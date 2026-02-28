Flamengo tem protestos na frente de CT em reapresentação após vice da Recopa

Após a dolorosa derrota para o Lanús no Maracanã, que culminou no segundo título perdido em menos de dois meses em 2026, o elenco do Flamengo se reapresentou na manhã deste sábado (28) no Ninho do Urubu tentando juntar os cacos e reorganizar a casa. O cenário, porém, esteve longe de ser de tranquilidade.
Cerca de 50 torcedores estiveram na porta do centro de treinamento para protestar contra jogadores, comissão técnica e diretoria. Faixas foram estendidas com críticas diretas e recados em tom de cobrança. Policiais foram acionados para garantir a segurança no local.
