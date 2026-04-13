Flamengo vence Fla-Flu eletrizante, segura pressão do Fluminense no fim e assume vice-liderança do Brasileirão

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 neste domingo (12), no Maracanã, em clássico válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro foi mais eficiente ao longo da partida e soube aproveitar suas chances para construir o resultado ainda antes da reação tricolor.

Logo no início do jogo, o Flamengo abriu o placar e conseguiu controlar as ações, mesmo diante de um adversário que buscava mais posse de bola. A equipe ampliou no começo do segundo tempo, colocando vantagem importante no clássico.

Com o resultado, a equipe de Leonardo Jardim assumiu a vice-liderança da competição.