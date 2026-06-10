Frattesi dá prioridade à Juventus, Cambiaso agrada ao Inter: tudo depende de Palestra

“É preciso ver o que vai acontecer com Palestra, se o Inter vai chegar aos valores exigidos pela Atalanta, e levar em conta o fato de que Cambiaso também pode jogar pela direita e que agrada ao Inter”, diz Pedullà em seu canal no YouTube. É uma combinação a ser acompanhada, claramente subordinada ao plano A dos nerazzurri e ao fato de que nenhuma outra solução para Cambiaso ou Frattesi se concretize nesse meio tempo. O que é certo é que os dois jogadores estão de saída de seus respectivos clubes atuais, um por causa da pouca utilização e o outro por questões relacionadas à tática e à necessidade de arrecadar dinheiro sem a classificação para a Liga dos Campeões.