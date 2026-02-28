Goal.com
Flamengo tem protestos na frente de CT em reapresentação após vice da Recopa

Torcedores cobram elenco, comissão técnica e diretoria em reapresentação marcada por clima tenso no CT

Após a dolorosa derrota para o Lanús no Maracanã, que culminou no segundo título perdido em menos de dois meses em 2026, o elenco do Flamengo se reapresentou na manhã deste sábado (28) no Ninho do Urubu tentando juntar os cacos e reorganizar a casa. O cenário, porém, esteve longe de ser de tranquilidade.

Cerca de 50 torcedores estiveram na porta do centro de treinamento para protestar contra jogadores, comissão técnica e diretoria. Faixas foram estendidas com críticas diretas e recados em tom de cobrança. Policiais foram acionados para garantir a segurança no local.

    Faixas miram Filipe Luís e José Boto

    Um dos principais alvos foi o técnico Filipe Luís. Em uma das mensagens, torcedores ironizaram: "Felipe Luiz (sic) e suas metodologias". O treinador já havia sido hostilizado no Maracanã logo após o vice da Recopa e vive o momento mais delicado desde que assumiu o comando da equipe, em outubro de 2024.

    O diretor executivo de futebol José Boto também foi alvo de críticas. Faixas com os dizeres "Boto incompetente" e "diretoria amadora" deixaram claro o descontentamento com o planejamento e as decisões recentes do departamento de futebol.

    Já o elenco recebeu uma cobrança direta: "Salário em dia, porrada em falta", em referência à postura considerada apática na decisão contra o Lanús.

    Desgaste interno aumenta pressão sobre treinador

    Se a pressão externa já é significativa, internamente o ambiente também dá sinais de desgaste. A declaração de Filipe Luís após a derrota, quando afirmou que o time "fez um grande jogo", não caiu bem entre integrantes do clube.

    Há insatisfações no elenco com algumas metodologias adotadas pelo treinador. Filipe tem o hábito de não definir um time titular fixo nos treinamentos, misturando escalações nas atividades e revelando quem começa jogando apenas na preleção, horas antes das partidas. Na decisão da Recopa, os atletas só souberam a escalação antes do aquecimento.

    Outro ponto sensível é a comunicação. Parte do grupo entende que o diálogo do treinador se concentra nos líderes do elenco: Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo, Jorginho, Léo Pereira e Alex Sandro. A relação com o sexteto é considerada boa, e Filipe mantém o controle do vestiário, mas o clima no dia a dia do CT é visto como mais tenso do que em outros momentos da temporada.

    Trabalho mantido, mas alerta ligado

    Apesar da turbulência, o trabalho de Filipe Luís segue mantido. O mesmo vale para José Boto. O presidente Bap tem o dirigente como homem de confiança no futebol e costuma respaldar suas decisões.

    Ainda assim, a relação entre Filipe e Bap está estremecida desde o processo de renovação contratual no fim do ano passado.

