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Gabriel Marin

Franclim Carvalho admite vergonha após vexame do Botafogo: "Marcado para sempre"

F. Carvalho
Cienciano x Botafogo
Cienciano
Botafogo
Copa Sul-Americana

Treinador português lamenta goleada por 6 a 1 para o Cienciano e reconhece atuação abaixo do esperado em Cusco; Botafogo terá de reverter grande desvantagem no jogo de volta da Sul-Americana

O Botafogo viveu uma noite para ser esquecida, mas que, segundo Franclim Carvalho, ficará para sempre na memória do clube. Na última quinta-feira (13), o Alvinegro foi goleado por 6 a 1 pelo Cienciano, do Peru, em Cusco, no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Após a partida, o técnico português não escondeu a frustração e classificou o resultado como um dos momentos mais difíceis da temporada.

"Um dia que nos envergonha e que ficará marcado para sempre", afirmou Franclim na entrevista coletiva. O treinador também ressaltou as dificuldades impostas pela altitude de mais de 3.300 metros, mas reconheceu que a equipe havia sido preparada para enfrentar o estilo de jogo do adversário.

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  • Cienciano 6x1 BotafogoVítor Silva/Botafogo

    Botafogo sofre com pressão e altitude

    A altitude de Cusco foi um dos principais fatores apontados por Franclim para explicar a atuação abaixo do esperado. Segundo o treinador, a comissão técnica já sabia das dificuldades que encontraria no Peru e trabalhou durante a preparação para minimizar os efeitos do ambiente.

    "Nós sabemos da diferença e da dificuldade de jogar aqui. Estávamos de sobreaviso".

    Além da altitude, Franclim destacou o jogo aéreo do Cienciano. O time peruano explorou bolas cruzadas e presença constante na área, uma estratégia que, de acordo com o técnico, havia sido treinada pelo Botafogo.

    "O tipo de jogo do adversário, que é com muita bola na área, com muito cruzamento, nós treinamos sobre isso, falamos sobre isso, mostramos vídeos sobre isso. Tentamos evitar, não conseguimos".

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  • Cienciano 6x1 BotafogoVítor Silva/Botafogo

    Primeiro tempo desastroso

    O maior problema para o Botafogo aconteceu antes mesmo do intervalo. A equipe sofreu quatro gols e foi para o vestiário perdendo por 4 a 0. Franclim admitiu que o time demorou a se adaptar às condições da partida e teve enormes dificuldades para criar ofensivamente.

    "No primeiro tempo nós sequer chutamos à baliza. Demoramos muito a adaptar-nos às condições".

    A diferença de postura apareceu no início da segunda etapa. O Botafogo conseguiu diminuir com Matheus Martins em um gol de bola parada e passou a buscar uma reação. O cenário, porém, mudou rapidamente.

  • FBL-SUDAMERICANA-CIENCIANO-BOTAFOGOAFP

    Cienciano amplia e transforma derrota em goleada

    Quando o Alvinegro tentava encontrar forças para voltar ao jogo, o Cienciano marcou novamente. O quinto gol, segundo Franclim, expôs um erro de posicionamento defensivo após Ferraresi disputar a primeira bola.

    "Sofremos aquele quinto gol, em que estamos completamente desposicionados, porque o Ferraresi vai ganhar a primeira bola, depois ninguém ajusta".

    O sexto gol veio já na reta final, quando o Botafogo se lançou ao ataque em busca de diminuir o prejuízo. O Cienciano aproveitou uma saída rápida e matou qualquer possibilidade de reação.

    "Estávamos à procura de fazer mais um, fazer o segundo, e o adversário numa saída rápida acabou por fazer o sexto".

    Edenilson ainda chegou a balançar as redes nos minutos finais, mas o gol foi anulado por impedimento. Franclim afirmou que não havia revisto o lance e, por isso, preferiu não comentar a decisão.

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  • Franclim CarvalhoVítor Silva/Botafogo

    "Um dia difícil para todos os botafoguenses"

    Apesar de citar as condições de Cusco, Franclim evitou utilizar a altitude como justificativa para o resultado. O treinador reconheceu o peso da goleada e fez questão de incluir jogadores, comissão técnica e torcida no momento de frustração.

    "Não estou aqui a dar recados a ninguém, nem à torcida, nem para ninguém, mas é um dia difícil para nós, todos os botafoguenses, que nos envergonha, obviamente".

    A declaração resume o sentimento após uma noite em que o Botafogo esteve muito abaixo do desempenho esperado e terminou com uma desvantagem que praticamente obriga o time a buscar uma atuação perfeita no jogo de volta.

  • FBL-SUDAMERICANA-CIENCIANO-BOTAFOGOAFP

    Decisão será no Nilton Santos

    Com o 6 a 1 sofrido no Peru, o Botafogo terá uma missão extremamente complicada para avançar às quartas de final da Sul-Americana. O segundo confronto contra o Cienciano será disputado na próxima quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

    Antes da decisão continental, porém, o Alvinegro terá compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (16), a equipe visita o Vitória, no Barradão.

    A partida pelo Brasileirão será a primeira oportunidade para o Botafogo reagir após o vexame em Cusco. Já na Sul-Americana, o time precisará transformar a indignação destacada por Franclim em desempenho dentro de campo para tentar diminuir uma desvantagem de cinco gols.

    "É um dia que nos envergonha", resumiu o treinador. Para o Botafogo, a resposta agora terá de vir dentro de campo.

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