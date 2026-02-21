Goal.com
Joaquim Lira Viana

Gabriel Jesus x Gabigol: quem tem mais gols, títulos e participações na seleção brasileira

A comparação dos números pela seleção brasileira de dois dos maiores centroavantes da geração

Em um cenário de renovação constante e disputa acirrada por espaço, dois nomes que marcaram a última geração da Seleção Brasileira voltam a orbitar o debate sobre o futuro do ataque canarinho. Em momentos diferentes da carreira, Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa carregam não apenas o histórico de quem já viveu o auge vestindo a Amarelinha, mas também a urgência de quem busca retomar protagonismo em um novo ciclo que se desenha em 2026.

Depois de um período afastado por lesão, Gabriel Jesus tenta reconstruir ritmo e sequência no Arsenal para voltar a ser opção relevante em uma posição que, historicamente, cobra consistência em alto nível. Do outro lado, Gabigol vive o desafio de iniciar um novo capítulo no Santos, em busca de estabilidade técnica e minutagem, que possam recolocá-lo na discussão dos melhores atacantes em solo brasileiro. 

Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, a corrida por vagas no setor ofensivo passa também por aquilo que já foi entregue dentro de campo. Gabriel Jesus vem sendo cotado para aparecer novamente com a camisa da seleção, enquanto Gabigol, atualmente, não parece ser uma opção cogitada por Ancelotti. No entanto, ambos tem convocações acumuladas, participações diretas em gols e títulos conquistados com a seleção, e mostraram a sua relevância no contexto nacional e internacional nos últimos anos.

Abaixo, a GOAL informa os números pela Seleção de dois dos principais centroavantes brasileiros da última década.

    Gols, títulos e convocações pela seleção brasileira

    Considerando todas as categorias da seleção brasileira (Sub-20, Olímpica e principal), Gabriel Jesus acumula 28 gols e 16 assistências, totalizando 44 participações diretas em gols. Ao todo, foi convocado 64 vezes para a Seleção principal e entrou em campo em 58 partidas, sendo 49 como titular. Em categorias de base, sua competição com maior número de gols foi o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2015, onde marcou cinco gols e terminou como artilheiro do Brasil no torneio. Já em nível técnico e de protagonismo na equipe principal, seu maior destaque veio na Copa América de 2019: disputou seis partidas (cinco como titular), marcou dois gols — incluindo o da semifinal contra a Argentina — e deu uma assistência na final contra o Peru, sendo peça central na conquista do título. Além disso, integrou o elenco que conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, participando de seis jogos (quatro como titular), com três gols e duas assistências.

    Também somando todas as categorias da Seleção, Gabriel Barbosa registra 16 gols e sete assistências, chegando a 23 participações diretas em gols. Pela equipe principal, foi convocado 21 vezes, atuando em 18 partidas, sendo 11 como titular. Sua competição com maior número de gols também foi o Sul-Americano Sub-20 de 2015, quando marcou quatro vezes ao longo da campanha. No ouro olímpico dos Jogos do Rio, participou de cinco partidas (duas como titular) e marcou dois gols, tendo ali sua maior participação em uma campanha vencedora pela seleção. Já na Copa América de 2019, fez parte do grupo campeão, atuando em duas partidas, ambas saindo do banco de reservas.

    Desempenho na atual temporada

    Na temporada 2025/26, Gabriel Jesus voltou a atuar após se recuperar de uma lesão no LCA sofrida ainda em 2025. Pelo Arsenal, o atacante disputou 18 partidas até o momento, com cinco gols marcados e uma assistência registrada. Em função do retorno gradual ao ritmo competitivo e da concorrência direta com Viktor Gyökeres no setor ofensivo, iniciou apenas seis desses jogos como titular, sendo utilizado majoritariamente saindo do banco de reservas. Sua melhor atuação na temporada aconteceu diante do Crystal Palace, quando saiu do banco no segundo tempo e marcou dois gols na vitória por 3 a 1 pela Premier League.

    Já Gabriel Barbosa retornou ao Santos em janeiro de 2026 em busca de maior protagonismo. Desde sua reestreia no Campeonato Paulista, o atacante soma oito partidas disputadas, sendo sete como titular, com quatro gols marcados e uma assistência. Entre os destaques, está a atuação diante do Velo Clube, quando marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 6 a 0 que garantiu a classificação santista às quartas de final do estadual.

