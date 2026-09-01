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Gonzalo Plata e Matheus Martins, durante festa no aeroporto na Rússia, 2025Reprodução/Twitter
Pedro Augusto Dias

Flamengo e Botafogo se revoltam após Dínamo Moscou reprovar Plata e Matheus Martins

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Clubes brasileiros discordam dos diagnósticos médicos; Alvinegro estuda acionar os russos na Justiça por uso da imagem do atacante

Flamengo e Botafogo têm um problema em comum no fechamento da janela de transferências: o Dínamo Moscou desistiu das contratações de Gonzalo Plata e Matheus Martins após os dois jogadores serem reprovados nos exames médicos realizados pelo clube russo. As decisões causaram surpresa nos clubes brasileiros, que não concordam com os diagnósticos apresentados.

Os dois atacantes viajaram juntos para a Rússia no fim de semana para realizar os exames e concluir as transferências. O Dínamo chegou a registrar a chegada dos jogadores ao aeroporto de Moscou, mas, após as avaliações médicas desta terça-feira (1º), informou que ambos não atenderam aos seus parâmetros.

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  • O caso Plata

    No caso de Plata, o Flamengo considera que o equatoriano está em condições de jogo e será reintegrado ao elenco. O atacante havia sido vendido ao Dínamo por cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões) e chegou a se despedir dos companheiros e dos torcedores nas redes sociais antes da viagem.

    O histórico recente do jogador também é usado pelo Rubro-Negro para questionar a reprovação. Plata sofreu uma tendinite no joelho direito em julho, ficou fora de duas partidas, mas voltou a atuar normalmente e disputou cinco jogos pelo Flamengo em agosto. Segundo o clube carioca, não há lesão que impeça o atacante de seguir em atividade.

    Em nota, o Flamengo disse: "O Clube de Regatas do Flamengo foi informado, na tarde desta terça-feira (1º), pelo Dínamo de Moscou, que o atacante Gonzalo Plata não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa. O jogador havia sido liberado pelo Flamengo para realizar exames e assinar contrato, mas a negociação não será concluída."

    O Flamengo já havia contratado o também equatoriano Anthony Valencia, do Royal Antwerp, e Joaquin Freitas, do River Plate, para reforçar o setor.

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  • O caso Matheus Martins

    A situação de Matheus Martins é semelhante. O Botafogo discorda veementemente do diagnóstico do Dínamo e afirma que o atacante vinha atuando com regularidade. O Alvinegro chegou a colocar seu departamento médico à disposição para prestar esclarecimentos aos russos, mas a negociação acabou cancelada.

    O acordo entre Botafogo e Dínamo Moscou previa a transferência de Matheus Martins por 7 milhões de euros (R$ 42,4 milhões). Com a desistência dos russos, o jogador retorna ao elenco alvinegro.

    Além de questionar a avaliação médica, o Botafogo ficou incomodado com a utilização da imagem de Matheus Martins pelo clube russo. O atacante apareceu em registros divulgados pelo Dínamo durante sua chegada a Moscou, embora a transferência ainda dependesse da aprovação nos exames e da assinatura do contrato.

    Por isso, a diretoria alvinegra estuda medidas cabíveis e avalia acionar o Dínamo Moscou na Justiça pelo uso da imagem do jogador no aeroporto e na imprensa russa, segundo apurou o O Globo.

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.