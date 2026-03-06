Getty Images Sport
Traduzido por
“Finalmente está acontecendo” – Pep Guardiola revela seu alívio com Rodri e é questionado se o astro do Manchester City está voltando à sua melhor forma
O longo caminho de volta de Rodri
A jornada de Rodri de volta ao topo não foi nada fácil. Depois de sofrer uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior em setembro de 2024, seu retorno à temporada 2025-26 foi prejudicado por um novo revés físico durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. Durante sua ausência no final de 2025, Guardiola foi forçado a contar fortemente com Nico Gonzalez para preencher a lacuna, já que Rodri lutava contra problemas recorrentes que tornavam sua inclusão na equipe inconsistente, na melhor das hipóteses.
- Getty Images Sport
Guardiola elogia a tão esperada consistência de Rodri
Após o empate em 2 a 2 com o Nottingham Forest, no qual Rodri marcou seu primeiro gol na Premier League em 655 dias, Guardiola falou com entusiasmo sobre o progresso do meio-campista. “Finalmente está acontecendo o que queríamos há muito tempo, quando ele voltou, para não ter contratempos, ter consistência para jogar, jogar e jogar”, disse o técnico do City aos repórteres durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira.
No entanto, Guardiola foi rápido em alertar que gerenciar os minutos do espanhol continua sendo uma prioridade durante uma agenda exaustiva. Ele acrescentou: “Mas agora jogamos muito, fazemos longas viagens fora de casa, o que envolve fadiga – viajar para Madri, voltar, viajar para Londres (para o West Ham, próximo adversário na Premier League), quatro ou cinco horas até o hotel. É preciso usar todo o elenco, caso contrário, não será possível jogar pelas razões que queremos jogar.”
Nuvens de transferência pairam sobre o Etihad
Apesar das notícias positivas em campo, o futuro de Rodri a longo prazo continua sendo um assunto importante em Manchester. Com apenas 18 meses restantes em seu contrato atual e nenhuma renovação assinada além de 2027, a ameaça de uma saída está crescendo. Embora se espere que os dirigentes do City pressionem por uma renovação agora que o jogador provou sua boa forma física, relatos sugerem que as negociações contratuais não estão em andamento entre o clube e o jogador de 29 anos.
Para alimentar ainda mais as especulações, há relatos de interesse do Real Madrid. Nascido na capital espanhola, Rodri há muito é associado a uma transferência para o Santiago Bernabeu. O especialista em transferências Fabrizio Romano indicou recentemente que o meio-campista está pensando seriamente em seu futuro como parte da ampla reformulação do elenco do City. Caso ele se sinta atraído pelo Los Blancos, o City pode se sentir forçado a vendê-lo neste verão para evitar o risco de perder seu astro de graça quando seu contrato expirar.
- Getty Images Sport
Elliot Anderson deve se juntar ao City
Guardiola tem sido realista quanto ao prazo para a recuperação total de Rodri, admitindo que os torcedores podem não ver a melhor versão do jogador até a temporada 2026-27. O desgaste físico de nove meses de afastamento não é facilmente ignorado. Consequentemente, o clube já está buscando reforços para o meio-campo, com o jogador da seleção inglesa Elliot Anderson, do Nottingham Forest, sendo considerado a principal opção na lista de desejos do City para o verão.
Na verdade, há relatos que sugerem que a transferência de Anderson para o City já está praticamente fechada, embora ele deva custar cerca de £ 90 milhões.
Publicidade