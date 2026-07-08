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Gabriel Marin

Filipe Luís revela por que escolheu o Monaco e elogia França na Copa do Mundo

Luis
Mônaco

Novo treinador do clube francês destaca identificação com o projeto, comenta adaptação ao país e aponta a seleção francesa como uma das grandes forças do Mundial

Filipe Luís iniciou oficialmente sua trajetória no Monaco e já deixou clara a motivação para aceitar o desafio de comandar o clube francês. Em sua primeira entrevista coletiva como treinador da equipe, o ex-comandante do Flamengo afirmou que a escolha pelo novo projeto foi natural, elogiou a organização da instituição e destacou a confiança que recebeu da diretoria desde o primeiro contato.

Ao lado do CEO Thiago Scuro, o treinador ainda falou sobre sua adaptação à França, arrancou sorrisos ao iniciar a coletiva em francês e comentou a disputa da Copa do Mundo 2026, destacando o alto nível apresentado pela seleção francesa.

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    Filipe Luís explica escolha pelo Monaco: "Foi uma decisão fácil"

    Logo em sua apresentação, Filipe Luís explicou que o interesse demonstrado pelo Monaco foi determinante para que aceitasse o convite. Segundo o treinador, a identificação com o projeto esportivo aconteceu desde as primeiras conversas.

    "Foi uma decisão fácil. Primeiramente porque desde o momento que o Monaco me chamou a sensação foi incrível. E eles realmente me queriam. Eu senti isso. O Monaco realmente queria que eu estivesse aqui, queria minhas ideias".

    O brasileiro destacou que encontrou um ambiente alinhado com sua filosofia de trabalho e afirmou estar motivado para iniciar o novo capítulo da carreira.

    "Houve uma conexão com o projeto, que é muito organizado. Nossas ideias combinam. O jeito que o clube trabalha mexe com meu coração. E eu estou muito feliz de estar aqui".

    Antes mesmo de responder às perguntas da imprensa, Filipe surpreendeu ao abrir a entrevista com algumas palavras em francês. O treinador revelou que pretende, em pouco tempo, conceder entrevistas no idioma local como parte de sua integração ao país.

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    Técnico acompanha a Copa e faz elogios à seleção francesa

    Apesar da eliminação precoce da seleção brasileira na Copa do Mundo, Filipe Luís garantiu que continua acompanhando a competição. O treinador revelou que sua torcida é pela Espanha, país onde viveu por 13 anos durante a carreira como jogador, mas ressaltou que a França tem sido, na sua visão, a equipe mais forte do torneio.

    "Eu gosto muito da Espanha porque eu morei lá por 13 anos, mas o que eu tenho visto na Copa é que a França está jogando em outro nível".

    Na sequência, Filipe destacou especialmente o potencial ofensivo da equipe comandada pelos franceses.

    "O ataque da França… Os jogadores que a França tem no ataque… É uma seleção especial. Mas o futebol é sempre difícil e sempre causa surpresas. Eu diria que agora estou torcendo para a Espanha".

  • FBL-EUR-C1-MONACO-TRAININGAFP

    Imprensa francesa destaca intensidade do brasileiro nos primeiros treinos

    Mesmo antes da estreia oficial, Filipe Luís já começou a chamar atenção na França. O tradicional jornal L'Équipe destacou a postura participativa do treinador durante o primeiro treinamento da pré-temporada.

    Segundo a publicação, o brasileiro comandou as atividades em inglês, demonstrou bastante energia e chegou a participar de alguns exercícios ao lado dos jogadores, exibindo a boa forma física que manteve desde os tempos de atleta.

    O veículo ainda ressaltou que, em alguns momentos, Filipe chegou a ficar sem fôlego devido à intensidade das movimentações, reforçando o perfil ativo do novo comandante.

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    Novo desafio após passagem vitoriosa pelo Flamengo

    O Monaco será apenas o segundo clube profissional da carreira de Filipe Luís como treinador. Após iniciar a trajetória no comando da equipe sub-17 do Flamengo, em 2024, ele assumiu o time principal poucos meses depois e rapidamente acumulou conquistas.

    No comando rubro-negro, levantou os títulos da Copa do Brasil de 2024 e, na temporada seguinte, conquistou Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e a Libertadores, consolidando seu nome entre os principais treinadores brasileiros da nova geração.

    Agora, o desafio será repetir o sucesso no futebol europeu, liderando um dos clubes mais tradicionais da França em busca de protagonismo no Campeonato Francês e nas competições continentais.

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