Final dramático: duas versões contraditórias por trás do colapso da negociação do craque do Marrocos

No mercado de transferências, que é imprevisível, há poucos eventos que causam tanto alvoroço quanto o colapso de um negócio a apenas um passo de sua assinatura. E foi exatamente isso que a Real Sociedad viveu nas últimas horas com Nayef Aguerd.

O astro marroquino, pertencente às fileiras do Olympique de Marselha, havia praticamente concordado com tudo para vestir a camisa da Real Sociedad.

Havia um entendimento entre os dois clubes, o desejo do jogador de concretizar a transferência era total, e faltavam apenas os procedimentos habituais dos exames médicos para que o negócio fosse fechado.

Mas, em um desfecho dramático e estranho, tão incomum quanto inesperado, o negócio desmoronou completamente no último instante.

O jornal "Mundo Deportivo" explicou que o colapso do negócio abriu as portas para duas versões contraditórias sobre os verdadeiros motivos que levaram à ruptura do acordo, depois que o jogador estava prestes a chegar ao estádio Anoeta.