Flamengo passa tranquilo pelo Cruz Azul! A previsão de João Fonseca para o Rubro-Negro na Copa Intercontinental 2025

O Flamengo está no Catar enquanto se prepara para enfrentar o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10), pela Copa Intercontinental da Fifa, o antigo Mundial de Clubes da entidade.

Às vésperas da estreia, um torcedor ilustre deu seu pitaco sobre o confronto e cravou uma vitória tranquila para o Rubro-Negro. João Fonseca, melhor tenista brasileiro do mundo, 24º colocado no ranking da ATP e flamenguista declarado, foi perguntado sobre a expectativa para o jogo e espera vir com boas notícias no primeiro desafio do elenco de Filipe Luís no Intercontinental.

O carioca de 19 anos está nos Estados Unidos para a disputa do Miami Invitational, um evento de exibição em Miami, onde perdeu por 2 sets a 1 para Carlos Alcaraz, primeiro colocado do ranking mundial do tênis. Sabendo da torcida para o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, um dos assuntos abordados nas entrevistas pós-jogo foi justamente a expectativa para o torneio da Fifa.