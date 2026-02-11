Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

Por que Gabigol e Neymar são desfalques do Santos contra o Athletico pelo Brasileirão 2026?

Athletico-PR e Santos se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Séria A de 2026, às 19h (de Brasília), desta quinta-feira (12), na Arena da Baixada

  • Santos v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Os desfalques para a partida

    Entre os desfalques do Santos para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, Vojvoda não poderá contar com Neymar que segue sendo preservado, João Basso e Adonis Frías com lesões na panturrilha, Willian Arão que está voltando de cirurgia e Zé Rafael com tendinite patelar. Enquanto isso, Gabigol será preservado.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!

    • Publicidade
  • Sao Paulo v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O provável Santos

    Dessa forma, Vojvoda deve escalar o time com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Gabriel Menino; Barreal, Thaciano e Rony.

Brasileirão
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
Santos crest
Santos
SAN
0