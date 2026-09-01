Flamengo e Botafogo se revoltam após Dínamo Moscou reprovar Plata e Matheus Martins

No caso de Plata, o Flamengo considera que o equatoriano está em condições de jogo e será reintegrado ao elenco. O atacante havia sido vendido ao Dínamo por cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões) e chegou a se despedir dos companheiros e dos torcedores nas redes sociais antes da viagem.

O histórico recente do jogador também é usado pelo Rubro-Negro para questionar a reprovação. Plata sofreu uma tendinite no joelho direito em julho, ficou fora de duas partidas, mas voltou a atuar normalmente e disputou cinco jogos pelo Flamengo em agosto. Segundo o clube carioca, não há lesão que impeça o atacante de seguir em atividade.

Em nota, o Flamengo disse: "O Clube de Regatas do Flamengo foi informado, na tarde desta terça-feira (1º), pelo Dínamo de Moscou, que o atacante Gonzalo Plata não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa. O jogador havia sido liberado pelo Flamengo para realizar exames e assinar contrato, mas a negociação não será concluída."

O Flamengo já havia contratado o também equatoriano Anthony Valencia, do Royal Antwerp, e Joaquin Freitas, do River Plate, para reforçar o setor.