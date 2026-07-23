Gabriel Pec se machuca na estreia e vira problema no Cruzeiro

O Cruzeiro ganhou um importante reforço para a sequência da temporada, mas perdeu o jogador logo em sua estreia oficial. Contratado como uma das principais apostas da janela de transferências, Gabriel Pec sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda durante a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na última quarta-feira (22), no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O atacante foi submetido a exames que confirmaram a gravidade da lesão e precisará passar por cirurgia nos próximos dias. O clube ainda não divulgou oficialmente o prazo de recuperação, mas a tendência é que o camisa 77 celeste fique afastado dos gramados por um longo período, tornando-se um desfalque importante logo no início de sua trajetória em Belo Horizonte.