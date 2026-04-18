"Fui transformado em bode expiatório": estrela do Real Madrid fala sobre a fase mais difícil de sua carreira

"Fui transformado em bode expiatório. Nos primeiros 10 a 20 minutos, a torcida vaiava toda vez que eu tocava na bola. Uma situação dessas ou te destrói, ou você pensa: 'É assim mesmo' — e se concentra no que pode controlar. E a única coisa que posso controlar é o meu desempenho. A pressão no Real Madrid é de uma dimensão totalmente diferente. As pessoas falam sobre tudo o que você faz — seja bom ou ruim”, disse Tchouameni no podcast Pivot.

O francês lembra-se especialmente de uma fase em que foi alvo de críticas massivas: “Todos falavam de mim, do meu estilo de jogo. Há um ou dois anos, eu era um jogador ruim, era vaiado no estádio — então passei por muita coisa, e isso definitivamente me ajudou mentalmente. Hoje sei que as pessoas sempre vão falar, não importa o que eu faça, então simplesmente ignoro isso. Jogar pelo Real Madrid é o maior palco do esporte: a pressão é um privilégio.”