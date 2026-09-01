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Fontes: o Dortmund rejeitou o interesse em empréstimo pelo prospecto da USMNT Mathis Albert devido aos planos do clube para o time principal com o adolescente
- HMB-Media
A situação
Fontes disseram à GOAL que houve um interesse significativo em Albert neste verão, com vários clubes fazendo consultas para contratar o ponta adolescente por empréstimo. O Dortmund, no entanto, rejeitou todas as abordagens e informou aos potenciais interessados que o clube vê um papel para Albert no elenco principal.
Essa linha de pensamento foi reforçada pelas decisões de escalação do clube para a vitória do Dortmund por 5 a 0 sobre o HEBC Hamburg na terça-feira. Albert foi titular e jogou os 90 minutos completos na vitória por 5 a 0, liderando a partida com três dribles e também acertando três chutes no gol.
- Kirchner-Media
A carreira de Albert até agora
O ponta de 17 anos começou no sul da Califórnia, inicialmente despontando na base do LA Galaxy antes de se transferir para o Dortmund em 2024. Em 2025, ele foi o jogador mais jovem na Copa do Mundo de Clubes após ser incluído na delegação que viajou com a equipe.
Ele fez sua estreia no time principal em abril, tornando-se o americano mais jovem a atuar na Bundesliga, aos 16 anos e 340 dias, superando o recorde anterior que pertencia a Gio Reyna.
- Naushad
Os próximos passos
Falando à GOAL no ano passado, Albert detalhou seus planos e objetivos para o futuro.
"Eu tenho, sim, uma visão ampla", diz ele. "Quero chegar ao time principal e ser um jogador decisivo. Quero ser um jogador de classe mundial. Esse é o principal objetivo da minha carreira, mas também vivo um dia de cada vez. Não penso demais nisso mentalmente, porque, se você anota todos esses objetivos e não os cumpre, isso afeta sua mente. Às vezes, você só precisa se divertir. Acho que essa alegria é o que me manteve jogando a minha vida toda.
"É assim que eu ainda gosto de jogar. Eu simplesmente me divirto. Nem sempre é algo tão sério. É só diversão, e acho que é isso que me fez seguir em frente desde criança, se divertindo quando joga."
Em nível internacional, Albert representou os Estados Unidos até a categoria sub-19, tendo estreado por essa equipe em março deste ano.
- HMB-Media
O que vem a seguir?
O próximo compromisso do Dortmund é a segunda partida do clube na Bundesliga nesta temporada, quando visitará o Hoffenheim no sábado. Depois disso, o clube iniciará sua campanha na Liga dos Campeões recebendo o zagueiro da seleção dos Estados Unidos Alex Freeman e o Villarreal.
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