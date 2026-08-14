Franclim Carvalho admite vergonha após vexame do Botafogo: "Marcado para sempre"

O Botafogo viveu uma noite para ser esquecida, mas que, segundo Franclim Carvalho, ficará para sempre na memória do clube. Na última quinta-feira (13), o Alvinegro foi goleado por 6 a 1 pelo Cienciano, do Peru, em Cusco, no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Após a partida, o técnico português não escondeu a frustração e classificou o resultado como um dos momentos mais difíceis da temporada.
"Um dia que nos envergonha e que ficará marcado para sempre", afirmou Franclim na entrevista coletiva. O treinador também ressaltou as dificuldades impostas pela altitude de mais de 3.300 metros, mas reconheceu que a equipe havia sido preparada para enfrentar o estilo de jogo do adversário.