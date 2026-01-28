Do que o Flamengo precisa para se classificar no Campeonato Carioca de 2026 e evitar a disputa do quadrangular do rebaixamento?

O Flamengo entrou em 2026 disposto a evitar qualquer aumento de calendário no primeiro semestre. Para isso, atuou nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca com o time sub-20. No entanto, os resultados não foram os melhores: a equipe está sendo eliminada do estadual e decidiu antecipar a volta do elenco principal.

Com o retorno de seus titulares, o Flamengo venceu o Vasco, mas viu o plano ficar seriamente ameaçado após a derrota para o Fluminense no último domingo. Com apenas quatro pontos somados e restando apenas um jogo a disputar na Taça Guanabara, o clube vive situação delicada no Grupo B e corre risco real de disputar o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro está atrás de Botafogo (9), Madureira (6), Boavista (6) e Nova Iguaçu (4).

Com a quinta rodada já disputada antecipadamente pelo sub-20, o Flamengo só tem mais uma partida para tentar avançar. Por isso, além de vencer seu compromisso final, o clube precisa "secar" os concorrentes diretos.