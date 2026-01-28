Goal.com
Do que o Flamengo precisa para se classificar no Campeonato Carioca de 2026 e evitar a disputa do quadrangular do rebaixamento?

Flamengo tem apenas uma vitória no campeonato e ocupa a quinta colocação do Grupo B; veja as possibilidades

O Flamengo entrou em 2026 disposto a evitar qualquer aumento de calendário no primeiro semestre. Para isso, atuou nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca com o time sub-20. No entanto, os resultados não foram os melhores: a equipe está sendo eliminada do estadual e decidiu antecipar a volta do elenco principal.

Com o retorno de seus titulares, o Flamengo venceu o Vasco, mas viu o plano ficar seriamente ameaçado após a derrota para o Fluminense no último domingo. Com apenas quatro pontos somados e restando apenas um jogo a disputar na Taça Guanabara, o clube vive situação delicada no Grupo B e corre risco real de disputar o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro está atrás de Botafogo (9), Madureira (6), Boavista (6) e Nova Iguaçu (4).

Com a quinta rodada já disputada antecipadamente pelo sub-20, o Flamengo só tem mais uma partida para tentar avançar. Por isso, além de vencer seu compromisso final, o clube precisa "secar" os concorrentes diretos.

    O que precisa acontecer com os concorrentes

    Para escapar do quadrangular, o Flamengo precisa que pelo menos um dos concorrentes diretos tropece de forma significativa:

    Madureira

    • Não pode somar 2 pontos em 6 disputados
    • Se fizer apenas 1 ponto, o Fla precisa tirar uma diferença de 6 de saldo
    • Jogos: Vasco (fora) e Volta Redonda (fora)

    Boavista

    • Não pode somar 2 pontos em 6 disputados
    • Se fizer 1 pontos, o Fla terá que tirar 2 gols de saldo
    • Jogos: Sampaio Corrêa-RJ (fora) e Bangu (fora)

    Nova Iguaçu

    • Não pode somar 3 pontos em 6 disputados
    • Se fizer 3 pontos, o Fla terá que tirar 5 gols de saldo
    • Jogos: Bangu (casa) e Portuguesa-RJ (fora)

    Maricá

    • Não pode somar 5 pontos em 6 disputados
    • Se fizer 4 pontos, o Fla terá que tirar 2 gols de saldo
    • Jogos: Volta Redonda (casa) e Fluminense (fora)
    Flamengo pode ser eliminado antes da última rodada?

    Sim, existe a possibilidade. O Flamengo será eliminado matematicamente antes da rodada final se:

    • o Madureira vencer o Vasco;
    • o Boavista derrotar o Sampaio Corrêa-RJ; e
    • o Nova Iguaçu vencer o Bangu.

    Se essa combinação se confirmar, o Rubro-Negro não terá mais chances de classificação e disputará o quadrangular do rebaixamento, no qual um clube será rebaixado para a Série B do Carioca.

    Antes disso...

    Enquanto aguarda a definição do seu futuro no Estadual, o Flamengo terá compromissos importantes fora do Carioca. Antes da última rodada da Taça Guanabara, marcada apenas para o dia 7 de fevereiro, o time encara o São Paulo e o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e decide o título da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, no próximo domingo, no Mané Garrincha.

