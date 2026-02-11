Por que Gabigol e Neymar são desfalques do Santos contra o Athletico pelo Brasileirão 2026?

Entre os desfalques do Santos para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, Vojvoda não poderá contar com Neymar que segue sendo preservado, João Basso e Adonis Frías com lesões na panturrilha, Willian Arão que está voltando de cirurgia e Zé Rafael com tendinite patelar. Enquanto isso, Gabigol será preservado.