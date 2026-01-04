+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
São Paulo, campeão da Copinha, 2025Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão
Joaquim Lira Viana

Final da Copinha 2026: data, que horas é, onde assistir ao vivo, estádio e mais da decisão

Saiba quando, onde e que horas será a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026

Tradicionalmente realizada em janeiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior chega em 2026 à sua 56ª edição consolidada como a principal competição de base do futebol brasileiro. O torneio reúne 128 equipes sub-20 de todas as regiões do país, com partidas distribuídas por dezenas de municípios do estado de São Paulo, movimentando torcidas locais e abrindo oficialmente o calendário do futebol nacional.

Disputada em jogo único, a final da Copinha promete muita emoção e destaque aos atletas que poderão se tornar o futuro do futebol brasileiro. E é por isso que, abaixo, a GOAL informa tudo que você precisa saber sobre o desfecho da edição de 2026 do torneio.

  • Corinthians, Copinha 2025Rodrigo Gazzanel/Corinthians

    Data da final

    A final da Copinha de 2026 será disputada no dia 25 de janeiro de 2026, aniversário da cidade de São Paulo. 

  • Riquelme Fillipi, Palmeiras, Copinha 2025Fabio Menotti/Palmeiras

    Horário da final

    O horário da final da edição de 2026 ainda não foi divulgado, mas no último ano aconteceu às 10h (horário de Brasília).

  • Grêmio Copinha 2025Angelo Pieretti / Grêmio FBPA

    O palco da decisão

    A final da Copinha de 2026 será disputada, como acontece todo ano, na Arena Mercado Livre Pacaembu, na cidade de São Paulo.

  • Santos Copinha 2025Bruno Vaz / Santos

    Onde assistir à final

    As emissoras exclusivas para a final ainda não foram divulgadas, mas a 56ª edição da Copinha está sendo transmitida pelo canal do Paulistão no YouTube, Xsports, CazéTV, Record News e Ulisses TV.

  • Ryan Francisco, atacante do São Paulo na Copinha 2025Rubens Chiri/São Paulo FC

    Quem ganhou a Copinha em 2025?

    A edição de 2025 da Copinha terminou com o São Paulo novamente no topo do futebol de base nacional. O Tricolor garantiu o título ao derrotar o Corinthians por 3 a 2 na decisão, realizada na Arena Mercado Livre Pacaembu, e chegou ao quinto troféu de sua história na competição. Com o pentacampeonato, o clube passou a dividir a terceira posição no ranking de vencedores com Fluminense e Internacional, ficando atrás apenas do próprio Corinthians, maior campeão, com 11 conquistas. Dentro de campo, o grande nome da campanha foi Ryan Francisco, que encerrou o torneio como artilheiro, com 10 gols, e se consolidou como o principal destaque da equipe campeã.

