Franclim Carvalho admite vergonha após vexame do Botafogo: "Marcado para sempre"

A altitude de Cusco foi um dos principais fatores apontados por Franclim para explicar a atuação abaixo do esperado. Segundo o treinador, a comissão técnica já sabia das dificuldades que encontraria no Peru e trabalhou durante a preparação para minimizar os efeitos do ambiente.

"Nós sabemos da diferença e da dificuldade de jogar aqui. Estávamos de sobreaviso".

Além da altitude, Franclim destacou o jogo aéreo do Cienciano. O time peruano explorou bolas cruzadas e presença constante na área, uma estratégia que, de acordo com o técnico, havia sido treinada pelo Botafogo.

"O tipo de jogo do adversário, que é com muita bola na área, com muito cruzamento, nós treinamos sobre isso, falamos sobre isso, mostramos vídeos sobre isso. Tentamos evitar, não conseguimos".