Flamengo e Botafogo se revoltam após Dínamo Moscou reprovar Plata e Matheus Martins

Flamengo e Botafogo têm um problema em comum no fechamento da janela de transferências: o Dínamo Moscou desistiu das contratações de Gonzalo Plata e Matheus Martins após os dois jogadores serem reprovados nos exames médicos realizados pelo clube russo. As decisões causaram surpresa nos clubes brasileiros, que não concordam com os diagnósticos apresentados.
Os dois atacantes viajaram juntos para a Rússia no fim de semana para realizar os exames e concluir as transferências. O Dínamo chegou a registrar a chegada dos jogadores ao aeroporto de Moscou, mas, após as avaliações médicas desta terça-feira (1º), informou que ambos não atenderam aos seus parâmetros.