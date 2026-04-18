No futebol profissional, as expectativas em relação aos próprios jogadores provavelmente não são tão altas em nenhum outro lugar quanto no Real Madrid — e, consequentemente, os torcedores são difíceis de agradar. Se o desempenho fica aquém das expectativas, a torcida rapidamente se torna implacável. Aurelien Tchouameni também teve que passar por essa experiência.
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"Fui transformado em bode expiatório": estrela do Real Madrid fala sobre a fase mais difícil de sua carreira
"Fui transformado em bode expiatório. Nos primeiros 10 a 20 minutos, a torcida vaiava toda vez que eu tocava na bola. Uma situação dessas ou te destrói, ou você pensa: 'É assim mesmo' — e se concentra no que pode controlar. E a única coisa que posso controlar é o meu desempenho. A pressão no Real Madrid é de uma dimensão totalmente diferente. As pessoas falam sobre tudo o que você faz — seja bom ou ruim”, disse Tchouameni no podcast Pivot.
O francês lembra-se especialmente de uma fase em que foi alvo de críticas massivas: “Todos falavam de mim, do meu estilo de jogo. Há um ou dois anos, eu era um jogador ruim, era vaiado no estádio — então passei por muita coisa, e isso definitivamente me ajudou mentalmente. Hoje sei que as pessoas sempre vão falar, não importa o que eu faça, então simplesmente ignoro isso. Jogar pelo Real Madrid é o maior palco do esporte: a pressão é um privilégio.”
- (C)Getty Images
Aurelien Tchouameni: "A pressão é um privilégio"
Atualmente, Tchouameni é um dos principais jogadores do Real Madrid e é titular no meio-campo central do técnico Álvaro Arbeloa. Na temporada atual, o jogador de 26 anos disputou 44 partidas oficiais, nas quais marcou dois gols e deu duas assistências.
Recentemente, porém, ele causou um revés na Liga dos Campeões ao receber seu terceiro cartão amarelo da temporada na partida de ida das quartas de final contra o Bayern de Munique, ficando assim suspenso para o decisivo jogo de volta. Sem ele, o Real foi eliminado após um placar agregado de 4 a 6.
A temporada 2025/26 está sendo, no geral, desastrosa para os Blancos, que correm o risco de passar pela segunda temporada consecutiva sem conquistar nenhum título importante: na Liga, o time está nove pontos atrás do líder FC Barcelona, e na Copa del Rey também já foi eliminado.
Aurelien Tchouameni: suas estatísticas no Real Madrid
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