Quando é o próximo jogo de João Fonseca, fenômeno brasileiro do tênis? Quem ele enfrenta?

Tenista retorna às quadras em fevereiro para o ATP 250 de Buenos Aires e segue rumo ao Rio Open 2025

João Fonseca, o prodígio brasileiro do tênis, continua sua ascensão meteórica no ranking da ATP. Após uma temporada de grandes vitórias, como o título do Next Gen ATP Finals e a impressionante performance no Australian Open, o jovem de 18 anos se prepara para a gira sul-americana no saibro. Com o ATP 250 de Buenos Aires começando no dia 10 de fevereiro e o Rio Open logo em seguida, Fonseca tem tudo para manter seu lugar entre os 100 melhores do mundo e, assim, garantir uma vaga direta em Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada.