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Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriel Marin

Flamengo monitora Thiago Almada e avalia investida pelo ex-Botafogo

Flamengo
T. Almada

Rubro-Negro busca reforço para o meio-campo e fez consulta pelo argentino, mas jogador prioriza permanência no futebol europeu

O Flamengo segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e tem o meio-campo como uma das prioridades para a próxima janela de transferências.

Atendendo a um pedido do técnico Leonardo Jardim, a diretoria rubro-negra iniciou o mapeamento de jogadores capazes de dividir responsabilidades com Arrascaeta e oferecer novas alternativas ao setor de criação.

Entre os nomes observados está o argentino Thiago Almada, atualmente no Atlético de Madrid. O clube carioca realizou uma consulta pelo jogador, que deixou boa impressão durante sua passagem pelo Botafogo em 2024. No entanto, uma eventual negociação esbarra, neste momento, no desejo do atleta de permanecer na Europa.

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  • FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-ESTUDIANTESAFP

    Flamengo busca novo articulador para o elenco

    A procura por um meia-atacante é uma das principais demandas de Leonardo Jardim para a próxima janela. O treinador entende que o elenco necessita de uma peça com características semelhantes às de Arrascaeta, principalmente para dividir a carga física do uruguaio ao longo da temporada.

    Atualmente, Carrascal e Lucas Paquetá aparecem como alternativas quando o camisa 10 está fora da equipe. Mesmo assim, a comissão técnica considera importante a chegada de mais um jogador com capacidade de criação e poder de decisão no último terço do campo.

    Foi nesse contexto que surgiu o interesse em Thiago Almada, considerado um dos jogadores mais talentosos de sua geração no futebol sul-americano.

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  • CA Osasuna v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Consulta foi realizada, mas retorno ao Brasil não está nos planos

    O Flamengo buscou informações sobre a situação do meia argentino, mas ouviu que o jogador não tem interesse em retornar ao futebol brasileiro neste momento.

    A prioridade de Almada é seguir atuando no futebol europeu. Pessoas próximas ao atleta indicam que ele pretende aguardar a disputa da Copa do Mundo antes de definir os próximos passos da carreira. A expectativa é que uma boa participação com a seleção argentina possa despertar o interesse de novos clubes do continente europeu.

    Dessa forma, qualquer tentativa de contratação por parte do Flamengo tende a enfrentar forte resistência enquanto esse cenário permanecer.

  • Argentina v Honduras - International FriendlyGetty Images Sport

    Copa do Mundo pode ser decisiva para o futuro do argentino

    Titular da seleção argentina em um dos últimos amistosos e autor de um gol em outro, Thiago Almada chega à Copa do Mundo com a expectativa de valorizar ainda mais seu mercado internacional.

    Campeão mundial em 2022, o meia faz parte de uma geração talentosa da Argentina e acredita que o torneio pode representar uma oportunidade importante para consolidar sua trajetória na elite do futebol europeu.

    Por isso, o jogador prefere aguardar possíveis propostas após a competição antes de considerar qualquer mudança de rumo na carreira.

  • River Plate e PalmeirasGetty/GOAL

    River Plate e Palmeiras surgem como concorrentes de peso

    Caso Thiago Almada decida retornar à América do Sul, o Flamengo não estaria sozinho na disputa.

    O River Plate acompanha a situação do jogador e aparece como um dos principais interessados em sua contratação. Pela força financeira e pelo peso esportivo do clube argentino, os Millonarios seriam um concorrente relevante em uma eventual negociação.

    Além disso, a possibilidade de voltar ao futebol argentino também pode representar um fator de atração para o meia em algum momento de sua carreira.

    No Brasil, o Rubro-Negro também sofreria concorrência. O Palmeiras já demonstrou interesse na contratação do meia e pode realizar uma proposta pelo jogador. No time Alviverde, o argentino teria uma possibilidade maior de titularidade, o que pode pesar em um possível negócio.

  • Atletico Mineiro v Botafogo: Final - Copa CONMEBOL Libertadores 2024Getty Images Sport

    Da glória no Botafogo ao futebol europeu

    Thiago Almada deixou sua marca no futebol brasileiro durante a temporada de 2024. Vestindo a camisa do Botafogo, foi peça importante nas campanhas que terminaram com os títulos do Brasileirão e da Libertadores.

    O desempenho chamou atenção do mercado internacional e abriu caminho para seu retorno ao futebol europeu. Inicialmente, o argentino foi emprestado ao Lyon no início de 2025. Poucos meses depois, teve os direitos econômicos adquiridos pelo Atlético de Madrid.

    Desde que chegou ao clube espanhol, Almada vem acumulando espaço no elenco dos Colchoneros. Na última temporada, o meia disputou 40 partidas, sendo 22 delas como titular. Ao longo desse período, marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências.

  • FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-CUSCOAFP

    Flamengo mantém busca por reforços no mercado

    Mesmo diante da dificuldade para contratar Thiago Almada, o Flamengo segue atento às oportunidades disponíveis no mercado.

    Além de um meia criativo, a diretoria também monitora opções para as posições de centroavante e lateral-esquerdo, setores considerados prioritários pela comissão técnica.

    A busca por um substituto para Arrascaeta, entretanto, continua sendo um dos principais objetivos do clube, que pretende reforçar o elenco para manter o alto nível de competitividade nas disputas nacionais e internacionais.