"Karl, frustrado e arrasado!", titulava, por exemplo, o renomado jornal As. O contexto: depois de ter ficado no banco durante os 90 minutos da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões pelo seu clube dos sonhos, o Real Madrid (2 a 1), no meio da semana, o jogador de 18 anos vai perder a partida de volta na próxima quarta-feira devido a uma lesão.
"Frustrado e arrasado": jornais espanhóis atacam Lennart Karl, do Bayern de Munique
"A decepção foi ainda maior devido às circunstâncias pessoais do jogador: sua família havia viajado até Madri para testemunhar a realização de um sonho — o que, no fim das contas, não aconteceu", continuou o jornal As. Karl causou grande comoção no início do ano ao admitir publicamente que sonhava em se transferir para o Real. Essas declarações polêmicas também chamaram a atenção na Espanha.
Enquanto isso, Karl teria desejado ainda mais poder pisar no gramado do Bernabéu, mas o técnico do Bayern, Vincent Kompany, não colocou o craque ofensivo em campo. O próximo revés veio pouco depois: na sexta-feira, o FCB anunciou que Karl sofreu uma ruptura fibromuscular na parte posterior da coxa direita. Com isso, ele não estará disponível para a partida de volta contra os Blancos e ficará afastado dos gramados por cerca de três semanas.
O jovem talento do Bayern, Lennart Karl, é assunto na Espanha: "Grandes contratempos"
“Duros reveses para a joia do Bayern”: devido à sua lesão, Karl foi destaque não só na Marca, mas também em outro grande jornal espanhol. O simples fato de ter ficado no banco durante os 90 minutos naquele estádio, “que, em teoria, será seu lar no futuro”, já foi um “duro revés” para o jovem jogador.
Karl deve estar apto a jogar novamente no início de maio e espera poder ajudar o Bayern em uma possível partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões. A situação inicial do clube alemão, recordista de títulos, é excelente após a convincente vitória por 2 a 1 fora de casa em Madri. Luis Diaz e Harry Kane marcaram os gols do time de Munique; cerca de um quarto de hora antes do fim, o astro do Real, Kylian Mbappé, conseguiu apenas o gol de honra. Se o Bayern conseguir avançar para as semifinais na quarta-feira, na Allianz Arena, o atual campeão Paris Saint-Germain poderá estar à sua espera. Os franceses têm boas chances de avançar novamente para as semifinais após a vitória por 2 a 0 na partida de ida contra o Liverpool.
Lennart Karl poderá ir ao Mundial?
Karl conseguiu seu grande avanço no FCB nesta temporada. O jovem já foi titular em várias ocasiões e, mesmo quando entrou como reserva, sempre deu um impulso importante ao time. No total, Karl somou 35 partidas na temporada 2025/26, nas quais marcou nove gols e deu sete assistências.
No final de março, o canhoto estreou pela seleção alemã principal e deixou uma boa impressão nos amistosos contra a Suíça (4 a 3) e Gana (2 a 1). Com isso, aumentou suas chances de ser convocado pelo técnico Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo no verão.
Os números de Lennart Karl nesta temporada até agora
Intervenções
35
Gols
9
Assistências
7
Cartões amarelos
1