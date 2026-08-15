Fluminense volta a vencer, enquanto Palmeiras amplia má fase e seca de vitórias

O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro justamente diante de um dos principais candidatos ao título. Em uma noite de reação e emoção no Maracanã, o Tricolor derrotou o Palmeiras por 3 a 2 neste sábado (15), pela 23ª rodada, depois de ficar duas vezes atrás no placar e buscar a virada nos minutos finais.

Gustavo Gómez abriu o placar para os paulistas, Hulk empatou ainda no primeiro tempo e Maurício recolocou o Palmeiras em vantagem na etapa final. Quando a vitória parecia encaminhada para o Verdão, Kevin Serna voltou a deixar tudo igual e Germán Cano, aos 46 minutos, completou a virada.

O resultado tem pesos diferentes para os dois lados. No primeiro jogo do Fluminense após a saída de Luis Zubeldía, a equipe mostrou poder de reação e ganhou confiança antes de viajar para a Argentina, onde enfrenta o Independiente Rivadavia na terça-feira (18), pela volta das oitavas de final da Libertadores.

Para o Palmeiras, o momento é justamente o oposto. A equipe de Abel Ferreira perdeu uma vantagem que construiu duas vezes, completou quatro partidas sem vencer e chega pressionada para a decisão contra o Cerro Porteño, no Paraguai.