Gabriel Jesus x Gabigol: quem tem mais gols, títulos e participações na seleção brasileira

Em um cenário de renovação constante e disputa acirrada por espaço, dois nomes que marcaram a última geração da Seleção Brasileira voltam a orbitar o debate sobre o futuro do ataque canarinho. Em momentos diferentes da carreira, Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa carregam não apenas o histórico de quem já viveu o auge vestindo a Amarelinha, mas também a urgência de quem busca retomar protagonismo em um novo ciclo que se desenha em 2026.

Depois de um período afastado por lesão, Gabriel Jesus tenta reconstruir ritmo e sequência no Arsenal para voltar a ser opção relevante em uma posição que, historicamente, cobra consistência em alto nível. Do outro lado, Gabigol vive o desafio de iniciar um novo capítulo no Santos, em busca de estabilidade técnica e minutagem, que possam recolocá-lo na discussão dos melhores atacantes em solo brasileiro.

Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, a corrida por vagas no setor ofensivo passa também por aquilo que já foi entregue dentro de campo. Gabriel Jesus vem sendo cotado para aparecer novamente com a camisa da seleção, enquanto Gabigol, atualmente, não parece ser uma opção cogitada por Ancelotti. No entanto, ambos tem convocações acumuladas, participações diretas em gols e títulos conquistados com a seleção, e mostraram a sua relevância no contexto nacional e internacional nos últimos anos.

Abaixo, a GOAL informa os números pela Seleção de dois dos principais centroavantes brasileiros da última década.