Futuro na Alemanha para Robin Gosens. Está fechada a transferência do lateral alemão para o Schalke 04, time recém-promovido à Bundesliga. O lateral, ex-Atalanta, deixa a Fiorentina para se transferir ao Schalke por meio de um empréstimo com opção de compra obrigatória. O clube alemão pagará um total de 2,5 milhões de euros para garantir a contratação definitiva do jogador nascido em 1994.
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Fiorentina: Robin Gosens é emprestado ao Schalke com opção de compra obrigatória
GOSENS, TORCEDOR DO SCHALKE
A Fiorentina decidiu deixar Gosens sair também para se livrar de seu salário oneroso de 3,7 milhões de euros brutos. Gosens, que optou por reduzir seu salário para jogar na Veltins Arena, assina contrato com o Schalke, time do qual é torcedor. Em 2022, ele declarou: “Talvez daqui a quatro anos eles tenham se recuperado e voltem a desempenhar um papel importante na Bundesliga, o que eu desejo de todo o coração. E talvez então seja realmente o momento perfeito para encerrar minha carreira lá”. Pela Fiorentina, ele disputou 77 partidas, marcando 12 gols e dando 13 assistências.
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