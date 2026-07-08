Filipe Luís revela por que escolheu o Monaco e elogia França na Copa do Mundo

Filipe Luís iniciou oficialmente sua trajetória no Monaco e já deixou clara a motivação para aceitar o desafio de comandar o clube francês. Em sua primeira entrevista coletiva como treinador da equipe, o ex-comandante do Flamengo afirmou que a escolha pelo novo projeto foi natural, elogiou a organização da instituição e destacou a confiança que recebeu da diretoria desde o primeiro contato.
Ao lado do CEO Thiago Scuro, o treinador ainda falou sobre sua adaptação à França, arrancou sorrisos ao iniciar a coletiva em francês e comentou a disputa da Copa do Mundo 2026, destacando o alto nível apresentado pela seleção francesa.