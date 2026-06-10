O Inter continua pressionando a Atalanta para conseguir contratar Marco Palestra: a exigência da Dea continua em torno de 55 milhões, muito acima da primeira oferta dos campeões da Itália, que mal chega a 45 milhões com os bônus. A lateral direita da Inter, que ficou sem Denzel Dumfries após sua transferência para o Real Madrid devido à cláusula de rescisão que será ativada em julho, precisa de um novo titular, seja ele Palestra ou outro jogador.
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Frattesi dá prioridade à Juventus, Cambiaso agrada ao Inter: tudo depende de Palestra
FRATTESI x JUVENTUS
Uma alternativa pode surgir por meio de uma troca: Alfredo Pedullà confirma a grande vontade de Davide Frattesi de se reerguer após tanto tempo no banco do Inter e acrescenta que, no topo da lista de preferências do meio-campista do Sassuolo, estaria a Juventus. A Juventus poderia avaliar uma negociação que incluísse a volta de Andrea Cambiaso.
CAMBIASO-INTER
“É preciso ver o que vai acontecer com Palestra, se o Inter vai chegar aos valores exigidos pela Atalanta, e levar em conta o fato de que Cambiaso também pode jogar pela direita e que agrada ao Inter”, diz Pedullà em seu canal no YouTube. É uma combinação a ser acompanhada, claramente subordinada ao plano A dos nerazzurri e ao fato de que nenhuma outra solução para Cambiaso ou Frattesi se concretize nesse meio tempo. O que é certo é que os dois jogadores estão de saída de seus respectivos clubes atuais, um por causa da pouca utilização e o outro por questões relacionadas à tática e à necessidade de arrecadar dinheiro sem a classificação para a Liga dos Campeões.