“Finalmente está acontecendo” – Pep Guardiola revela seu alívio com Rodri e é questionado se o astro do Manchester City está voltando à sua melhor forma

Após o empate em 2 a 2 com o Nottingham Forest, no qual Rodri marcou seu primeiro gol na Premier League em 655 dias, Guardiola falou com entusiasmo sobre o progresso do meio-campista. “Finalmente está acontecendo o que queríamos há muito tempo, quando ele voltou, para não ter contratempos, ter consistência para jogar, jogar e jogar”, disse o técnico do City aos repórteres durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira.

No entanto, Guardiola foi rápido em alertar que gerenciar os minutos do espanhol continua sendo uma prioridade durante uma agenda exaustiva. Ele acrescentou: “Mas agora jogamos muito, fazemos longas viagens fora de casa, o que envolve fadiga – viajar para Madri, voltar, viajar para Londres (para o West Ham, próximo adversário na Premier League), quatro ou cinco horas até o hotel. É preciso usar todo o elenco, caso contrário, não será possível jogar pelas razões que queremos jogar.”