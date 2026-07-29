Fim de uma era? Neymar indica despedida da seleção brasileira: "Fiz história"

Neymar deu fortes indícios de que não voltará a vestir a camisa da seleção brasileira. Após a vitória do Santos por 4 a 2 sobre a Universidad Central, que garantiu o Peixe nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o camisa 10 afirmou que considera encerrada sua trajetória com a Amarelinha.

Aos 34 anos, o atacante revelou que a eliminação para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, representou sua despedida da Seleção. O Brasil inicia agora um novo ciclo visando o Mundial de 2030, sob o comando de Carlo Ancelotti.

"Não vai ter, não. Meu momento na seleção brasileira, acho que já foi. Fiz história ali e sou muito feliz. Vivi muitas coisas ali. Dei meu sangue e minha vida, sempre lutei pela amarelinha, mas acho que não quero mais", afirmou Neymar na zona mista da Vila Belmiro.

O atacante tem contrato com o Santos até o fim de 2026 e ainda não definiu onde dará sequência à carreira após o término do vínculo com o clube paulista.

O próximo compromisso do Peixe será neste sábado (1º), diante do Remo, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.