Falando à GOAL no ano passado, Albert detalhou seus planos e objetivos para o futuro.

"Eu tenho, sim, uma visão ampla", diz ele. "Quero chegar ao time principal e ser um jogador decisivo. Quero ser um jogador de classe mundial. Esse é o principal objetivo da minha carreira, mas também vivo um dia de cada vez. Não penso demais nisso mentalmente, porque, se você anota todos esses objetivos e não os cumpre, isso afeta sua mente. Às vezes, você só precisa se divertir. Acho que essa alegria é o que me manteve jogando a minha vida toda.

"É assim que eu ainda gosto de jogar. Eu simplesmente me divirto. Nem sempre é algo tão sério. É só diversão, e acho que é isso que me fez seguir em frente desde criança, se divertindo quando joga."

Em nível internacional, Albert representou os Estados Unidos até a categoria sub-19, tendo estreado por essa equipe em março deste ano.