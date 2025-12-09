+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Miami Invitational 2025Getty Images Sport
Luigi Vargas

Flamengo passa tranquilo pelo Cruz Azul! A previsão de João Fonseca para o Rubro-Negro na Copa Intercontinental 2025

O jovem tenista brasileiro é rubro-negro declarado e previu uma vitória tranquila na estreia do Intercontinental

O Flamengo está no Catar enquanto se prepara para enfrentar o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10), pela Copa Intercontinental da Fifa, o antigo Mundial de Clubes da entidade.

Às vésperas da estreia, um torcedor ilustre deu seu pitaco sobre o confronto e cravou uma vitória tranquila para o Rubro-Negro. João Fonseca, melhor tenista brasileiro do mundo, 24º colocado no ranking da ATP e flamenguista declarado, foi perguntado sobre a expectativa para o jogo e espera vir com boas notícias no primeiro desafio do elenco de Filipe Luís no Intercontinental.

O carioca de 19 anos está nos Estados Unidos para a disputa do Miami Invitational, um evento de exibição em Miami, onde perdeu por 2 sets a 1 para Carlos Alcaraz, primeiro colocado do ranking mundial do tênis. Sabendo da torcida para o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, um dos assuntos abordados nas entrevistas pós-jogo foi justamente a expectativa para o torneio da Fifa.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢

  • O palpite de João Fonseca para Flamengo x Cruz Azul

    Em entrevista à ge tv após o duelo de exibição contra Alcaraz, João Fonseca revelou estar otimista para a estreia do Flamengo na Copa Intercontinental da Fifa. "2 a 0... Arrasca e Léo Ortiz. Dois no primeiro tempo, depois fica tranquilo, retranca e esquece..."

    O duelo contra o Cruz Azul, do México, é válido pelo “Dérbi das Américas”, uma espécie de quartas de final do novo modelo do Mundial, que coloca frente a frente os campeões da Libertadores e da Concacaf Champions Cup, a “Concachampions”.

    A bola rola nesta quarta-feira (10), às 14h (horário de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali, no Catar, onde a competição está sendo realizada.

    • Publicidade
  • Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    E nas próximas fases?

    Caso se classifique diante do Cruz Azul, o próximo desafio do Flamengo será contra o Pyramids, do Egito, campeão da Champions League africana. Esse confronto é chamado de “Challenger Cup”, que funciona como uma espécie de semifinal.

    Passando também pela Challenger Cup, o time de Filipe Luís teria pela frente o Paris Saint-Germain na grande decisão. Como atual campeão da UEFA Champions League, o clube francês tem lugar garantido na final e não disputa as fases anteriores.

    Sendo assim, a repórter Mariana Spinelli perguntou sobre o possível adversário francês. O tenista preferiu manter os pés no chão: “Ah, PSG… deixa lá para depois. Vamos pensar um de cada vez, e é isso.”

  • O recado do autor do gol da final da Libertadores

    Flamengo e João Fonseca vêm consolidando uma relação entre clube e torcedor desde o início da ascensão do tenista. Antes da disputa do evento de exibição em Miami, o clube rubro-negro publicou nas redes sociais um vídeo de apoio ao jovem carioca, incluindo um recado de Danilo, autor do gol do título na final da Libertadores.

  • Flamengo Celebrates Winning The Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Around Rio de JaneiroGetty Images Sport

    Calendário do futebol brasileiro chegando ao fim

    Com o desfecho da Libertadores e do Brasileirão nas duas últimas semanas, restam apenas duas competições até o fim do calendário do futebol brasileiro. Enquanto o Fla representa o Brasil no Intercontinental, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco definem, até o dia 21 de dezembro, o campeão da Copa do Brasil. A competição está na fase semifinal, que tem início nesta quarta-feira (10).

0