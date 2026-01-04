Final da Copinha 2026: data, que horas é, onde assistir ao vivo, estádio e mais da decisão

Tradicionalmente realizada em janeiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior chega em 2026 à sua 56ª edição consolidada como a principal competição de base do futebol brasileiro. O torneio reúne 128 equipes sub-20 de todas as regiões do país, com partidas distribuídas por dezenas de municípios do estado de São Paulo, movimentando torcidas locais e abrindo oficialmente o calendário do futebol nacional.

Disputada em jogo único, a final da Copinha promete muita emoção e destaque aos atletas que poderão se tornar o futuro do futebol brasileiro. E é por isso que, abaixo, a GOAL informa tudo que você precisa saber sobre o desfecho da edição de 2026 do torneio.