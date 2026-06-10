Flamengo monitora Thiago Almada e avalia investida pelo ex-Botafogo

O Flamengo segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e tem o meio-campo como uma das prioridades para a próxima janela de transferências.

Atendendo a um pedido do técnico Leonardo Jardim, a diretoria rubro-negra iniciou o mapeamento de jogadores capazes de dividir responsabilidades com Arrascaeta e oferecer novas alternativas ao setor de criação.

Entre os nomes observados está o argentino Thiago Almada, atualmente no Atlético de Madrid. O clube carioca realizou uma consulta pelo jogador, que deixou boa impressão durante sua passagem pelo Botafogo em 2024. No entanto, uma eventual negociação esbarra, neste momento, no desejo do atleta de permanecer na Europa.