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Fluminense v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Fluminense volta a vencer, enquanto Palmeiras amplia má fase e seca de vitórias

Fluminense x Palmeiras
Fluminense
Palmeiras
Brasileirão

Tricolor vence por 3 a 2 no Maracanã, recupera confiança antes da Libertadores e impõe ao Verdão a pior sequência do ano

O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro justamente diante de um dos principais candidatos ao título. Em uma noite de reação e emoção no Maracanã, o Tricolor derrotou o Palmeiras por 3 a 2 neste sábado (15), pela 23ª rodada, depois de ficar duas vezes atrás no placar e buscar a virada nos minutos finais.

Gustavo Gómez abriu o placar para os paulistas, Hulk empatou ainda no primeiro tempo e Maurício recolocou o Palmeiras em vantagem na etapa final. Quando a vitória parecia encaminhada para o Verdão, Kevin Serna voltou a deixar tudo igual e Germán Cano, aos 46 minutos, completou a virada.

O resultado tem pesos diferentes para os dois lados. No primeiro jogo do Fluminense após a saída de Luis Zubeldía, a equipe mostrou poder de reação e ganhou confiança antes de viajar para a Argentina, onde enfrenta o Independiente Rivadavia na terça-feira (18), pela volta das oitavas de final da Libertadores.

Para o Palmeiras, o momento é justamente o oposto. A equipe de Abel Ferreira perdeu uma vantagem que construiu duas vezes, completou quatro partidas sem vencer e chega pressionada para a decisão contra o Cerro Porteño, no Paraguai.

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  • Fluminense v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Palmeiras começa melhor e sai na frente

    O líder do Campeonato Brasileiro iniciou a partida impondo seu ritmo e encontrou o gol logo aos nove minutos. Após escanteio cobrado por Piquerez, Gustavo Gómez apareceu na área e cabeceou para vencer Fábio.

    Antes mesmo do gol, Allan já havia exigido uma grande defesa do goleiro tricolor. O Palmeiras parecia controlar as ações, enquanto o Fluminense ainda tentava encontrar espaços.

    Outro destaque do início da partida foi Jhon Arias. De volta ao Maracanã como adversário do clube que defendeu, o colombiano foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.

    A vantagem, porém, não fez o Palmeiras manter o mesmo domínio.

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  • Fluminense v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Fluminense reage antes do intervalo

    Depois de sofrer o gol, o Fluminense cresceu na partida. A equipe passou a pressionar mais, ocupou o campo de ataque e começou a criar oportunidades diante de um Palmeiras que perdeu intensidade.

    A insistência foi recompensada aos 42 minutos. Canobbio recebeu pela direita e cruzou para a área. Hulk apareceu nas costas de Murilo e cabeceou para empatar a partida.

    O gol mudou o cenário antes do intervalo e deu ao Fluminense o impulso necessário para voltar ao segundo tempo em busca da virada.

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    Tricolor domina o segundo tempo, mas Palmeiras volta a ficar na frente

    O Fluminense voltou dos vestiários mais agressivo e passou a rondar com frequência a área palmeirense. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk teve uma boa oportunidade antes de deixar o campo para a entrada de Germán Cano.

    Mesmo sob pressão, o Palmeiras conseguiu recuperar a vantagem aos 36 minutos. Flaco López desviou a bola e Maurício apareceu para completar e fazer 2 a 1.

    A equipe paulista parecia ter encontrado novamente o caminho da vitória, mas não conseguiu sustentar o resultado.

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  • Fluminense v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Cano sai do banco e muda o jogo

    A reação tricolor ganhou um personagem decisivo: Germán Cano.

    Aos 39 minutos, o atacante cabeceou uma bola na trave. No rebote, Kevin Serna apareceu para empatar a partida e recolocar o Fluminense definitivamente na disputa pela vitória.

    Cano ainda teria outro momento decisivo.

    Já nos acréscimos, Martinelli encontrou Guga pela direita e avançou para a área. O lateral recebeu de volta e cabeceou em direção ao gol. Cano se antecipou no caminho e desviou também de cabeça, aos 46 minutos, para decretar a virada por 3 a 2.

    O gol resumiu a atuação do Fluminense: mesmo atrás duas vezes, a equipe não desistiu e encontrou forças para buscar a vitória quando a partida já caminhava para o fim.

  • Fluminense v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Defesa do Palmeiras não segura a vantagem

    A derrota expôs um problema importante para o Palmeiras. A equipe conseguiu construir duas vantagens no Maracanã, mas não teve capacidade para administrá-las.

    No segundo tempo, o Verdão passou boa parte do tempo acuado diante da pressão do Fluminense. Depois do gol de Maurício, a equipe sofreu o empate apenas três minutos mais tarde e, já nos acréscimos, levou a virada.

    O Palmeiras deixou escapar três pontos que pareciam próximos e, depois, até um empate que já parecia encaminhado.

  • Fluminense v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Pior sequência do Palmeiras no ano

    A derrota para o Fluminense ampliou a turbulência no Palmeiras. O time chegou a quatro partidas consecutivas sem vencer, sua pior sequência na temporada.

    O último triunfo aconteceu em 29 de julho, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, foram derrotas para Fortaleza e Fluminense e empates com Internacional e Cerro Porteño.

    A sequência chega em um momento especialmente delicado, já que o Palmeiras terá uma decisão pela Libertadores no meio da semana. A equipe comandada por Abel Ferreira precisa reagir rapidamente para evitar que a má fase contamine também o mata-mata continental.

  • Fluminense v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Fluminense recupera confiança antes de decisão continental

    Se o Palmeiras deixa o Maracanã pressionado, o Fluminense sai fortalecido.

    A vitória aconteceu justamente no primeiro compromisso após a saída de Luis Zubeldía, com Marcão novamente assumindo a equipe de forma interina. Depois do empate em casa com o Independiente Rivadavia pela Libertadores, o Tricolor precisava de uma resposta.

    Ela veio diante do líder do Brasileirão e em um cenário adverso.

    O Fluminense saiu atrás, buscou o empate, voltou a ficar em desvantagem e ainda encontrou forças para marcar duas vezes nos minutos finais. Mais do que os três pontos, a virada pode representar uma injeção de confiança antes da viagem à Argentina.

  • imago-sport-1080935846.jpgO JOGO PHOTO PRESS

    Palmeiras agora precisa secar o Flamengo

    Além da pressão pela sequência sem vitórias, o Palmeiras também pode ver sua vantagem na liderança diminuir.

    O Verdão agora precisa acompanhar o resultado do Flamengo, vice-líder, que enfrenta o Mirassol neste domingo (16), no interior paulista. Uma vitória rubro-negra reduzirá a diferença para apenas três pontos, com o Flamengo ainda tendo um jogo a menos.

    Depois de deixar escapar uma vitória que esteve ao seu alcance e terminar sem ponto algum no Maracanã, resta ao Palmeiras fazer sua parte nas próximas rodadas, e torcer para que o rival não faça a dele.

    O campeonato, que parecia sob controle do líder, pode ganhar novamente contornos de disputa acirrada. E, ironicamente, o Fluminense deu uma bela ajuda ao rival carioca justamente ao derrubar o Palmeiras.

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