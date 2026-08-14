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Final dramático: duas versões contraditórias por trás do colapso da negociação do craque do Marrocos

Mercado da bola
La Liga
N. Aguerd
Marrocos
Real Sociedad
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Campeonato Francês
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Marrocos
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No mercado de transferências, que é imprevisível, há poucos eventos que causam tanto alvoroço quanto o colapso de um negócio a apenas um passo de sua assinatura. E foi exatamente isso que a Real Sociedad viveu nas últimas horas com Nayef Aguerd.

O astro marroquino, pertencente às fileiras do Olympique de Marselha, havia praticamente concordado com tudo para vestir a camisa da Real Sociedad. 

Havia um entendimento entre os dois clubes, o desejo do jogador de concretizar a transferência era total, e faltavam apenas os procedimentos habituais dos exames médicos para que o negócio fosse fechado.

Mas, em um desfecho dramático e estranho, tão incomum quanto inesperado, o negócio desmoronou completamente no último instante.

O jornal "Mundo Deportivo" explicou que o colapso do negócio abriu as portas para duas versões contraditórias sobre os verdadeiros motivos que levaram à ruptura do acordo, depois que o jogador estava prestes a chegar ao estádio Anoeta.

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    A versão de Nayef Aguerd

    Por um lado, há a versão que vem do círculo mais próximo do jogador e, de acordo com essa versão, o fator decisivo foi uma conversa direta entre Aguerd e o técnico da Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo.

    Durante essa conversa, o treinador norte-americano transmitiu ao jogador a necessidade urgente de apresentar seu nível desde o primeiro minuto, com a exigência de assumir a posição de titular imediatamente para enfrentar a difícil sequência de partidas que aguarda a Sociedad, que soma 8 jogos antes da pausa para as datas Fifa.

    E como o zagueiro estava retornando de um longo período de inatividade, após ter passado por uma cirurgia em março passado devido a uma incômoda inflamação na região do púbis, o próprio jogador considerou que cumprir tais exigências físicas severas, sem dispor de um período prévio para recuperar o ritmo de jogo, representava um risco, e por isso decidiu interromper a operação.

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  • Nayef Aguerd(C)Getty Images

    A saga do Real Sociedad

    Mas dentro do Real Sociedad, o cenário parece bem diferente.

    Segundo informações reveladas pelo jornal Noticias de Gipuzkoa, a chave do impasse estava no aspecto médico.

    Após o jogador passar por um exame médico inicial na França, sob supervisão da equipe médica de seu clube de origem, os relatórios enviados ao Sociedad geraram sérias dúvidas dentro do clube basco.

    O departamento médico do Real Sociedad manifestou desconfiança em relação aos resultados dos exames, que não garantiam que o zagueiro, após meses afastado das competições devido à cirurgia na região do púbis, estaria apto a jogar sem sentir dor.

    O clube estava preocupado que o jogador, considerando sua situação atual, pudesse não conseguir recuperar o nível físico adequado para competir com o máximo de intensidade e com garantias suficientes.

    Apesar da grande diferença entre as duas versões, ambas convergem em um ponto indiscutível: a necessidade urgente do Real Sociedad. O time basco não buscava uma contratação para o futuro ou uma aposta de longo prazo, e sim uma solução capaz de gerar impacto imediato na defesa.

    A defesa do Real Sociedad sofre atualmente com uma severa falta de peças, por conta dos problemas físicos enfrentados por Jon Pacheco, enquanto o time conta apenas com um número limitado de zagueiros: Jon Martín, que tem ficha do time reserva, e Zubeldia, além do jovem Peleteiro, ainda muito novo.

    Por esse motivo, era e continua sendo prioridade absoluta para o Real Sociedad a contratação de um zagueiro canhoto com experiência e capacidade de liderança, objetivo que o clube persegue durante toda a janela de transferências do verão.

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