues.

    Após deixar o gramado, o jogador precisou ser amparado até o vestiário, onde recebeu os primeiros atendimentos e levou pontos na perna antes da realização dos exames que confirmaram a fratura. Victor Gabriel recebeu cartão vermelho direto pela jogada.

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  • Gabriel Pec - CruzeiroLucas Bubols / Cruzeiro

    Cirurgia será realizada nos próximos dias

    Na manhã desta quinta-feira (23), o Cruzeiro confirmou que Gabriel Pec sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda e informou que o atacante será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias.

    A operação será conduzida pela equipe médica do clube, comandada por Sérgio Campolina. Embora a Raposa não tenha divulgado um prazo oficial para o retorno do atleta, a recuperação exigirá um longo processo de reabilitação.

    Segundo informações publicadas pelo ge, a expectativa é que o período inicial de recuperação após a cirurgia seja de aproximadamente 80 a 90 dias. Depois disso, o atacante ainda precisará cumprir uma etapa de fisioterapia, o que pode ampliar o tempo total de afastamento para até quatro meses.

    Caso a evolução aconteça dentro do esperado, Gabriel Pec poderá retornar apenas na reta final do Brasileirão.

  • Gabriel Pec - CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro

    Reforço milionário vira desfalque logo na estreia

    A lesão representa um duro golpe para o planejamento do Cruzeiro. Gabriel Pec foi anunciado no início deste mês como uma das principais contratações da janela de transferências e fazia justamente sua primeira partida oficial com a camisa celeste.

    Revelado pelo Vasco e destaque nas últimas temporadas pelo LA Galaxy, dos Estados Unidos, o atacante foi adquirido por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões) e assinou contrato válido por cinco temporadas.

    A expectativa da diretoria era que Pec assumisse papel importante no setor ofensivo da equipe ainda nesta temporada. Agora, o clube precisará reorganizar suas opções enquanto aguarda a recuperação do jogador.

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    Victor Gabriel pede desculpas após lance

    Após a partida, Victor Gabriel se manifestou nas redes sociais sobre o lance que resultou na grave lesão do atacante cruzeirense. O defensor do Internacional afirmou que jamais teve a intenção de machucar o adversário e classificou o episódio como um "lance infeliz".

    O zagueiro revelou ainda que entrou em contato com Gabriel Pec logo após a partida para pedir desculpas e desejar uma rápida recuperação. Também pediu desculpas à torcida colorada pela expulsão, ressaltando que foi o primeiro cartão vermelho de sua carreira profissional.

    A expulsão ocorreu imediatamente após a falta. Naquele momento, o Internacional já perdia por 1 a 0 e passou a atuar com um jogador a menos. O Cruzeiro ampliou a vantagem na sequência, enquanto os donos da casa descontaram apenas nos minutos finais, sem evitar a derrota por 2 a 1.

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