Getty Images Sport
Por que Gabigol e Neymar são desfalques do Santos contra o Athletico pelo Brasileirão 2026?
- Getty Images Sport
Os desfalques para a partida
Entre os desfalques do Santos para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, Vojvoda não poderá contar com Neymar que segue sendo preservado, João Basso e Adonis Frías com lesões na panturrilha, Willian Arão que está voltando de cirurgia e Zé Rafael com tendinite patelar. Enquanto isso, Gabigol será preservado.
- Getty Images Sport
O provável Santos
Dessa forma, Vojvoda deve escalar o time com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Gabriel Menino; Barreal, Thaciano e Rony.
Publicidade