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Aurelien Tchouameni Real Madridgetty
Marko Brkic

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"Fui transformado em bode expiatório": estrela do Real Madrid fala sobre a fase mais difícil de sua carreira

La Liga
A. Tchouameni
Real Madrid

Poucos ambientes são tão implacáveis quanto o do Real Madrid. Aurelien Tchouameni também teve que descobrir isso na própria pele.

No futebol profissional, as expectativas em relação aos próprios jogadores provavelmente não são tão altas em nenhum outro lugar quanto no Real Madrid — e, consequentemente, os torcedores são difíceis de agradar. Se o desempenho fica aquém das expectativas, a torcida rapidamente se torna implacável. Aurelien Tchouameni também teve que passar por essa experiência.

  • "Fui transformado em bode expiatório. Nos primeiros 10 a 20 minutos, a torcida vaiava toda vez que eu tocava na bola. Uma situação dessas ou te destrói, ou você pensa: 'É assim mesmo' — e se concentra no que pode controlar. E a única coisa que posso controlar é o meu desempenho. A pressão no Real Madrid é de uma dimensão totalmente diferente. As pessoas falam sobre tudo o que você faz — seja bom ou ruim”, disse Tchouameni no podcast Pivot.

    O francês lembra-se especialmente de uma fase em que foi alvo de críticas massivas: “Todos falavam de mim, do meu estilo de jogo. Há um ou dois anos, eu era um jogador ruim, era vaiado no estádio — então passei por muita coisa, e isso definitivamente me ajudou mentalmente. Hoje sei que as pessoas sempre vão falar, não importa o que eu faça, então simplesmente ignoro isso. Jogar pelo Real Madrid é o maior palco do esporte: a pressão é um privilégio.”

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  • Tchouameni(C)Getty Images

    Aurelien Tchouameni: "A pressão é um privilégio"

    Atualmente, Tchouameni é um dos principais jogadores do Real Madrid e é titular no meio-campo central do técnico Álvaro Arbeloa. Na temporada atual, o jogador de 26 anos disputou 44 partidas oficiais, nas quais marcou dois gols e deu duas assistências.

    Recentemente, porém, ele causou um revés na Liga dos Campeões ao receber seu terceiro cartão amarelo da temporada na partida de ida das quartas de final contra o Bayern de Munique, ficando assim suspenso para o decisivo jogo de volta. Sem ele, o Real foi eliminado após um placar agregado de 4 a 6.

    A temporada 2025/26 está sendo, no geral, desastrosa para os Blancos, que correm o risco de passar pela segunda temporada consecutiva sem conquistar nenhum título importante: na Liga, o time está nove pontos atrás do líder FC Barcelona, e na Copa del Rey também já foi eliminado.

  • Aurelien Tchouameni: suas estatísticas no Real Madrid

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