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Fluminense v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Flamengo vence Fla-Flu eletrizante, segura pressão do Fluminense no fim e assume vice-liderança do Brasileirão

Fluminense x Flamengo
Fluminense
Flamengo
Brasileirão

Rubro-Negro abre vantagem, vê rival crescer na etapa final, mas garante triunfo no Maracanã

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 neste domingo (12), no Maracanã, em clássico válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro foi mais eficiente ao longo da partida e soube aproveitar suas chances para construir o resultado ainda antes da reação tricolor.

Logo no início do jogo, o Flamengo abriu o placar e conseguiu controlar as ações, mesmo diante de um adversário que buscava mais posse de bola. A equipe ampliou no começo do segundo tempo, colocando vantagem importante no clássico.

Com o resultado, a equipe de Leonardo Jardim assumiu a vice-liderança da competição.

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    Pressão tricolor e maturidade rubro-negra

    O grande destaque da partida foi a intensa pressão do Fluminense na reta final. Após diminuir o placar com gol de Savarino, o time tricolor cresceu no jogo e encurralou o Flamengo nos minutos finais.

    A equipe criou diversas chances claras: bolas passando perto da trave, finalizações perigosas e até cabeceios que quase resultaram no empate. Em um dos lances mais marcantes, o Fluminense chegou a balançar as redes após jogada na área, mas o Flamengo conseguiu se segurar defensivamente.

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    O goleiro rubro-negro também teve papel fundamental, realizando defesas importantes e garantindo a vitória mesmo sob forte pressão adversária.

    Mesmo com a queda de intensidade na etapa final, o Flamengo demonstrou maturidade para administrar o resultado. A equipe soube sofrer nos minutos finais e confirmou mais um resultado positivo na temporada, reforçando sua força em jogos grandes.

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    Próximos desafios

    Com a vitória, o Flamengo segue firme na parte de cima da tabela, agora na vice-liderança, com 20 pontos, seis atrás do Palmeiras. Enquanto isso, o Fluminense, apesar da boa atuação no segundo tempo, sai de campo com a sensação de que poderia ter conseguido mais e fica estagnado na quarta colocação, com os mesmos 20 pontos.

    No meio de semana, as equipes terão compromissos pela Libertadores. O rubro-negro enfrenta o Independiente Medellín, enquanto o Tricolor recebe o Independiente Rivadavia.

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