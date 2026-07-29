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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Fim de uma era? Neymar indica despedida da seleção brasileira: "Fiz história"

Neymar
Brasil

Maior artilheiro da história do Brasil, camisa 10 afirma que a eliminação na Copa do Mundo de 2026 marcou o fim de seu ciclo com a Amarelinha

Neymar deu fortes indícios de que não voltará a vestir a camisa da seleção brasileira. Após a vitória do Santos por 4 a 2 sobre a Universidad Central, que garantiu o Peixe nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o camisa 10 afirmou que considera encerrada sua trajetória com a Amarelinha.

Aos 34 anos, o atacante revelou que a eliminação para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, representou sua despedida da Seleção. O Brasil inicia agora um novo ciclo visando o Mundial de 2030, sob o comando de Carlo Ancelotti.

"Não vai ter, não. Meu momento na seleção brasileira, acho que já foi. Fiz história ali e sou muito feliz. Vivi muitas coisas ali. Dei meu sangue e minha vida, sempre lutei pela amarelinha, mas acho que não quero mais", afirmou Neymar na zona mista da Vila Belmiro.

O atacante tem contrato com o Santos até o fim de 2026 e ainda não definiu onde dará sequência à carreira após o término do vínculo com o clube paulista.

O próximo compromisso do Peixe será neste sábado (1º), diante do Remo, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Possível homenagem da CBF

    As declarações de Neymar repercutiram também nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol. A CBF já estuda prestar uma homenagem ao maior artilheiro da história da seleção com a realização de um jogo de despedida, embora o projeto ainda esteja em fase inicial.

    Procurada, a entidade confirmou que a ideia existe, mas ressaltou que não há qualquer planejamento definido neste momento, principalmente porque o atacante segue em atividade profissional.

    A intenção é aguardar os próximos passos da carreira de Neymar antes de discutir oficialmente uma despedida com a camisa da seleção.

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  • FBL-OLY-RIO-2016-MEN-BRA-GER-PODIUMAFP

    Trajetória pela seleção

    Caso realmente não volte a defender o Brasil, Neymar encerrará uma das trajetórias mais marcantes da história da seleção. Em 130 partidas, marcou 80 gols e distribuiu 58 assistências, consolidando-se como o maior artilheiro da Amarelinha segundo os critérios da Fifa.

    Seu principal título pela seleção principal foi a Copa das Confederações de 2013. Antes disso, também conquistou a inédita medalha de ouro olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, defendendo a equipe sub-23.

    Na Copa do Mundo de 2026, disputou seu quarto Mundial e ampliou uma série de marcas históricas. Com nove gols em Copas, entrou no top-3 dos maiores artilheiros brasileiros da competição e tornou-se, ao lado de Pelé, o único jogador do Brasil a balançar as redes em quatro edições diferentes do torneio (2014, 2018, 2022 e 2026).

    Sua última partida pela Seleção aconteceu justamente na derrota para a Noruega, nas oitavas de final. Na ocasião, marcou de pênalti e tornou-se o brasileiro mais velho a fazer um gol em uma Copa do Mundo, aos 34 anos e 150 dias, superando o recorde que pertencia a Bebeto desde o Mundial de 1998.

    Neymar também igualou Pelé, Gilmar e Leão com 14 partidas disputadas em Copas do Mundo e tornou-se o jogador que mais vezes vestiu a camisa 10 do Brasil em Mundiais, com 15 aparições, ultrapassando Pelé e Rivaldo.

    A passagem pela seleção, porém, também foi marcada por lesões. No Mundial de 2026, o atacante chegou à competição com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, passou praticamente toda a primeira fase em tratamento e só estreou na rodada final da fase de grupos, diante da Escócia.

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